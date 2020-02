19. Februar 2020

Wie Sie intelligenter mit Ihrem Geld umgehen

Finanzratgeber-Bücher haben oft das Manko, dass viele von ihnen zwar aus der Feder bekannter und erfolgreicher Persönlichkeiten stammen, aber im Wesentlichen rückblickend geschrieben sind. Dementsprechend werden Strategien dargelegt, die sich zwar unter jenen Zeitumständen als tragfähig erwiesen haben, in denen sie entstanden sind – die aber nicht zwingend auch unter veränderten Verhältnissen ihren Wert behalten müssen. Robert T. Kiyosaki, Multipreneur und mehrfacher Bestsellerautor im Bereich des Finanzwesens, versucht demgegenüber, jene Konstanten herauszuarbeiten, die ihre Gültigkeit über die Zeiten bewahren, wenn es um die Steigerung von Einkommen, adäquate Budgetierung, Nutzung von Hebelwirkungen oder optimale Informationsverarbeitung geht. Dies alles seien Aspekte des finanziellen IQs – und dieser lasse sich stetig steigern. Dass Kiyosaki, der Begründer der internationalen „Rich Dad“-Bewegung, vom Fach ist, zeigen nicht nur seine mannigfaltigen unternehmerischen Referenzen, sondern auch die Tatsache, dass kein Geringerer als der heutige US-Präsident Donald Trump persönlich das Vorwort zu dem Buch „Steigern Sie Ihren finanziellen IQ – Wie Sie intelligenter mit Ihrem Geld umgehen“ verfasst hat. Dieses ist jüngst in deutscher Ausgabe im Finanzbuchverlag erschienen. Nicht jeder Ratschlag von Kiyosaki mag dabei jedermann als angemessen erscheinen. Hochdotierte Stellen zu kündigen, um in gering bezahlten Erfahrungen zu sammeln, mit „guten Schulden“ experimentieren, um „böse“ vermeiden zu können, oder sich Schmarotzer vom Leib zu halten – Wagnisse und Risiken haben den Autor dorthin gebracht, wo er jetzt ist. Diese wird nicht jeder Leser selbst eingehen wollen. Andererseits aber liefert Kiyosaki Betrachtungsweisen und Erkenntnisse, die, wenn man sie verinnerlicht, am Ende sogar höhere Renditen bei geringerem Risiko ermöglichen. Dass der Autor dabei auch eine Reihe von konventionellen Weisheiten in Frage stellt, macht das Buch zu einer besonderen Herausforderung.



„Robert T. Kiyosaki: Steigern Sie Ihren finanziellen IQ: Wie Sie intelligenter mit Ihrem Geld umgehen“ bei amazon.de kaufen