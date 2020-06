Liberaler Einwurf Staat und Vorsorge

14. Juni 2020

Warum der Monopolist auch hier versagt

von Sascha Tamm

Der Staat müsse für Krisensituationen vorsorgen. Nur er sei dazu in der Lage – es sei geradezu eine seiner Kernaufgaben. Private Unternehmen seien dagegen aufgrund ihrer egoistischen Interessen dazu nicht geeignet. So wird in der aktuellen Situation gern argumentiert, und für viele klingt das plausibel, wenn es zum Beispiel um medizinische Ausrüstung geht. Wenn Lieferketten nicht mehr funktionieren, wenn akuter Mangel an bestimmten Gütern besteht, dann soll, auch aus der Sicht vieler Liberaler, der Staat einspringen und Versorgungslücken aus seinen Beständen oder über die Beschlagnahme von privatem Eigentum decken. Ergänzend können dann auch noch die Preise reguliert werden. Dabei schwingt, oft unausgesprochen, noch die Überzeugung mit, dass Politiker, Beamte und Experten über ein Wissen verfügen, das dem der einzelnen Eigentümer überlegen ist.



Doch wie so oft argumentieren die Befürworter staatlicher Eingriffe kurzschlüssig und kontrafaktisch. Zuerst fällt auf, dass ja die Bevorratung mit verschiedensten Arten von Schutzbekleidung durch den Staat eben nicht erfolgte – es herrschte tatsächlich ein Mangel, der erst nach einiger Zeit behoben werden konnte. Man könnte einwenden, dass auch nur wenige Unternehmen sich gut bevorratet hatten. Doch eine der wesentlichen Ursachen dafür ist, dass die Akteure im Gesundheitsbereich eben nur wenige Handlungsspielräume für unternehmerisches und damit vorausschauendes Handeln haben. Sie handeln in einem hochpolitisierten Raum, in dem Preise nicht am Markt entstehen, sondern administriert werden.

Dieses Problem wird verstärkt durch ein wachsendes Vertrauen in staatliche Vorsorge und staatliche Regulierung, das viele und eben auch Unternehmer erfasst hat. Natürlich können auch Unternehmer und Eigentümer mit ihren Zukunftserwartungen falschliegen – besonders, wenn Preissignale durch die Politik systematisch verzerrt werden. Doch es gibt zwei wesentliche Unterschiede zum monopolistischen Staat: Auf einem Markt treffen immer verschiedene Einschätzungen aufeinander. Außerdem müssen Marktteilnehmer selbst für ihre Fehleinschätzungen bezahlen, und sie können natürlich auch von richtigen Erwartungen profitieren, wenn sie denn entsprechend handeln. Beides gibt es bei staatlichen Akteuren nicht.

Auch wenn es um die Vorsorge geht, sind also private Akteure überlegen. Sie können gemäß vorliegenden Informationen und Einschätzungen über zukünftige Entwicklungen handeln. Sie können Fehleinschätzungen korrigieren, ihre Erwartungen und ihr Handeln anpassen. So denken sicher derzeit viele darüber nach, wie sie sich auf künftige Krisen – egal, von wem sie ausgelöst werden – besser vorbereiten können. Das kann zum Beispiel zur Bildung größerer Reserven an bestimmten Gütern führen. Doch diese vielleicht notwendigen Reserven sollten in privater Hand sein und jederzeit zu einem Preis verkauft werden können, auf den sich Käufer und Verkäufer einigen.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Juli-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 204.