Ideologischer Wahn Volksgemeinschaft unter dem Regenbogen

27. Juni 2021

Der hässliche Deutsche funktioniert Sport zur Agitationsbühne um

von Christian Rogler

So ganz war das mit dem Sport als völkerverbindendem, politikfreiem Raum ja noch nie gewährleistet. Auch wenn beim „Fußballkrieg“ zwischen Honduras und El Salvador 1969 Ausschreitungen am Rande von WM-Qualifikationsspielen zwischen Anhängern beider Länder nicht der eigentliche Grund für die Eskalation war, hatten sie diese doch in entscheidender Weise begünstigt.

Zu meinen ersten frühen Jugenderinnerungen gehörte der Olympiaboykott der Ostblockländer in Los Angeles, der eine Retourkutsche zum westlichen Fernbleiben von 1980 darstellte. Der Sport konnte schon damals bestehende Ressentiments oder politische Großwetterlagen nicht ändern. Allerdings konnte er Respekt und Anerkennung hervorrufen und auf diesem Wege das Interesse auch an anderen Nationen – und damit feindselige Gefühle abbauen, festgefügte Weltbilder aufbrechen und Empathie erzeugen.

Auch hier erinnere ich mich an den Kalten Krieg, und daran, wie schnell man Politik vergessen hatte, wenn die sowjetische Nationalmannschaft 1986 bei der WM in Mexiko großartigen Fußball spielte (die Hymne war ohnehin immer ein Erlebnis), auch Rumänien ansprechende Vorstellungen gab oder im Winter die DDR Bob-Bewerbe und die Vierschanzentournee dominierte.

Deutschland in einer Reihe mit Saddam Hussein und dem Iran

Selbst mein lange Zeit intaktes und häufig idealisiertes Deutschland-Bild hatte mit Sport zu tun: Ich fand es als Österreicher schon im frühen Jugendalter wahnsinnig provinziell und auch einfach dumm, bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft automatisch immer deren Gegner unterstützen zu sollen. Und das unabhängig davon, ob sie begeisternden oder schlechten Fußball spielte – was in den 1980ern ja oft nur von der Tagesform abhängig war.

In Summe hat Sport trotz allem wohl mehr dazu beigetragen, Menschen und Völker zusammenzubringen und wechselseitiges Interesse herbeizuführen, als sie gegeneinander aufzubringen. Nach 1945 war es eigentlich fast überall in der Welt Konsens, dass das eine gute Sache sei. Nur ausgewählte Schurkenstaaten missbrauchten Sport bewusst, um Hass anzuheizen – wie der Irak unter Saddam Hussein, der 1998 dem Iran im Fall eines Sieges gegen die USA bei den Fußball-Weltmeisterschaften versprach, Kriegsgefangene freizulassen, oder der Iran selbst, der seine Sportler dazu zwingt, an keinem Aufeinandertreffen mit israelischen Sportlern teilzunehmen.

Jetzt hat Deutschland diesen Konsens bewusst, gewollt und mutwillig aufgebrochen, indem man gezielt zu Zwecken der Dämonisierung Ungarns ein Selbstbeweihräucherungshappening im Zeichen des Regenbogens abgehalten hat – und dann noch verlogen behauptet, es handele sich um keine „politische“ Aktion.

Zahlen Deutsche in osteuropäischen Ländern bald doppelt?

Am Ende hätte sich Deutschland fast sogar sportlich blamiert – einem schmeichelhaften 2:2 folgt nun der Gang ins Wembley, und dass vermutlich dort irgendein deutscher Störer versuchen wird, mit einer EU-Flagge aufs Spielfeld zu rennen, dürfte ebenso wahrscheinlich sein wie der Effekt, dass zahlreiche lebenslange Fans der deutschen Mannschaft dieser nun das Achtelfinalaus wünschen.

Mit der bewussten Regelverletzung zum Zwecke des politischen Missbrauchs des Sports hat die Volksgemeinschaft unter dem Regenbogen möglicherweise jedoch auch eine Büchse der Pandora geöffnet, die den Sport künftig generell zum Instrument für politischen Missbrauch und Völkerhass machen könnte.

