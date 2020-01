Weltwirtschaftsgipfel in Davos Globaler Wahlkampf in den Schweizer Alpen

28. Januar 2020

Gruppenansprüche oder Eigentumsrechte? Welches Konzept gewinnt?

von Joachim Kuhnle

Professor Klaus Schwab (81) lehrte bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2003 an der Universität Genf das Fach Unternehmenspolitik. Das ist ein Spezialgebiet der Betriebswirtschaft und hat mit der Politik von Politikern nicht unbedingt etwas zu tun. Es geht darum, welche Strategien ein Unternehmen verfolgen soll, um langfristig erfolgreich zu sein. In der Marktwirtschaft entscheiden die Eigentümer (Shareholder) über ihr Eigentum. Manager stehen in der Pflicht, im Interesse der Eigentümer zu handeln (Shareholder-Prinzip). Für Schwab, Doktor der technischen Wissenschaften, Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Master of Public Administration (Abschluss an der renommierten Harvard University) und seit 1997 Ritter der französischen Ehrenlegion, ist die simple Marktwirtschaft nicht das Ideal. Bereits im Alter von 33 Lenzen, noch vor seiner Berufung nach Genf, veröffentlichte er ein Buch zur „modernen Unternehmensführung“. Manager, so Schwab, sollten nicht nur den Interessen der Eigentümer, sondern auch den Ansprüchen anderer Interessengruppen (Stakeholder) dienen (Stakeholder-Prinzip). Noch im gleichen Jahr gründete er das Treffen in Davos, um die sich daraus ergebenden komplexen Fragestellungen mit führenden Vertretern der Wirtschaft zu diskutieren. Bald wurden auch Politiker und Vertreter anderer Gruppen geladen. Heute pilgert die geballte Machtelite in den Schweizer Kanton Graubünden.

Kommen wir noch einmal zurück zum bewährten Shareholder-Prinzip: Eigentümer sind am Blühen und Gedeihen des Eigentums interessiert. Daraus folgen Ziele für das Management. An erster Stelle stehen die Effizienz (das Gewinnstreben) und die Kundenzufriedenheit. Ohne treue Kunden kann keine Firma dauerhaften Erfolg haben. Daneben ist auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter wichtig, denn diese sollen sich identifizieren und engagieren. Ähnliches gilt für die Lieferanten. Innovationen und Investitionen gelten der Zukunft und sind ebenso wichtig. Die Aufgaben sind klar und deutlich. Sie gelten sowohl für kleine als auch für große Betriebe, und letztlich profitieren alle von einer freien Marktwirtschaft.

Das mit dem Weltwirtschaftsforum angedachte Stakeholder-Prinzip ist sehr viel komplizierter. Welche Gruppen und Ansprüche sollen berücksichtigt werden? Welche Interessen haben welches Gewicht? Es ist die immer wiederkehrende Machtfrage. Laut akademischem Denken sind neben Marktteilnehmern vor allem marktfremde Gruppen wichtig. Genannt werden politische Parteien, Verbände, Kirchen, Medien und sogenannte NGOs, das sind meist staatlich finanzierte private Polit-Aktivistengruppen mit undurchsichtigen Strukturen und Eigeninteressen und dubiosem Geschäftsgebaren.

Warum soll eine Firma zum Beispiel die Ansprüche der SPD bedienen? Die Antwort liegt auf der Hand. Die Partei kann, wenn sie die Macht hat oder an die Macht kommt, dem Unternehmen nutzen oder schaden. Genau das Gleiche gilt für Verbände, Religionsgemeinschaften, Medien und NGOs. Mit anderen Worten: Die zum Interessenausgleich erforderliche Kungelei basiert auf Erpressung und Korruption sowie auf Gewalt. Im Extremfall (wenn das Kartell allumfassend ist und Gegner rücksichtslos bekämpft werden) ist es Faschismus. Durch das Stakeholder-Prinzip werden Konzerne zu einem Interessenkonglomerat. Das faire, für die Marktwirtschaft wichtige Konkurrenzdenken wird geschwächt. Kleine und mittlere Firmen können den Dialog mit den Marktfremden nicht leisten. Ihnen werden vom Machtkartell die marktfremden Vorgaben einfach aufgezwungen. Die Politik greift im Interesse spezieller Gruppen in den Markt ein. Es gibt Gewinner und Verlierer. In Summe sind die Eingriffe immer wohlstandsschädigend. Bei der derzeitigen Spaltung der Gesellschaft werden die Kritiker der Regierungen und ihrer Netzwerke gerne als „Globalisierungsverlierer“ bezeichnet. Das ist ungenau. Tatsächlich sind sie nur nicht einverstanden mit der globalen Kungelei zugunsten marktferner Spezialinteressen und deren Investoren. Die Zeche bezahlen müssen nämlich diejenigen, die nicht in Anspruchsgruppen organisiert sind. In Davos treffen sich die Gewinner, und die anderen sind die Verlierer. Das liegt nicht am Kapitalismus, sondern an der Politisierung der Wirtschaft.

