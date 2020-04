Machenschaften und Einflussnahme superreicher Politik-Aktivisten Gebt Bill Gates keine Chance!

17. April 2020

Nicht der Markt, sondern der Staat ist das Problem

von Joachim Kuhnle

Stellen wir uns einen klassischen Marktplatz vor. An zentraler Position bietet ein Obst- und Gemüsehändler seine Ware dem vorbeischlendernden Publikum an. Der Verkäufer ist ein Meister seines Fachs. Mit lauter Stimme, einfallsreichen Späßchen und mit charmanter Ansprache an die zufällig sich in der Nähe befindenden (meist weiblichen) Interessenten preist er seine Äpfel und Tomaten als die frischesten, saftigsten, leckersten und preisgünstigsten ihrer Art an. „Weil Sie so schön lächeln, schenke ich Ihnen noch eine Tomate dazu“, ruft er einer Dame zu, die gerade eine Tüte der roten Gewächse gekauft hat. Natürlich so, dass die persönlichen Worte von möglichst vielen anderen mitgehört werden. Der Stand entpuppt sich als ein Magnet. Alle wollen beim netten Händler einkaufen. Die Konkurrenten sind nicht ausnahmslos erfreut von der Sache. Objektiv betrachtet könnten die Tomaten eines anderen Verkäufers qualitativ mindestens mithalten. Preislich sind sie definitiv günstiger. Doch der Besitzer macht weniger Umsatz, weil er weniger redegewandt und eher introvertiert der Qualität seiner Produkte vertraut.

Abhängig vom Charakter wird die Szene politisch unterschiedlich beurteilt. Dass der eine so gute und der andere weniger gute Geschäfte macht, erscheint manchem ungerecht. Warum hat der geschwätzige Verkäufer noch zusätzlich den besten Standort? Eine Nachfrage beim Marktorganisator ergibt, dass der Platz in der Mitte etwas mehr Standgebühr kostet. Diese Preise werden je nach Nachfrage angepasst. Am Ende bevorzugte der eine Verkäufer den günstigen Platz am Rande. Man könnte natürlich gegen den Willen beider Verkäufer einen Einheitspreis festlegen und den schlechteren Verkäufern die besseren Plätze zuweisen. Um dies zu organisieren, würde sich ein „Gleichstellungsbeauftragter“ eignen, dessen Aufwand natürlich den Händlern zusätzlich in Rechnung gestellt werden müsste. Dann würden im Durchschnitt alle weniger verdienen, aber „Gerechtigkeit“ gibt es nun einmal nicht umsonst.

Das Problem könnte aber auch ganz anders gelöst werden. Man könnte zum Beispiel bei den überdurchschnittlich erfolgreichen Verkäufern die überdurchschnittlichen Erlöse mit einer Abgabe belegen und das Geld dann an die weniger Erfolgreichen verteilen. Das wäre allerdings organisatorisch sehr kompliziert. Alle müssten gegenüber der Organisation ihre Bücher vollständig offenlegen und täglich eine Art Steuererklärung machen. Diejenigen, die die ganzen Daten auswerten, die Abgaben eintreiben und die Gelder verteilen, würden zusätzliche Kosten verursachen. Gute Händler würden zudem gar nicht mehr kommen und auf Nachbarmärkte ausweichen.

Der dritte Vorschlag (und jetzt wird es ganz weltfremd) ist folgender: Man könnte den Verkäufern verbieten, Späße zu machen und Kunden mit übertrieben charmanten Sprüchen Honig ums Maul zu schmieren. Doch wo soll eine solche Regelung anfangen und wo aufhören? Darf man unter solchen Umständen noch „Danke“ zum Kunden sagen? Welche Gesichtszüge wären noch erlaubt, und welche wären als illegales Lächeln zu werten?

Kommen wir zum derzeitigen Liebling aller Weltbürger, dem angeblichen „Menschenfreund“ Bill Gates. Der Super-Multi-Milliardär war lange der reichste Mensch der Welt. Seinen Aufstieg verdankte er den Softwareprodukten seines Microsoft-Konzerns, die er sehr erfolgreich über Jahrzehnte an den Mann und an die Frau bringen konnte. Bei aller Kritik an dieser Software und an den Methoden, mit denen Gates die Konkurrenz ausstechen konnte, bleibt eines festzuhalten: Das Windows-Betriebssystem und die Office-Programme sind bis heute weltweit gefragt. Alle schimpfen, und jeder will sie haben. Und wenn man etwas anbieten kann, das jeder haben möchte, dann wird man eben steinreich. So ist das in der Marktwirtschaft. Man kann jetzt spekulieren, ob und inwieweit dieser gigantische Reichtum den Geschäftsmann in den Wahnsinn getrieben hat. Die derzeitigen Auftritte des Milliardärs lassen einen gewissen Größenwahn vermuten. Möglich ist aber auch, dass Gates einfach nur nach wie vor ein Händler ist, der jetzt das große Geschäft mit den Impfstoffen plant. Gerüchten zufolge soll er praktisch an allen großen Impfstoffherstellern in großem Stil beteiligt sein. Darüber hinaus sorgt seine Bill & Melinda Gates Foundation für Stimmungsmache, warnt seit Jahren vor katastrophalen Pandemien (Sars, Vogelgrippe, Schweinegrippe, Covid-19) und verbreitet Angst und Panik, um dann mit dem Verkauf von Impfstoffen abzusahnen.