Mit welchem Recht sollte es sich etwa nächstes Jahr das Stadtoberhaupt von Doha nehmen lassen, Stadien zur WM mit Palästinenserflaggen auszustaffieren? Welche Garantie gibt es jetzt noch, dass nicht irgendein französischer Verband irgendeiner Sportart ein Gastspiel der Türkei dazu nutzt, kurz vor Spielbeginn „spontan“ eine Schweigeminute für den „armenischen Genozid“ von 1915 auszurufen?

Auch für das moralischste Land der Welt könnte es übrigens einen Fallout geben: Polen und Griechenland könnten demnächst auf die Idee kommen, deutsche Schlachtenbummler nur noch gegen Zahlung des doppelten Preises ins Stadion zu lassen – als Anzahlung für Kriegsreparationen, die beide Länder seit Jahr und Tag von Deutschland fordern. Russland hätte ebenfalls jeden Grund, dies zu erwägen – auch wenn der Maßregelungsdrang der Volksgemeinschaft gegenüber Putin derzeit eher schaumgebremst agiert, wahrscheinlich vor dem Hintergrund von Europas selbst geschaffener Energieknappheit. Konstruieren ließe sich aber immer irgendetwas, um „Zeichen zu setzen“. Aus zwei Tagen moralinbesoffener Selbstbestätigung könnte so ein Flächenbrand des Unfriedens entstehen.

Dreimal an eigenem Unvermögen gescheitert

Ich hatte es bereits in mehreren Beiträgen geschrieben: Nach 1949 und 1989 war 2006 die dritte und wahrscheinlich letzte Gelegenheit, zu einem normalen Land zu werden, das mit sich selbst und dem Rest der Welt im Reinen ist. Und auch wenn manche wohlbeleibte Schwarz-Rot-Gold-Bauchfreitopträgerin entlang der Fanmeile das eine oder andere Augenrollen ausgelöst haben mag: Die „Welt zu Gast bei Freunden“ war ein Erlebnis gemeinsamer Freude, respektvollen Miteinanders und eines gesunden, weltoffenen Patriotismus – und hatte dann noch über mehrere Monate hinweg eine Stimmung erzeugt, die Deutschland zu einem besseren Ort gemacht hat.

Der Aufbruch in ein mögliches besseres Deutschland scheiterte jeweils an ideologischen Kräften im Inneren. Die Adenauer-Ära hatten die Mao-Fans aus der 68er-Revolte kaputtgetrampelt. Die Wiedervereinigung scheiterte an der Übernahme menschenverachtender DDR-Relikte wie der „Fristenlösung“, an fehlender Entkommifizierung, an mit Bedacht ostwärts weggelobten Wessi-Managern und an grölenden, brandschatzenden Skinheads.

Das Sommermärchen scheiterte an der Merkel-Ära. Mag sie persönlich nicht an allen Fehlentwicklungen Schuld tragen, verbindet sich mit ihrer Amtszeit doch ein Abstieg des Landes in einen toxischen Linksautoritarismus, in dem mittlerweile einer jüngsten Allensbach-Umfrage knapp die Hälfte der Bürger meint, man müsse vorsichtig sein, seine Meinung frei zu äußern.

Pickelgesicht statt Pickelhaube

Im ersten Jahr ihrer Amtszeit dekorierten türkische Händler in Kreuzberg ihre Läden in Schwarz-Rot-Gold. Natürlich auch, weil die Türkei sich nicht qualifiziert hatte – aber eben auch, weil sie sich im Deutschland des Jahres 2006 mit dem Land identifizieren konnten. Jetzt, ein knappes halbes Jahr vor Merkels Ausscheiden aus dem Kanzleramt, ist der hässliche Deutsche wieder da – auch wenn er nicht mehr als pickelbehaubter preußischer Herrenmensch, sondern als Sören-Malte, der hymnenflitzende Milchbart-Hänfling, auftritt.

Was hier entstanden ist, ist nicht nur die narzisstischste und größenwahnsinnigste Kultur seit Menschengedenken, sondern die wiedergeborenen Jakobiner*innen zeigen, dass sie im Kern auch eine rassistische ist.

