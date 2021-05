CO2-Hypothese und andere „absolute Wahrheiten“ Pandemieurlaub für „Fridays for Future“

21. Mai 2021

Klimarettung geht schon bald in die nächste Runde

von Burkhard Voß

Die Weltklimareligion schläft nicht. Die Pandemie hat sie lediglich in den Urlaub geschickt, der bald zu Ende sein wird. Katalysator der Klimaglaubensbewegung ist die CO2-Hypothese. Man beruft sich auf die Wissenschaft als ultimative Begründungsplattform, die sämtliche anderen Meinungen alternativlos zerschreddert. Doch gerade die Wissenschaft, wenn sie sich denn seriös reflektiert, begreift sich durchaus als irrenden Erkenntnisprozess. Sie ist im Fluss und weiß, dass die Ergebnisse von heute die Fehler von morgen sein können. Absolute Wahrheiten sind ihr suspekt. Kleiner Exkurs über absolute Wahrheiten, die im Test der Geschichte sitzen geblieben sind:

- „Von der Geburt des Herrn bis zur Ankunft des Antichristen sind es 999 Jahre“, so eine theologische Überzeugung im elften Jahrhundert. So inbrünstig wie heute an die Wissenschaft wurde damals an die Theologie geglaubt. Weltende im elften Jahrhundert? Bis auf Weiteres verschoben. Europa hat ein Faible für apokalyptische Visionen, außereuropäische Kulturen können damit nur wenig anfangen.

- Im zwölften Jahrhundert war man sich sicher, dass ein neuer Kreuzzug gegen die Ungläubigen in Palästina die Wiederherstellung des Glaubens ermöglichen sollte. Tatsächlich endete dieser zweite Kreuzzug (1147–1149) mit militärischen Katastrophen und politischen Zerwürfnissen.

- Im 13. Jahrhundert hatte der Abt Joachim von Fiore den Weltuntergang für das Jahr 1260 berechnet. Ganz daneben war das nicht, denn 1241 brachen die Reiterhorden der Tartaren aus Asien über Europa hinein. Tartaren – das Wort, abgeleitet aus dem griechischen „Tartaros“, bedeutet die Hölle. Auch wenn Europa die Hölle erlebte, war der Untergang schon wieder verschoben.

- Genauso sehr wie im 13. Jahrhundert vom Untergang, waren die Menschen im 14. Jahrhundert überzeugt davon, dass die Juden durch Brunnenvergiftungen die Pest, den schwarzen Tod, verursachten. Das war der Auftakt für die größten Mordaktionen gegen die jüdische Bevölkerung bis zum Holocaust der Nazis.

- Überzeugt von der Bekämpfung der vermeintlich bedrohlichen Hexen waren auch die Autoren des „Malleus Maleficarum“ im 15. Jahrhundert, übersetzt: der Hexenhammer. Das war das Fanal zur Hexenjagd, vom Papst sanktioniert. Eine solche Leidenschaft bei der Jagd findet sich heute nur noch bei CO2-Schützen.

- Im 16. Jahrhundert war man von der Existenz des Zahnwurmes überzeugt, wie die Germanen, die ihn als Auslöser von Zahnfäule und -schmerz ansahen. Auch der intensivste Glaube an den Zahnwurm führte nicht zu seinem Nachweis.

- Genauso überzeugt waren führende Naturwissenschaftler des 17. Jahrhunderts immer noch vom geozentrischen Weltbild, nach der Sonne und Mond sich um die in der Mitte ruhende Erde drehen. Erst Kopernikus, Galilei und Keppler belehrten sie eines Besseren.

- Im 18. Jahrhundert waren nicht nur sogenannte Irrenärzte, sondern auch große Teile der Bevölkerung davon überzeugt, dass Geisteskrankheiten durch übernatürliche Kräfte oder durch die Mächte des Bösen, wenn nicht gar des Teufels verursacht seien. Erst im 20. Jahrhundert setzte sich die (vorläufige?) Erkenntnis durch, dass diese multifaktoriell bedingt sind. Psychologie, Biologie und kulturelle Bedingungen spielen eine Rolle. Auf Irrationalismen sollte besser verzichtet werden.

- Im 19. Jahrhundert erschien das „Kommunistische Manifest“ von Karl Marx und Friedrich Engels. Die Idee reüssierte auf dem Papier, in der Realität resultierten Stalinismus, Pol Pot, DDR und Nordkorea. Was die desaströsen Auswirkungen von Nationalsozialismus und Kommunismus angeht, schrieb der Philosoph Sloterdijk einmal: Auf einen Toten der Rasse kamen zwei bis drei Tote der Klasse.

- Am Ende des 19. und am Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Freud’sche Psychoanalyse zum Goldstandard in der Behandlung von psychisch Kranken. Kaum einen seiner Patienten hat Freud geheilt. Wen wundert es, dass sie heute kaum noch eine Rolle spielt?

Aber der menschgemachte Klimawandel und die CO2-Hypothese sollen nun im 21. Jahrhundert Gradmesser der Vernunft, das letzte Amen in der Kirche und der erste Paragraph im deutschen Grundgesetz sein, dem sich auch der letzte „Fridays for Future“-Furz unterzuordnen hat?

Es gibt wohl kaum eine „wissenschaftliche“ Theorie, die so angreifbar ist wie die CO2-Hypothese. Unter anderem deshalb, weil der Kohlendioxyd-Anteil von 0,038 Prozent in der Atmosphäre ausreicht, um fast die gesamte durch Kohlendioxyd absorbierbare Strahlung aufzunehmen. Mehr Kohlendioxyd kann also zu keiner größeren Erwärmung führen. In den letzten 400.000 Jahren ist – ohne jeden Einfluss des Menschen – zuerst die Temperatur angestiegen und erst danach der Gehalt an Kohlendioxid in der Luft. Zwei der vielen Gründe, warum die CO2-Hypothese eben eine Hypothese ist und nicht ein naturwissenschaftliches Faktum wie die Gravitation. Sie fußt auf Korrelationen und Statistiken, nicht auf Kausalität. Wenn die CO2-Hypothese als Wahrheit gehandelt wird, so muss die CO2-Reduktion die Beglückungstheorie sein, als der sie uns „Fridays for Future“ verkaufen. Und die Grünen.

Es ist nicht nur, aber doch oft das Privileg der Jugend, revolutionär zu sein, ob von links oder von rechts. Die radikale Rechte und die radikale Linke sind im Kern total, zielen auf die totale Erfassung des Menschen hin. Zwei Seiten einer Medaille, wie es Margaret Thatcher einmal formulierte.

Auch „Fridays for Future“ will es total. Wenn der Jeanne d’Arc des Klimaaktivismus Luisa Neubauer, die die letzte Ausfahrt zu „Germany’s Next Topmodel“ verpasst hat, die Demokratie zur Durchsetzung der finalen CO2-Reduktion zu langsam ist, so klingt das nach einem sehr deutschen Spätausläufer des Totalitarismus. Und irgendwie sind „Fridays for Future“ doch die deutschesten aller Deutschen. Das Ideal wird vergöttlicht, jenseits des Realitätsprinzips. Selbst wenn die CO2-Hypothese stimmen sollte, so werden alle deutschen Klimamaßnahmen bei einem Anteil der gesamten CO2-Emissionen von zwei Prozent global nichts bewirken. Aber das scheint den Protagonisten egal zu sein. Je ineffektiver, umso lieber. Auf einer solchen Basis muss den Klimaaktivisten die mit Mängeln behaftete Demokratie als eine zu entsorgende Staatsform erscheinen. Je perfekter es geplant wird, umso so pervertierter könnte es laufen.