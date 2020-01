Strategien und Methoden des US-Präsidenten So regiert Trump

30. Januar 2020

Einer der am meisten unterschätzten Präsidenten

von Gérard Bökenkamp

In der Öffentlichkeit dominiert im Hinblick auf Trump die „Trottel-Theorie“. Demnach ist Trump der gefährliche Trottel auf dem Präsidententhron, inkompetent, unfähig, aufbrausend, ohne Ziel, Plan und Verstand. Ein Betriebsunfall der Geschichte. Den erstaunlichen und von denselben Kommentatoren nicht erwarteten Wahlerfolg dieses großen Dummkopfes können sie sich nur so erklären, dass die amerikanische Wählerschaft aus noch größeren Dummköpfen besteht. Und auf diesem Niveau bewegt sich ein Großteil der Berichterstattung. Wie misst man den Erfolg eines US-Präsidenten? Wenn es darum geht, ob er die Welt in einen freundlicheren Ort verwandelt hat, dann stehen die meisten bisherigen Präsidenten nicht besonders gut da. Wenn man ihn an der Umsetzung seiner Wahlversprechen misst, dann ist Donald J. Trump ohne Zweifel einer der effektivsten Präsidenten, die die USA je hatten.

Trump versprach eine große Steuerreform: Er hat sie geliefert. Trump versprach die Kündigung des Pariser Klimaabkommens: Er hat geliefert. Trump versprach konservative Richter für das oberste Bundesgericht: Er hat geliefert, obwohl einer der Richter unter medialem Dauerfeuer stand. Trump versprach die Kürzung der Mittel für die Abtreibungslobby: Er hat geliefert. Trump versprach die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem: Er hat geliefert. Trump versprach die Kündigung des Atomdeals mit dem Iran: Er hat geliefert. Trump versprach höhere Militärausgaben: Er hat geliefert. Trump hat eine protektionistische Handelspolitik und die Konfrontation mit China angekündigt. Er hat geliefert. Trump versprach eine Mauer zu Mexiko, die die Mexikaner bezahlen sollten. Das hat er nicht erreicht. Erreicht hat er aber, dass die Mexikaner inzwischen selbst mit dem Militär die Grenze kontrollieren und illegale Einwanderer zurückweisen – also praktisch ein Grenzschutz, den Mexiko bezahlt. Ganz egal, wie man die einzelnen Versprechen inhaltlich bewerten mag, man wird wohl unter den Staats- und Regierungschefs dieser Welt kaum einen anderen finden, der eine so große Zahl von Wahlversprechen tatsächlich umgesetzt hat, und das immerhin unter nicht ganz einfachen Umständen: mit einer starken Opposition in seiner eigenen Partei, mit einer Mehrheit der Demokraten im Kongress, unter massiver Kritik praktisch aller etablierten Medien mit Ausnahme von Fox News. Gleichzeitig liefen ein umfassendes Ermittlungsverfahren wegen der Russland-Affäre und ein Amtsenthebungsverfahren wegen der Ukraine-Affäre, und daneben viele andere Skandale und Skandälchen. Wenn man bedenkt, dass die Clinton-Regierung schon fast wegen der Sexspielchen des Chefs mit einer Praktikantin zu Fall gekommen ist, wird man wohl die Frage aufwerfen müssen, wie ein US-Präsident, der angeblich so erratisch, planlos und unfähig ist, wie ihn die Presse darstellt, das alles bewältigen konnte.

Es spricht vieles dafür, dass Trump nicht nur einer der effektivsten, sondern auch einer der am meisten unterschätzten Präsidenten der USA ist. Diese Eigenschaft teilt er mit Ronald Reagan. Tatsächlich lässt sich sowohl anhand Trumps eigener Publikationen und Interviews, die er seit den 70er Jahren gegeben hat, als auch anhand der vorliegenden Insiderberichte sowohl von Trump-Befürwortern als auch von Trump-Gegnern und des Abgleichs von Trumps Aussagen mit seiner realen Politik rekonstruieren, welche Strategien Trump anwendet. Trump vereint eine erstaunliche Mischung von Fähigkeiten: Er weiß sehr genau, was er tut. Er hat klare langfristige Ziele, verfolgt diese ziemlich kontinuierlich, räumt Widerstände beiseite, nimmt den Falken den Wind aus den Segeln und macht den Apparat gefügig.

