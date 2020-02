Gescheitertes Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten Die Demokraten ignorieren Trumps wahre Regelverstöße

15. Februar 2020

Verstöße gegen die Verfassung und rücksichtsloser Militarismus bei Angriffen in Übersee

von Ron Paul

Letzte Woche scheiterte der jüngste Versuch der Demokratischen Partei, US-Präsident Trump aus dem Amt zu entfernen – also das Amtsenthebungsverfahren wegen seines angeblichen Festhaltens an einem Waffendeal mit der Ukraine. Ebenso wie „Russiagate“, die Mueller-Untersuchung und eine Reihe anderer Versuche, die Wahl von 2016 zu kippen.

Man durfte drei Jahren voller Anschuldigungen und Ermittlungen beiwohnen, für die unzählige Millionen Dollar ausgegeben wurden – in einer nicht enden wollenden Anstrengung der Demokraten, Präsident Trump loszuwerden.

Warum zielen die Demokraten immer noch auf Trump und treffen nicht? Sie können auf der Grundlage von Machtmissbrauch keinen guten Prozess machen, weil sie gegen Trumps unerhörteste Missbräuche gar nicht opponieren. Abgesehen von wenigen Ausnahmen unterstützt der Kongress Trump dabei, die Verfassung zu missachten, wenn es um militärische Angriffe in Übersee geht und darum, dem militärisch-industriellen Komplex mehr Geld in den Rachen zu schaufeln.

Im April 2018 feuerte Trump 100 Tomahawk-Raketen auf Syrien – angeblich als Bestrafung für einen Chemie-Angriff der syrischen Regierung in Duma. Obwohl die USA von Syrien nicht direkt angegriffen wurden, wartete Trump nicht auf eine Kriegserklärung durch den Kongress, noch nicht einmal auf eine Genehmigung für den Raketenangriff. Er wartete auch noch nicht einmal auf eine Untersuchung, um herauszufinden, was tatsächlich passiert war! Er entschied einfach, 100 Raketen auf Syrien abzufeuern – zum Preis Hunderter Millionen Dollar.

Nun stellt sich dank Whistleblowern des UN-Teams, das den angeblichen Angriff untersuchte, heraus, dass der Bericht, der die syrische Regierung beschuldigte, gefälscht wurde und der ganze „Angriff“ nichts weiter war als eine Operation unter falscher Flagge.

Ist so ein unautorisierter Angriff auf ein Land, mit dem sich die USA nicht im Krieg befinden, etwa keine Untersuchung hinsichtlich eines potentiellen „Schwerverbrechens“ oder „Vergehens“ wert?

Letzten Monat autorisierte Präsident Trump die Ermordung des iranischen Top-Generals Qasem Soleimani sowie eines hochrangigen irakischen Militäroffiziers, als Soleimani sich auf einer diplomatischen Mission befand. Trump und seine Regierung bemühten sich um die Erklärung, der Angriff sei wegen der „drohenden Gefahr“ eines Angriffs Soleimanis auf US-Truppen in der Region unerlässlich gewesen.

Kurz danach fand man dann heraus, dass bezüglich dieser „drohenden Gefahr“ gelogen worden war. Die Tötung war nicht „dringend erforderlich“ – sie wurde bereits im Juni geplant. Dann behauptete Trump, es sei unwichtig, ob es eine unmittelbare Bedrohung gebe: Soleimani war einer von den bösen Jungs, also hatte er es verdient, ermordet zu werden.

Jedoch war der Angriff ein Kriegsakt ohne Kriegserklärung oder Autorisierung durch den Kongress. Und das ist wohl auch kein „Schwerverbrechen“ oder „Vergehen“?

Es stellt sich heraus, dass Soleimani – im Gegensatz zu Trumps Behauptungen – noch nicht einmal hinter dem Angriff auf US-Truppen im Irak im Dezember steckte. Neue Beweise deuten an, dass es sich in Wahrheit um eine IS-Operation handelte, die die USA ködern sollte, gegen die schiitischen Milizen im Irak vorzugehen.

Phantasien über Trump, der ein Agent Putins sei oder versuche, die Ukraine dazu zu bewegen, ihm beim Wahlsieg zu helfen, werden als zwingende Gründe dafür angeführt, ihn des Amtes zu entheben. Tatsächliche Verstöße gegen die Verfassung und rücksichtsloser Militarismus, der die USA in einen weiteren Krieg im Nahen Osten stürzen könnte, werden als „Business as usual“ abgebürstet – sowohl von den Demokraten als auch von den Republikanern in Washington.

Die Demokraten werden wegen der Dinge, die wahre „Schwerverbrechen“ und „Vergehen“ sein könnten, nichts gegen Trump unternehmen – weil sie seine Angriffe in Übersee unterstützen. Sie wünschten nur, sie wären diejenigen mit dem Finger am Abzug.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.