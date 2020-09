Reden von Robert F. Kennedy Jr. und Václav Klaus Speerspitze gegen das totalitäre System

03. September 2020

Sind die Deutschen doch nicht die vielbesungenen Schlafschafe?

von Joachim Kuhnle

Es ist ein denkwürdiger Auftritt auf der Querdenken-Demonstration am 29. August in Berlin. Robert F. Kennedy, der Neffe des ehemaligen amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy, hält eine fulminante Rede vor einem gewaltigen Publikum. Vor 57 Jahren stand der Onkel in Berlin. Damals, im Jahr 1963, relativ kurz nach dem Mauerbau ...