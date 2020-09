03. September 2020

Aufarbeiten statt verdrängen

Es liegen „80 Thesen zur Vertreibung“ vor, das neue Werk von Alfred de Zayas, der darin zusammen mit Konrad Badenheuer um die historisch angemessene Einordnung der deutschen Vertreibung zwischen 1944 und 1948 ringt. Die Thesen lassen sich untergliedern in historische und völkerrechtliche, wobei darauf basierende Schlussfolgerungen diesen Teil des Buches abrunden. Es folgen eine Chronologie der seither praktizierten deutschen Geschichtspolitik sowie historische Dokumente, die die Aussagen der Autoren stützen sollen. Bevor man sich der „weltweit größten demographischen Umwälzung des 20. Jahrhunderts“ widmet, zeichnen die Autoren nach, wie die Besiedlung und Kultivierung Ostmitteleuropas durch Deutsche bis ins hohe Mittelalter erfolgte. Oft vollzog sie sich mit Einverständnis der lokalen Herrscher, wenngleich es Ausnahmen gab, die nicht ausgespart werden. Besonders stark ist das Buch, wenn es auf die Gründe und die Natur der Vertreibung eingeht: Als Auslöser werden sowohl die Ambitionen Stalins als auch der Wunsch der Westalliierten, Deutschland nachhaltig zu schwächen, genannt, was durch eine Vielzahl von Dokumenten, allen voran die Briefwechsel der Konferenzen in Teheran, Jalta und Potsdam, untermauert wird. Auf Seiten Großbritanniens und der USA gab es bis zu jenen Weichenstellungen den Konsens eines „humanen Transfers“, was später zunehmend in den Hintergrund geraten sollte und durch die von Churchill und Roosevelt abgesegneten „lebenden Reparationen“, die Deportationen von über 1,5 Millionen Deutschen zum Zwecke der Zwangsarbeit, vollends missachtet wurde. Abschließend wird ein Blick auf die Politik der Bundesregierung seit Beginn der 90er Jahre geworfen, der verdeutlicht, dass man hierzulande schlicht nicht in der Lage zu sein scheint, in den damaligen Deutschen etwas anderes zu sehen als Ewig-Schuldige. Hoffnung macht an dieser Stelle die Replik der Autoren: „Kollektive Schuld gibt es nicht, und die angewandte Täter-Opfer-Schablone hilft niemandem.“