Das WEF (World Economic Forum) ist nur eine von vielen Kungelrunden. Es gibt zahlreiche Thinktanks und Machtzentren. Manches ist offen und manches geheim. Nicht immer ganz durchsichtig ist zum Beispiel der EU-Moloch in Brüssel. Recherchieren Sie einmal, wie viele hauptamtliche Mitarbeiter Greenpeace in Brüssel hat! Noch geheimnisvoller sind die „Bilderberger“. Diese werden hier genannt, weil Klaus Schwab zum Steering-Komitee der Bilderberger, also zum inneren Zirkel (der die Bilderberger steuert) gehört. Man kann davon ausgehen, dass dort nichts anderes propagiert wird als in Davos, abgesehen davon, dass die ausgeschlossene Öffentlichkeit bei den Bilderbergern eine mehr nach innen gerichtete Zielorientierung mit sich bringt. Ist der Ritter Schwab ein Verschwörer, ein böser Tyrann, ein rücksichtsloser Mensch? Diesen Eindruck hinterlässt er ganz und gar nicht. Er wirkt stets freundlich, wenig ideologisch, stellt Fragen, hört zu und bedankt sich. Dass sogar ein Donald Trump nach Davos anreist, spricht für und nicht gegen den Professor.

Trump hielt gleich zu Beginn des Weltwirtschaftsforums eine beachtenswerte Rede. Er machte für sich Wahlkampf, warb für seine Wiederwahl, schwärmte vom Erfolg seiner Politik. In seiner Amtszeit seien viele Millionen Arbeitsplätze in Industrie und Handel entstanden. Die Arbeitslosigkeit unter Schwarzen sei so gering wie nie zuvor. Die Bürger hätten deutlich mehr Geld zur Verfügung, und so weiter. Diese Selbstbeweihräucherung ist Geschmackssache. Interessant war sein Erfolgsrezept, für das er warb, sein Programm: Steuern senken, Bürokratie abbauen, auf die Eigenverantwortung der Bürger und auf die Marktwirtschaft vertrauen. Das Wort „Freiheit“ kam zum Ärger linksgrüner Vorturner mehrmals vor. Der wichtigste Satz: „Ich glaube, dass jeder einzelne Bürger, auch weniger gebildete und weniger intelligente, durch Fleiß, Entschlossenheit und Gottvertrauen etwas Wertvolles und Bleibendes erschaffen kann!“ Trump verbreitete Zukunftsoptimismus und stellte sich gegen die Weltuntergangsangstmacher der Klimakirche. Grandios!

Zwischen den Zeilen kann man Trumps Rede als Kampfansage gegen all die Politideologen und intellektuellen Besserwisser interpretieren. Grünen-Chef Robert Habeck sprach es offen aus: Trump ist der Gegner. Oder im Kontext der Veranstaltung: Trump erklärt das Kungel-Prinzip für gescheitert und fordert die Wirtschaft dazu auf, zur freien Marktwirtschaft zurückzukehren. Politiker sollen sich um Außenpolitik, Sicherheit, Verteidigung der Landesgrenzen und um die Interessen ihrer Länder kümmern anstatt sich ins Wirtschaftsleben einzumischen. Politiker sollen ihre Macht beschränken, die Steuern senken und staatliche Vorschriften abbauen. Medien-Wichtigtuer, intellektuelle Volkserzieher und andere Religiöse sollen nicht länger anderen Menschen ihren armseligen Willen mit Gewalt aufzwingen wollen. Ein Affront? Oder ein elend schöner Spaß? Sie entscheiden!

Trump lädt die Firmen ein, in Amerika zu investieren. Dort, so der Präsident, gibt es quasi unbegrenzt Energie zu günstigen Preisen, verschont vom Klimagedöns. Wenn die Vereinigten Staaten diesen Kurs konsequent fahren, werden sie die führende Weltmacht bleiben. Trumps Angebot wird gewinnen. Das Gegenangebot kommt von Greta und ihren Jüngern wie Angela Merkel. Im Sinne des Stakeholder-Prinzips sollen sich Wirtschaft, Parteien, Medien, Kirchen, Verbände und NGOs zu einem Bündnis gegen Populisten vereinen, die Bürger zum Verzicht ermahnen beziehungsweise zwingen, mit Verboten, Steuererhöhungen, dem Drohen mit dem Weltuntergang, dem Verbreiten von Schuldgefühlen will man die Bürokratie aufblähen und Arbeitsplätze in der Gängelungs-Verwaltung schaffen. Das klingt alles ganz toll (ironisch gemeint). Auf Dauer wird das Stakeholder-Konzept scheitern, und die freiheitliche Idee wird siegen. Damit ist ein optimistischer Blick in die Zukunft möglich.