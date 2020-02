20. Februar 2020

.

Mit „Hymne“ liegt eines der frühen Werke Ayn Rands vor. Es handelt sich dabei um eine Liebesgeschichte einerseits und um die Präsentation libertärer Grundprinzipien andererseits, die von der Autorin in nachfolgenden Werken detailliert ausformuliert wurden. Rand beschreibt eine totalitäre, kollektivistische Gesellschaft, in der jeder nur für das Gemeinwohl lebt. Jeglicher Individualismus ist verpönt. Jedermann dient nur und ausschließlich als Werkzeug der Gemeinschaft. Das „Wir“ bestimmt das Leben, ein „Ich“ gibt es nicht. Ein Weisenrat regelt die Geschicke der nur in völliger Abhängigkeit voneinander funktionierenden Glieder des Kollektivs – und zwar bis ins letzte Detail der Lebensführung. Der Held der Geschichte, „Gleichheit 7-2521“, will sich mit der ihm zugewiesenen Tätigkeit als Straßenkehrer nicht abfinden und bricht aus seinem rigide eingeteilten Tagesablauf aus, als eine zufällige Entdeckung seinen bereits vorhandenen Wissensdurst anfacht. Zudem entdeckt er nach der Begegnung mit einem schönen Mädchen den Zauber der Liebe. Der Protagonist will eine von ihm gemachte Erfindung den Weisen zum Geschenk machen. Zu seinem Entsetzen erntet er aber nichts als Angst, Ablehnung und Abscheu. Denn was der Rat nicht für gut befindet, kann eben nicht gut sein. Für abweichende Ideen Einzelner ist kein Platz. Gleichheit 7-2521 kann damit nicht länger bleiben. Er flieht in den Unverzeichneten Wald, den niemand je freiwillig betreten hat. Hier begegnet er seiner Geliebten, die ebenfalls der Zwangsgemeinschaft entflohen ist. Zusammen entdecken sie die ungekannten Freuden eines freien Lebens und beschließen, nie mehr zurückzukehren. Der in ihrem Herkunftsland, der UdSSR, zelebrierte Kollektivismus, ist Rand so gründlich ausgetrieben worden, dass bereits in ihrem Frühwerk viele ihrer später ausformulierten freisinnigen Gedanken Gestalt annehmen. Was Rand in ihren reifen Werken mit brillanter Schärfe und kühler Strenge argumentiert, kommt hier noch leidenschaftlich und naiv daher.



„Ayn Rand: Hymne“ direkt bei ef-online kaufen