Wo ist das Problem? Es ist legitim, Impfstoffe herzustellen und dafür zu werben. Auch Panikmache und Massenpsychologie waren schon immer und überall Teil des Wirtschaftslebens. Ob jetzt eine eigene Stiftung die Propaganda verbreitet oder die Pharmakonzerne selbst oder bezahlte Werbeagenturen, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Auch das Einbeziehen von Massenmedien ist für Propagandaexperten Pflicht. Die Probleme fangen genau da an, wo der Staat ins Spiel kommt. Das fängt bereits bei der Finanzierung der Stiftung an. Fließen Steuergelder über Ministerien, EU-Behörden oder sonstige steuerfinanzierte Einrichtungen an die Stiftung? Fördert der Staat durch Verbote und Gebote den Kauf von Impfstoffen oder anderen Produkten und werden die Regierungen bei diesen Eingriffen in die Wirtschaft durch Geldflüsse von Bill Gates beeinflusst?

Welche Rolle spielt die Weltgesundheitsorganisation WHO, die von Gates maßgeblich finanziert (manche sagen: korrumpiert) ist? Welchen Einfluss übt Bill Gates auf Prof. Christian Drosten und andere Wissenschaftler aus, deren Wort die Entscheidungen der Bundesregierung prägen? Welche Verflechtungen gibt es zwischen Gates und dem Robert-Koch-Institut, das eine Einrichtung des Bundesgesundheitsministeriums und damit der Bundesregierung ist? Sollte sich herausstellen, dass die Handlungen der Bundesregierung teilweise dem Zweck dienen, Impfungen zu erzwingen, an denen Bill Gates mit seinen Beteiligungen Geld verdient, dann wäre das ein Korruptionsskandal erster Güte. Für den Fall, dass der „Menschenfreund“ keine finanziellen Interessen verfolgt, müsste man andere Vokabeln verwenden. Die Wirkungen auf die unbeteiligten Bürger wären in diesem Fall aber mindestens genauso verheerend. Ob Größenwahn oder satanische Machtbesessenheit dahinterstecken, spielt letztlich keine Rolle. Die schlimmsten Gräueltaten werden oftmals in guter Absicht vollbracht. Je fester der Glaube an das Gute, desto besessener und erbarmungsloser die Ausführung. Daher kann kein Tier so unmenschlich sein wie der Mensch.

Was ist die Lösung des Problems? Linke Gates-Kritiker suchen die Schuld bei der Marktwirtschaft und bieten Lösungen an, die den bekloppten Vorschlägen der oben geschilderten Eingriffe auf dem Marktplatz entsprechen. Das ist nicht nur zum Nachteil aller, sondern die Probleme werden in Wirklichkeit immer weiter verschärft. Mit der Forderung, immer mehr staatlich zu regulieren, bläht man den Staat immer weiter auf, wodurch die Korruption mit all ihren verheerenden Wirkungen ebenfalls zunimmt. Tatsächlich ist die anfangs geschilderte Marktsituation gar nicht schlecht und für die Kunden (sprich Bürger) sogar das Beste. Der gute Verkäufer mag eine Art Monopolstellung erreichen, aber solange es ihm nicht gelingt, den Staat (die Hoheit über den Markt) zu übernehmen, hat die Konkurrenz immer noch eine theoretische Chance. Das zwingt den guten Verkäufer, bei Qualität und Preis auf einem guten Niveau zu bleiben, weil ihm sonst irgendwann sein Charme und sein Witz nichts mehr nutzen, wenn der introvertierte Konkurrent in Preis und Qualität wesentlich überzeugender ist. So ist es auch mit den Impfstoffen. Solange die Staaten die Menschen nicht zum Impfen zwingen, obliegt es immer noch den Bürgern, ob sie die Kosten und die Risiken für scheinbare Sicherheiten in Kauf nehmen.

Das Problem ist nur der Staat. Die Lösungen liegen demnach auf der Hand. Man sollte wie folgt anfangen: Verbot der Finanzierung von Vereinen und Stiftungen durch Steuergelder; Verbot von staatlichen Finanzierungen sinnloser Organisationen wie der WHO, dem Palästinenser-Flüchtlingshilfswerk, dem Weltklimarat (IPCC), dem Weltkulturerbe, und so weiter; Verbot von Kaufverträgen zwischen Regierung und Impfstoffherstellern (unzulässiger Markteingriff); Abschaffung des staatlichen Rundfunks. Man könnte noch Hunderte ähnliche Punkte aufzählen. Wichtig ist es, mit dem Aufräumen der staatlichen Verflechtungen endlich zu beginnen.

Wenn Bill Gates, George Soros und andere superreiche Polit-Aktivisten ihr Geld für Polit-Propaganda verplempern wollen, sollen sie das tun. Wenn sie für die Reichtümer keine andere Verwendung haben, sollen sie ihr Vermögen auf diese Weise loswerden. Ohne die Machtmonopole der Staaten können sie aber nicht viel (oder zumindest nur sehr viel weniger) bewirken. Anstatt immer mehr zu regulieren und die Steuern zu erhöhen (gar Vermögenssteuern zu erheben), müssten die Staaten in ihrer Macht beschränkt werden. Aktivisten könnten dann nicht mehr über die Staaten in die Taschen der Bürger greifen und den Bürgern nicht ihre Freiheitsrechte beschneiden. Gebt Gates keine Chance!