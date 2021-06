Echokammer Was hat die AfD so unattraktiv gemacht?

07. Juni 2021

Sachsen-Anhalt zeigt: Die Luft ist raus

von Christian Rogler

Ja, in mancherlei Hinsicht gehen in Sachsen-Anhalt die Uhren anders. Ja, Reiner Haseloff war ein solider Ministerpräsident, dem man schwer in die Parade fahren konnte. Ja, es spielten auch Leihstimmen eine Rolle. Und ja, Medien und andere Parteien hatten sich geschlossen gegen die AfD positioniert.

Das alles – bis auf ...