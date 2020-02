Politbeben aus Erfurt Thomas Kemmerich (FDP) ist Ministerpräsident von Thüringen

05. Februar 2020

Merkels Ende ist seit heute Mittag besiegelt

von André F. Lichtschlag

Haben Sie auch gegen 13:30 Uhr dieses Erdbeben gespürt? Überall in Deutschland ruckte es und zuckte es. Die Erdplattenverschiebung war eine politische, sie kam aus Richtung Erfurt, mit Ausläufern bis tief in den Westen. Kurz danach explodierten sogar im kleinen Büderich bei Düsseldorf die Sektkorken.

Nicht, dass ich irgendwie viel auf Politik gebe oder an wirklich einschneidende Veränderungen durch einen Regierungswechsel glaube. Das hat noch nie funktioniert. Aber erstens ist dieser verschmitzt lächelnde und ohne Krawatte flott vereidigte Hüne Kemmerich schon optisch die bessere Wahl.

Zweitens haben es sich die Genossen inklusive Grünen und SPD redlich verdient, als sie einfach nicht wahrhaben wollten, dass ihre Antifa-Regierung bei der Landtagswahl die Mehrheit verloren hat. Noch heute zeigten sie sich einmal mehr als schlechte Verlierer, als Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow auf Nancy Pelosi machte und dem neuen Thüringer Ministerpräsidenten nach seiner Vereidigung den doch eigentlich ihrem Parteigenossen Staatsratsvorsitzenden gebührenden Blumenstrauß vor die Füße warf.

Und drittens gibt es gefühlt unter den Menschen – sichtbar seit langem in Diskussionsforen und in den sozialen Medien – eine lange schweigende, ob der ständigen Zumutungen aber zunächst heimlich immer wütendere und heute explodierende bürgerliche Mehrheit diesseits des publizistisch-politischen linken Generalkurses bis weit hinein in „FAZ“ oder CDU.

Auch dort, in den ehemals bürgerlichen Zentren der politmedialen Herrscherkaste, hat sich heute tektonisch einiges verschoben. Allzu viele hatten allzu lange nichts geahnt. Das sahen und sehen die Kollegen. Sie werden ihre Schlüsse daraus ziehen. Und diese Nachwirkungen werden selbst vor Angela Merkel nicht haltmachen. Deren Ende ist seit heute Mittag besiegelt.

Die CDU, die an diesem historischen 5. Februar 2020 in Thüringen in ihr Glück gestolpert ist, während FDP und AfD strategisches Meistergeschick bewiesen, auch diese CDU wird sich nun verändern. Innerhalb einer anderen Partei hat ein gewisser Thomas Kemmerich heute bereits mit dem Wandel begonnen. FDP-Bundesvorstandsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann twitterte zur Wahl des ersten FDP-Ministerpräsidenten seit 1953: „Es ist ein schlechter Tag für mich als Liberale.“ Sie repräsentiert bereits die FDP von gestern.

Und so feiert das bürgerliche Deutschland, dass zumindest linke Politik seit heute nicht mehr alternativlos ist. Auch das können Sie spüren. Das Netz bebt, die Mehrheit jubelt. Die Herzen lachen.