Fridays for Future „Rassismus“ und Fatshaming: Greta Thunberg in Nöten

21. Juni 2021

Klimaaktivistin mit Identitätspolitik und Anfeindungen aus Peking konfrontiert

von Christian Rogler

In der Corona-Krise war es um Greta Thunberg und ihren „Schulstreik fürs Klima“ ungewohnt ruhig geworden. Neben dem Umstand, dass es möglicherweise wenig sinnvoll erschienen wäre, ohnehin geschlossene Schulen zu „bestreiken“, dürften auch taktische Gründe dabei eine Rolle gespielt haben.

Zu unterschiedlich wurde in vielen Teilen der Bevölkerung die Bedrohung durch die Pandemie auf der einen und die von mehrfachen Fehlprognosen begleitete Öko-„Katastrophe“ wahrgenommen. Zudem dürfte die Bereitschaft der Massen, nach mehr als einem Jahr des Lockdowns noch weiter auf unbestimmte Zeit mit tiefgreifenden Einschränkungen zu leben, enden wollend sein.

Mittlerweile sind wieder erste Versuche zu verzeichnen, die Aufmärsche wiederzubeleben. Im neuseeländischen Auckland werden jedoch bis auf Weiteres keine mehr stattfinden. Dort hat sich die Greta-Unterstützergruppe, die sich dort „School Strike 4 Climate“ (SSC4C) nennt, vor etwas mehr als einer Woche aufgelöst.

Laut Mitteilung auf Facebook geschah dies „auf Vorschlag und unter Anleitung der BIPOC-Mitglieder der Gruppe“ – was für „Black, Indigenous and People of Colour“ steht. Grund dafür sei die Erkenntnis, dass die Ortsgruppe der Klima-Bewegung zu einem „rassistischen, weiß dominierten Raum“ geworden sei.

Obwohl die BIPOC-Communitys, im konkreten Fall vor allem die der Maori oder Ureinwohner von Pazifikinseln, „in überdurchschnittlicher Weise vom Klimawandel betroffen“ seien, hätten ausschließlich „Pakeha“ (weiße Neuseeländer) dort das Sagen gehabt und deren Befindlichkeiten „vermieden, ignoriert und vereinnahmt“. Um eine nötige „Dekolonialisierung“ der Vereinigung zu erreichen, habe man sich dazu entschlossen, sich aufzulösen.

Ein Vertreter einer indigenen Aktivistengruppe begrüßte die Entscheidung und hoffte, dass diese nun „Abspaltungen entstigmatisiert“, denn es gäbe seiner Meinung nach „einige Gruppen, die das Gleiche machen könnten“.

Die identitätspolitischen Befindlichkeiten am anderen Ende des Erdballs sind unterdessen nicht die einzigen Unwägbarkeiten, mit denen sich Greta konfrontiert sieht. Immerhin mehr als zweieinhalb Jahre seit dem Auftauchen von „Fridays for Future“ hat es gedauert, bis Thunberg sich ein Herz fasste und auf Kritik ansprach, die schon früh von Gegnern ihres Klima-Aktivismus gekommen war.

Bis Mai 2021 hatte „Fridays for Future“ hauptsächlich in westlichen, freien und marktwirtschaftlichen Ländern Verzicht, einen Ausstieg aus fossilen Energieträgern und Null-Emissionen gefordert – und damit Eulen nach Athen getragen, weil es die westlichen marktwirtschaftlichen Länder waren, in denen potenziell umweltbelastende Emissionen drastisch reduziert und Technologien geschaffen worden waren, um effizienter und umweltschonender zu wirtschaften.

Demgegenüber war man gegenüber dem mit Abstand größten Umweltverschmutzer der Welt, dem kommunistischen Regime in China, auffällig still – bis zum 7. Mai, als es Greta Thunberg selbst war, die auf Twitter erklärte: „Ja, China wird von der WTO immer noch als Entwicklungsland eingestuft und sie produzieren viele von unseren Gütern und so weiter. Aber das ist natürlich keine Entschuldigung dafür, dass sie unsere Zukunft ruinieren und unsere gegenwärtigen Lebensbedingungen. Wir können die Klimakrise nicht lösen, bevor China nicht drastisch seinen Kurs ändert.“

In Peking blieb diese Äußerung nicht unbemerkt. Als Reaktion darauf postete der Regime-Propagandist Tang Ge im Verlautbarungsblatt „China Daily“ ein Bild von Thunberg, das gegenüber früheren Aufnahmen eine gewisse Gewichtszunahme erkennen ließ, und stellte ihren Vegetarismus infrage: „Obwohl sie behauptet, Vegetarierin zu sein, deutet ihr Wachstum nicht darauf hin, und derzeit sind, wie es scheint, ihre eigenen Kohlenstoffemissionen nicht gerade niedrig.“

Thunberg kommentierte, es sei eine „sogar für meine Verhältnisse eigenartige Erfahrung, von chinesischen Staatsmedien als fett bezichtigt zu werden“, aber „ich werde es jedenfalls in meinen Lebenslauf schreiben“.

Die Konfrontation mit China zu suchen, ist zweifellos nichts, was bei allen bisherigen Unterstützerkreisen von „Fridays for Future“ gleich gut ankommen könnte. Auch Stimmen wie die Gründerin der „Vereinigung Schwarzer Geographen“, Francisca Rockey, die explizit vor „Ökofaschismus“ warnt und im Einklang mit der internationalen Vereinigung von „Fridays for Future“ auf Distanz zum Malthusianismus geht, weil dieser eine „Brutstätte für rassistische Überzeugungen“ darstelle, dürften der Vereinigung im eigenen politischen Lager nicht nur Freunde machen.

Es wäre angesichts dieser ungeahnten Ausflüge ins eigenständige Denken wenig verwunderlich, wenn es auch nach dem Ende der Corona-Pandemie verhältnismäßig ruhig um den „Schulstreik“ bleiben würde. Mao und Malthus anzugreifen, das ist in der Ökologiebewegung immer noch ein unverzeihliches Sakrileg – da hilft auch ein noch so vehementes Bekenntnis zum „Systemwechsel“ nichts, wie es auch von Rockey und „Fridays for Future International“ kommt.‘“

Francisca Rockey: „The dangers of eco-fascism and why it’s a ‘veneer for racist beliefs‘“