Liquidierung von Qasem Soleimani Wenn Mobster sich streiten

09. Januar 2020

Der „große“ Feldherr hat sich mit dem Falschen angelegt

von Gérard Bökenkamp

Wenn man an dem toten Qasem Soleimani etwas würdigen will, dann könnte man sagen, dass der Mann ein brillanter Feldherr, ein großer Organisator und wohl auch ein tapferer Soldat war. Seine Lebensaufgabe bestand letztlich darin, möglichst viele Menschen im Auftrag seines Landes zu töten, darunter auch viele Zivilisten und völlig harmlose Leute. Sein „Ruhm“ in seinem Land beruhte darauf, dass er damit sehr erfolgreich war. Dass jemand, der sein Geld und seinen Status mit dem Töten von Menschen verdient, auch selbst das Risiko auf sich nehmen muss, getötet zu werden, ist wohl nur recht und billig. Man könnte sagen, das war schlicht und einfach sein Berufsrisiko.

Für Soleimani gilt, was für viele „große“ Feldherren galt: Der Erfolg steigt ihnen zu Kopf, und es kommt der Punkt, an dem sie die eigenen Möglichkeiten über- und die ihrer Feinde unterschätzen. Darum fand Cäsar an den Iden des März sein blutiges Ende und Napoleon sein tristes Exil auf St. Helena. Im Leben der meisten militärischen Abenteurer kommt der Tag, an dem sie sich einen Gegner suchen, der für sie eine Nummer zu groß ist, was sie nicht wahrhaben wollen, weil ihr über die Erfolge geschwollenes Ego diese Einsicht einfach nicht zulässt.

Im Falle von Soleimani waren das die USA. Die USA sind hoch verschuldet und langfristig praktisch bankrott, die Auflösungserscheinungen innerhalb des politischen Systems sind ebenso augenfällig wie die sozialen und kulturellen Verwerfungen. Aber nichtsdestotrotz verfügen die USA immer noch über den größten Militärapparat, den diese Welt bis dato gesehen hat, über Militärbasen in jedem Winkel der Erde, praktisch über ein Monopol auf die Überwachung der globalen Datenströme und Satellitenüberwachung, und sie werden regiert von einem Präsidenten, der wohl alles Mögliche ist, aber nicht besonders skrupulös.

Der Angriff auf die US-Botschaft in Bagdad war auch aus iranischer Sicht völlig überflüssig. Unter Soleimanis Führung hat der Iran an der Seite der Russen den syrischen Bürgerkrieg für sich entschieden. Nach dem Debakel der USA im Irak fällt dem Iran die Hegemonie über dieses Gebiet zu wie eine reife Frucht. Die USA sind inzwischen energiepolitisch autark, die gesamte Region verliert für sie massiv an Bedeutung, und Trump wäre den Schlamassel offensichtlich lieber heute als morgen los. Die beste Strategie für den Iran wäre es, einfach abzuwarten, die Zeit für sich arbeiten zu lassen und schleichend in die Rolle der regionalen Vormacht hineinzuwachsen, so wie China plant, sich über Jahrzehnte hinweg zur globalen Weltmacht zu entwickeln.

An dieser Stelle spielen nun Kultur und Mentalität eine Rolle. Die konfuzianische und daoistische Ethik der Chinesen, die auf Geduld und Selbstkontrolle als Basis von Macht setzt, ist der islamischen Welt fremd. Ein Sieg, bei dem man seinen Feind nicht offen und symbolträchtig demütigt und erniedrigt, ist kein wirklicher Sieg. Soleimani genügte es nicht, der brillante stille Architekt des iranischen Aufstiegs zu sein, er wollte sein Werk krönen, indem er die USA durch den Angriff auf ihre Botschaft symbolträchtig demütigte.

Das ist dieselbe Mentalität, die man bei muslimischen Jugendbanden beobachtet, die „Ungläubige“ demütigen und vor sich knien lassen. Diese Mentalität stößt dann an ihre Grenze, wenn sie auf jemanden trifft, der stärker, härter und noch brutaler ist. Die persönliche Tragik von Soleimani liegt nun genau darin, sich ausgerechnet mit Donald Trump angelegt zu haben, der einmal über seinen christlichen Glauben sagte, für ihn sei die zentrale Aussage des Christentums: „Auge um Auge, Zahn um Zahn“.

Nach dem Angriff auf die US-Botschaft konnten die USA gar nicht anders, als darauf mit einem Gegenschlag zu reagieren. Entgegenkommen und Mäßigung wird im Nahen Osten als unmännlich, unehrenhaft und Zeichen der Schwäche ausgelegt. „Der Klügere gibt nach“ ist eine Weisheit, die in dieser Weltregion einfach nicht funktioniert. Ein Sprichwort in der Region heißt hingegen: „Die Hand, die dich schlägt, musst du streicheln.“ Hätte Trump auf den Angriff auf die US-Botschaft im Irak nicht mit einem massiven Schlag reagiert, wäre das die Einladung an den Iran und alle anderen feindlich gesinnten Kräfte gewesen, ihre Attacken immer weiter zu verstärken, und die USA hätten die Achtung ihrer Verbündeten verloren.