Trumps Ziel ist es, die Vormachtstellung der USA in der Welt zu erhalten. Er ist kein Ron Paul, der globale Machtpolitik ablehnt, weil sie unmoralisch ist und gegen die Verfassung verstößt. Darin ist Trump sich mit dem außenpolitischen Establishment und den neokonservativen Falken einig. In zwei wesentlichen Punkten unterscheidet er sich jedoch von ihnen. Erstens: Trump ist kein Ideologe. Ihm geht es nicht darum, das politische Modell der USA zu exportieren oder einen Kreuzzug zur Durchsetzung einer neuen Weltordnung zu führen; die interne politische und kulturelle Verfassung anderer Länder ist ihm mehr oder weniger egal. Was Trump interessiert, sind allein die USA. Das führt uns zum zweiten Punkt: Für ihn ist die globale Rolle der USA kein Wert an sich, sondern er sieht sie allein unter ökonomischen Kosten-Nutzen-Erwägungen. Er beurteilt Bündnisse, Militäreinsätze, Sanktionen und Handelsabkommen „betriebswirtschaftlich“ danach, ob sie sich für die USA, oder konkreter gesagt für seine Wählerschaft, rechnen. Trump hält viele der heiligen Kühe des Außenministeriums und des Pentagon einfach für Geldverschwendung.

Trump hat zwei wesentliche Strategien entwickelt, um nicht zum Büttel seines Apparats zu werden. Zum einen hat er einen großen Anteil von Positionen in der Regierung unbesetzt gelassen, zum anderen hat er ein Regierungssystem entwickelt, in dem er jeden Berater nur so lange an Bord behält, bis dieser einen bestimmten Zweck erfüllt hat, um ihn anschließend zu feuern. Bestes Beispiel dafür ist Trumps früherer Finanzminister Gary Cohn. Den Goldman-Sachs-Manager hatte Trump auch mit persönlichem Charme umworben und ihm immer wieder Zugeständnisse gemacht, bis er die von Trump gewünschte Steuerreform umgesetzt hatte, nur um ihn anschließend wie viele andere einfach in die Wüste zu schicken.

Trump verhindert damit, dass mächtige Finanzminister, mächtige Außenminister, Verteidigungsminister, Sicherheitsberater oder Stabschefs eine eigene Hausmacht aufbauen und ein eigenes Standing in der Öffentlichkeit entwickeln können. Die Geschichte der USA ist voller hochrangiger Beamter, Minister und Berater, die, obwohl nie gewählt, am Ende in vielen Teilbereichen der Politik mächtiger waren als der Präsident. Dazu gehören Namen wie John Foster Dulles, Robert McNamara, Henry Kissinger, George Shultz, Madeleine Albright, Dick Cheney und Hillary Clinton, um nur einige zu nennen. Keiner von ihnen musste ständig damit rechnen, über Twitter von seiner Entlassung zu erfahren.

Die Methode, selbst die höchsten Ränge der US-Politik ohne Konsultation über Twitter zu feuern, wird von vielen Beobachtern als Ausdruck eines infantilen und erratischen Charakters gesehen. Dies kann man tatsächlich auch anders sehen, nämlich als eine hocheffiziente Methode, sich einen widerwilligen Apparat gefügig zu machen und ein persönliches Regiment durchzusetzen, wie es bislang nur wenige Präsidenten erreicht haben. Indem Trump mächtige Mitarbeiter ohne Ankündigung feuert, nimmt er ihnen jede Möglichkeit, dagegen aufzubegehren und Widerstand zu organisieren. Verteidigungsminister Rumsfeld schaffte es unter George Bush, sich selbst dann noch zu halten, als sich seine Nachkriegsplanung als komplettes Desaster herausstellte. Der intelligente Hardliner John Bolton hätte unter einem anderen Präsidenten die gesamte Welt auf den Kopf stellen können, unter Donald Trump blieb er nur eine Fußnote. Als der Mohr seine Schuldigkeit getan hatte, durfte auch er gehen.

Trump hat eine ziemlich effektive Methode gefunden, mit den Falken im eigenen Lager umzugehen. Kurz nach dem Beginn seiner Präsidentschaft suchte er den Ausgleich mit seinen parteiinternen Kritikern von der Kriegspartei, und es kam zu einem versöhnlichen Treffen mit John McCain und dessen Mitstreiter Lindsey Graham. Das Thema war Nordkorea. McCain und Graham, der nach McCains Tod dessen Stelle als Führer der Kriegspartei einnahm, redeten auf Trump ein, um ihn von einer Invasion in Nordkorea zu überzeugen. Dieser Krieg sei völlig unvermeidlich. Es stand die Drohung im Raum, Trump anderenfalls als schwach dastehen zu lassen. Trump hielt die Idee eines Krieges mit Nordkorea angesichts des Umstandes, dass eine Million Südkoreaner allein der nordkoreanischen Artillerie zum Opfer fallen würden, für verrückt. Es gehört zu den ironischen Wendungen, dass Trump, der von der gesamten Presse regelmäßig für irre erklärt wird, einer der wenigen Leute innerhalb der amerikanischen Elite ist, die noch alle Sinne beisammen haben. Trump hat instinktiv erkannt, dass man in einem politischen System, das von verrückten Kreuzrittern, Ideologen und Hysterikern nur so wimmelt, selbst den Verrücktesten geben muss, um politisch zu überleben und seinen Kurs durchzusetzen.