Einfach nur normaler Mensch sein, sein Leben leben, andere ihren Kram machen lassen, sich um sein eigenes Wohlergehen und das seines eigenen Umfelds kümmern -–das ist zu vielen im Land offenbar zu wenig. Die ganze übrige Welt kreise stattdessen um die eigenen Befindlichkeiten und warte nur darauf, von ihrem „falschen Bewusstsein“ erlöst zu werden und den Weg gezeigt zu bekommen, so die tiefsitzende Überzeugung.

Der Schulhofschläger Europas

Man ist nicht in der Lage, einfach nur Alltägliches wie Fußball zu genießen, sich zu freuen, wenn das eigene Team gut spielt und weiterkommt, wie es jeder andere machen würde. Nein, es muss immer einen geben, dem man sich überlegen fühlen und den man das mit allen Mitteln spüren lassen kann. Man hätte es ja auch schon mit anderen probiert: USA, Russland, Brasilien, Polen, Israel, Türkei – nur haben die ihnen schnell deutlich gemacht, dass sie sich nicht beeindrucken lassen.

Das kleine Ungarn scheint aber jetzt endlich der Richtige zu sein, den man rumschubsen kann. Deutschland geriert sich als der Schulhofschläger Europas, nur dass er es mittlerweile mit Gaslighting und psychologischer Kriegsführung arbeitet.

Leider scheint sich tatsächlich von Luther über Kant, Marx, Hitler und den Ökowahn bis hin zur heutigen Volksgemeinschaft unter dem Regenbogen eine Kontinuitätslinie durch die deutsche Geistesgeschichte zu ziehen, die dieses Land und seinen fanatisierten Übereifer anhaltend zu einer Bedrohung macht und nun wieder nach seinem „Platz an der Sonne“ strebt.

Multilaterale Institutionen als deutscher Meinungsverstärker willkommen

Narzissmus, Selbstüberschätzung, Größenwahn und die Hybris, unter dem Banner einer „großen Idee“ oder vermeintlichen Notwendigkeit die Welt von angeblichen Übeln oder Gefahren „befreien“ zu müssen, auch wenn diese nur in den Köpfen der Ideologen selbst existieren – das ist immer noch europäisch und dabei insbesondere deutsch. Man steckt mental im 19. Jahrhundert und den dort erdachten Irrsinnsideen fest und glaubt, deren Stunde sei wieder gekommen.

Der selbsternannte Aufarbeitungsweltmeister Deutschland will „international wieder Verantwortung“ übernehmen und tut dies, wie man es schon früher gekannt hatte: aggressiv, konfrontativ, im Kasernenhofton und mit einer von medialem Gaslighting und Massenmobilisierung gestützten Überlegenheitsinszenierung. Nach oben weggelobte Provinzpolitiker wie Ursula von der Leyen oder Manfred Weber können dafür sogar offiziell ein „europäisches“ Siegel verwenden.

Im Kern hat das Gekläffe gegen die UEFA, die sich dem deutschen Wunsch nach Regenbogen-Beleuchtung der Allianz Arena mehr aus Pflichtgefühl denn aus Überzeugung entzog, auch offenbart, dass der „Multilateralismus“ der LGBT-Pride-Krieger*innen aus dem Land derer, die sonst „stolz darauf sind, nicht stolz zu sein“, im entscheidenden Moment auch nur eine leere Hülle darstellt. Wenn die UEFA den spezifisch deutschen Wunsch nach Virtue signalling nicht Rechnung tragen will, kann man schnell auch mal sehr nationalistisch auftreten.

Schland, halt den Rand!

Das Einzige, was Anlass zu einer gewissen Gelassenheit geben kann, ist, dass die Bundeswehr bezüglich der Qualität ihrer Ausstattung mittlerweile hinter Aserbaidschan rangiert und dass die Demographie nicht der Freund der Europäer ist. Dass die woke Ideologie kraft ihrer lebensfeindlichen inneren Logik nicht dazu beiträgt, daran etwas zu ändern, ist Glück im Unglück.

Dennoch ist es nicht mehr zu leugnen, dass Chauvinismus und Großmannssucht wieder salonfähig geworden sind – und „Schland, halt den Rand“ damit zum Imperativ der Befürworter von Freiheit und Pluralität. Denn hinter seinem Kreuzzug für uneingeschränkte sexuelle Freiheiten – notfalls auch auf Kosten von Kindern – steht der Kreuzzug für eine Ordnung, in der diese dann auch die einzigen Freiheiten sein würden.