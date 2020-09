17. September 2020

Die Krankengeschichte unseres Gesundheitssystems

Dieser Reformansatz hat den Kopf in den Wolken und die Füße am Boden. Er will mithilfe eines dreistufigen Mischsystems von verpflichtender kapitalgedeckter Privatversicherung und umlageorientierter Basisversicherung eine weltweit gültige Krankenversicherung etablieren, die durch ausgeprägte Eigenverantwortung zu mehr Markt, mehr Kostenkontrolle, freier Arztwahl und fairen Preisen bei weniger Bürokratie führt. Im Buch des Jesuitenschülers und Allgemeinmediziners Michael Wey wird neben Zustandsberichten aus dem wieder und wieder reformierten Gesundheitssystem nach Art ständig neuer Schnittblumenarrangements ein logisches Konzept entwickelt, das gegenüber manch anderem phantastischen Neuentwurf den Vorteil ausgeprägter Bewährung im Alltag hat – nicht nur durch langfristige Zusammenarbeit einer Vielzahl von Fachleuten und Patienten, die ihre divergenten Erfahrungen, Interessen und Bedenken einbrachten, sondern durch die Praxisbewährung eines recht ähnlichen Reformansatzes in Singapur seit 36 Jahren. Der Kern ist Eigenverantwortung: Durch Einzahlung eines Einkommensanteils respektive durch öffentliche Einzahlung für Neugeborene entsteht ein Patientenkonto bei einer Krankenkasse, aber im Eigentum des Patienten, von dem der Kranke als Privatpatient selbst per Kreditkartenfunktion sämtliche anfallenden Gesundheitskosten bezahlt. Bei schweren Krankheitsfällen hilft im Sinne der Subsidiarität ein Überziehungsrahmen bis zur Einzahlungshöhe der letzten drei Jahre und gegebenenfalls der freiwillige Transfer aus dem familiär-sozialen Umfeld. Erst darüber hinaus springt ein Solidarfonds ein, der zuvor durch einen 30-prozentigen Anteil der Einzahlungen aller gespeist wurde – dann allerdings nur in Höhe des Basissatzes der jeweiligen Gebührenordnung. Durch die Fiktion gleicher Leistung bei weitgehend einkommensabhängiger, freier Honorargestaltung wird der große staatliche Verschiebebahnhof aufgelöst zugunsten vieler kleiner marktkontrollierter Preisfindungsmechanismen von Angesicht zu Angesicht.