Das Besondere ist nun, und das ist typisch Trump, dass er nicht auf die übliche Weise geantwortet hat, mit der die USA solche Fälle normalerweise handhaben, zum Beispiel indem sie einen Stützpunkt oder ein Lager bombardieren, sondern die Sache persönlich genommen hat. Offensichtlich hat Soleimani mit dieser Reaktion nicht gerechnet, sonst hätte er sich nicht so unbefangen im Irak bewegt. Die Botschaft von Trump war wie die von einem Mobster gegenüber einem anderen: Zündest du mein Spielkasino (US-Botschaft) an, dann lege ich dich um. Was in den Straßen von Chicago, New York und Las Vegas funktioniert hat, das funktioniert auch im Nahen Osten – so die Philosophie dahinter, was in einer Region, die von Gangstern regiert wird, keine so abwegige Annahme ist.

Bedeutet das nun, dass es einen neuen Krieg am Golf gibt und der Abzug der USA aus der Region gestoppt wird? Gerade die Analyse, wie eine solche militärische Auseinandersetzung aussehen könnte, lässt einen paradoxen Umstand offensichtlich werden. Der militärische Vorteil der USA wurde durch den Rückzug der US-Truppen aus dem Irak und Syrien nicht geringer, sondern größer. Stell dir vor, der Iran will US-Truppen attackieren, es sind aber kaum Truppen vor Ort. Die Aufstockung der amerikanischen Truppen im Irak um 3.000 Mann ist rein symbolischer Natur. Die langfristige Strategie von Trump ist, die US-Truppen aus der Region zurückzuziehen und dafür Saudi-Arabien als Gegengewicht gegen den Iran aufzurüsten.

Kriege nicht selbst zu führen, sondern sie andere führen zu lassen, ist vielleicht nicht moralischer, aber wesentlich klüger und billiger. Die Vertreter der realistischen Schule wie John Mearsheimer und Stephen Walt haben in ihren Büchern und Artikeln schon lange gezeigt, dass die USA ihre Weltmachtstellung dadurch sichern können, dass sie ihre Truppenpräsenz reduzieren. Der Abzug der USA aus dem Nahen Osten führt dazu, dass die Sunniten, allen voran die Saudis, alle Kräfte mobilisieren werden, um sich dem Iran entgegenzustellen. Aus dem Krieg des Islam gegen den Westen wird ein innerislamischer Konflikt, der die Kräfte bindet, die sich sonst gegen den Westen richten würden.

Trump hat die Regeln des asymmetrischen Krieges radikal geändert. Während zur Zeit von Bush die gewaltigen Kontingente amerikanischer Truppen durch Guerilla-Angriffe in Kämpfe verwickelt werden konnten und jedes amerikanische Opfer den Rückhalt für den Krieg in der Heimat schwächte, gibt es heute einfach nicht mehr so viele Amerikaner im Irak, die die Iraner angreifen können. Die USA haben aber immer noch die absolute Luftüberlegenheit durch Satelliten, Bomber, Drohnen und Raketen. Mit der Tötung Soleimanis haben die USA gezeigt, dass sich praktisch kein iranischer Kommandant mehr außerhalb des Irans aufhalten kann, ohne Gefahr zu laufen, Opfer einer US-Rakete zu werden.

Dieses Vorgehen ist paradigmatisch. Die Bush-Doktrin, wonach die USA in der Lage sein sollten, drei konventionelle Kriege gleichzeitig in der Welt zu führen, hat sich als teure und größenwahnsinnige Illusion erwiesen. Stattdessen setzt Trump darauf, durch den Rückzug Verbündete dazu zu zwingen, ihre Position vor Ort zu übernehmen. Statt den USA selbst soll ein hochgerüsteter Ring von Verbündeten, schlicht motiviert von dem eigenen Überlebenswillen, die potentiellen Feinde der USA wie China und den Iran umschließen und neutralisieren.

Im Nahen Osten ist das Saudi-Arabien und im Fernen Osten Japan, das eine Flotte und eine Armee aufbauen will, die der der chinesischen mindestens ebenbürtig ist. Mit Unterstützung der Amerikaner hat Japans Premierminister Shinzō Abe den in der Nachkriegsverfassung verankerten Pazifismus praktisch außer Kraft gesetzt. Dieselbe Strategie verfolgt Trump in Europa: Indem er das Vertrauen in die Nato erschüttert und die Sicherheitsgarantien der USA fragwürdig erscheinen lässt, will er die europäischen Verbündeten dazu zwingen, ihr Militär zu erneuern und ihre Verteidigung selbst zu übernehmen.

Dass diese realistische Politik, obwohl gerade aus der Perspektive der US-Interessen völlig rational, bislang keine Chance hatte, lag auch daran, dass die Falken in den USA sie verhindert haben. Diesen nimmt Trump den Wind aus den Segeln, indem er eine extreme Kriegsrhetorik pflegt und sporadisch harte Schläge durchführt, wie den Raketenangriff auf Syrien oder die Tötung von Soleimani, die an der Gesamtlage zwar praktisch nichts ändern, aber jeden Vorwurf der Hardliner im eigenen Lager, er sei „schwach“, lächerlich erscheinen lassen.

Die Wahrheit ist: Der geordnete Rückzug der USA aus ihrer überdehnten Position kann nicht von einem Ron Paul oder einem linken Demokraten durchgeführt werden. Diese würden von den Neocons und dem militärisch-industriellen Komplex schneller durch den politischen Fleischwolf gedreht werden, als sie das Wort „Isolationismus“ aussprechen können. Von Richard Nixon sagte man, nur ein Antikommunist wie er hätte nach China gehen und den Ausgleich mit Mao suchen können. Möglicherweise wird man eines Tages dasselbe über Trump sagen: Nur ein Mann dieses Persönlichkeitszuschnitts war in der Lage, die US-Außenpolitik angesichts der veränderten globalen und ökonomischen Bedingungen auf eine realistische Basis zu stellen und die Überdehnung des Empires zu beenden.