Was tat also Trump? Er begann mit einer großangelegten politischen Scharade, mit der er die politische Öffentlichkeit des Westens in Atem gehalten hat. Er begann einen Krieg gegen Nordkorea, aber nicht auf dem Boden oder in der Luft, sondern auf Twitter. Dieser Krieg kostete den Steuerzahler genau null Cent. Der Öffentlichkeit geht es nicht um die Realität, sondern um eine gute Story. Trump weiß, wie eine gute Reality-Show funktioniert. Im Hinblick auf Nordkorea zog er auf Twitter alle Register. Persönliche Beleidigung, Kriegsdrohung, Protzen mit seiner Männlichkeit. Sein Atomknopf sei größer als der von Kim. Die Reaktion war voraussehbar. Die Presse verbreitete die Kriegspanik, der Atomkrieg stehe unmittelbar bevor. Trump überholte die Falken im eigenen Lager mit seiner Rhetorik auf eine so radikale und groteske Art und Weise, dass selbst diese plötzlich gezwungen waren, zur Mäßigung zu raten. Für Trumps Anhänger war er wieder einmal der Mann mit dem größten Knopf und den dicksten Eiern.

Dann kam, wie bei einer Reality-Show nach einem Konflikt üblich, die nächste Phase, die Versöhnung, bei der sich die Kontrahenten, die sich eben noch angeschrien und beleidigt hatten, plötzlich in den Armen lagen. Trump und Kim, der offenbar ein genauso großes Showtalent ist, inszenierten eine große Einigung. Beide überhäuften sich mit Komplimenten. Im nordkoreanischen Fernsehen hörte man eine schmachtende Stimme kommentieren, wie Kim sich mit Tränen in den Augen von seinen engsten Generalen verabschiedet, um in ein Flugzeug zu steigen und sich mit dem amerikanischen Präsidenten zum großen Friedensgipfel zu treffen. Trump ließ sich für seine Friedensmission feiern, als wäre er Nixon auf dem Weg nach China, und auf dem Gipfeltreffen in Singapur gab es zwischen den beiden ein Herzen und Knuddeln.

Dabei ging völlig unter, dass in der unterschriebenen Erklärung praktisch nichts stand und sich nichts veränderte. Was sich änderte, das war die öffentliche Wahrnehmung, und das war das Entscheidende. Trump hatte einen ungemein klugen politischen Schritt getan. Er hatte mit John Bolton die Ikone der Falken zum Nationalen Sicherheitsberater gemacht. Dieser musste ihn nach Singapur begleiten, mit bitterer Miene mit Kim Jong-un am selben Tisch sitzen und damit Trumps Inszenierung den offiziellen Segen der Neocons geben. Deren Kriegsrhetorik gegen Nordkorea verlor damit jede Glaubwürdigkeit. Trump hatte die Falken ausgestochen, einen Krieg bereits im Keim verhindert und sich auf ganzer Linie durchgesetzt.

Darin zeigt sich ein Muster: Immer wenn Trump durch die Falken im eigenen Lager unter Druck gerät, kurbelt er die Eskalation an, droht mit Atomwaffen, Folter, Zerstörung von Kulturgütern, beschimpft Staatsführer, droht mit Vergeltung, schießt Raketen ab, liquidiert ausländische Generale und versetzt die öffentliche Meinung in Panik und Hysterie, bis zu dem Punkt, an dem selbst die Falken im eigenen Lager auf Mäßigung drängen müssen und dann im Vergleich zu ihm wie Warmduscher dastehen. Dann sorgt Trump für eine Deeskalierung der Situation, erfindet irgendeinen Pseudo-Deal, der im Grunde alles beim Alten lässt, und setzt seinen Kurs fort.

Ähnlich verhielt es sich in Syrien und im Nahen Osten. Der Krieg gegen Syrien und der gegen den Iran standen schon lange auf der Tagesordnung einiger sehr einflussreicher Kreise in Washington. Als Trump unter Druck geriet, in Syrien intervenieren zu müssen, ließ er 100 Raketen auf Syrien abschießen. Ob es den Giftgasangriff des syrischen Regimes gegeben oder nicht gegeben hat, war dafür völlig irrelevant. Relevant war, dass Trump die richtige Gelegenheit gewittert hatte, den harten Mann zu spielen, seinen Falken den Wind aus den Segeln zu nehmen und sich damit die Legitimation für das zu holen, was er ohnehin in Syrien machen wollte, nämlich nichts. Assad blieb an der Regierung, die Russen haben den Bürgerkrieg gewonnen, und Trump holte die letzten amerikanischen Streitkräfte aus Syrien heraus. Kapitel abgeschlossen.