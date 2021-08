Afghanistan-Desaster Warum der Westen auf der Flucht ist

26. August 2021

Wenn man an nichts glaubt, hat man schon verloren

von Robert Grözinger

Die Bilder vom Chaos am Kabuler Flughafen markieren nicht nur das Ende der Herrschaft des Westens in Afghanistan, sondern auch den Anfang vom Ende der westlichen Hegemonie in der Welt. Das trifft unabhängig davon zu, ob und inwiefern westliche Geheimdienste weiterhin am Hindukusch operieren werden. Die Bilder vom chaotischen, planlosen und überhasteten – wenn auch zwei Jahrzehnte zu spät stattfindenden – Abzug ist ein ebenso schwerer moralischer Schlag wie die diese Szenen begleitende Panik von Einheimischen, die sich plötzlich auf der falschen Seite der Geschichte ihres Landes wiederfinden. Afghanistan 2021 ist Saigon 1975 hoch zwei oder drei.

Von der schmählichen Niederlage in Vietnam in den 70er Jahren konnte sich der Westen noch einmal erholen. Das können wir nach Kabul nicht mehr erwarten. Jedenfalls nicht in so kurzer Zeit. Damals hatte der Westen noch genug Reserven. Materielle wie moralische im Sinne von Kampfmoral. Er fing sich wieder, wählte Thatcher, Reagan und Kohl und gewann den Kalten Krieg. Damit ist kein Loblied auf die genannten Politiker gesungen. Aber dass die Wahl auf sie fiel, war unter anderem ein Ausdruck des Willens der Mehrheit in den wichtigen westlichen Ländern USA, Deutschland und Großbritannien, die Zersetzungsversuche aus dem Osten und den allgemeinen Verfall – Stichwort „geistig-moralische Wende“ – wirksam zu bekämpfen.

Wenn man sich dagegen das heutige Personal an den Schalthebeln der Macht ansieht, dann weiß man, dass der Westen den Glauben an sich selbst verloren hat. In Washington regiert ein seniler Greis, in Paris ein sinisteres Muttersöhnchen, in London ein glibberiger Clown und in Berlin eine unterqualifizierte Matrone jenseits des Haltbarkeitsdatums. Wenn man in diesen Ländern zudem den politischen Nachwuchs betrachtet, kommt einem endgültig das kalte Grausen. Mit einer solchen Truppe ist kein Blumentopf mehr zu gewinnen, geschweige denn einen „Krieg gegen den Terror“, ganz abgesehen von seiner Sinnlosigkeit. Vor allem aber: Mit Leuten, die solches Führungspersonal wählen, wiederholt sogar, ist Hopfen und Malz verloren.

Der Westen, Hort der Aufklärung, Ursprung der Naturwissenschaften und der industriellen Revolution, die Kultur, die es als erste schaffte, der malthusianischen Falle zu entkommen, die Kultur, die von weiten Teilen der restlichen Welt nachgeahmt wird und in deren Länder Völker strömen, deren Herrscherkasten sich weigern, westliche Werte zu übernehmen, ist in Auflösung begriffen. Er weiß nicht mehr, was er will. In Afghanistan kämpfte er zuletzt angeblich dafür, dass Mädchen zur Schule gehen dürfen und Frauen keine Burka tragen müssen. Dazu fragt Brendan O’Neill von der britischen Website „Spiked“ sarkastisch: „Aber ist es nicht ‚islamophobisch‘, die Burka zu kritisieren, oder, wenn wir schon dabei sind, jede andere islamische Praxis?“

Ätzende Worte in diesem Zusammenhang über die herrschende Klasse in Großbritannien, die mühelos auf andere westliche Länder übertragbar seien, fand am vergangenen Wochenende auch Peter Hitchens. In der „Sunday Mail“ schrieb er: „Unsere liberalen Taliban – die sich angeblich so sehr um das Schicksal der afghanischen Mädchen sorgen – haben Millionen von Frauen aus ihren Häusern vertrieben, in denen sie gerne ihre eigenen Kinder großziehen würden, wenn sie könnten, um den ganzen Tag in Callcentern und ähnlichen Einrichtungen für einen Hungerlohn zu schuften, mit dem sie dann die mangelhafte ‚Kinderbetreuung‘ bezahlen müssen. Sie haben die lebenslange Ehe zerstört, unzählige britische Jungen ihrer Väter beraubt und Scharen von Kindern in ‚Pflegeheimen‘ abgeladen, deren Bezeichnung allein eine Verhöhnung ist. Unsere liberalen Taliban zerstörten die rigorose staatliche Schulbildung und beraubten die britische Arbeiterklasse ihrer Fähigkeiten und der Aufstiegsmöglichkeiten in echte Karrieren. Unsere liberalen Taliban sagten dem britischen Volk, es solle sich für seine Geschichte, seine Freiheit und seine Religion schämen, und gaben ihm stattdessen nichts, an das es glauben konnte.“

Insbesondere der letzte Punkt trifft den Kern. In Afghanistan kämpften Amerikaner, Briten, Franzosen, Deutsche und viele andere Westler, die in einer seit Jahrzehnten durch und durch nihilistischen, rein gegenwartsorientierten, angstdurchdrungenen Kultur aufwuchsen, gegen Menschen, die bereit sind, für ihren Glauben und ihren Gott zu sterben. Die Bilder aus Kabul bezeugen das Offensichtliche: Für ein großes Nichts ist niemand bereit zu kämpfen oder gar zu sterben.

Groß, einflussreich und nachahmenswürdig wurde der Westen nicht wegen der Aufklärung, der Naturwissenschaften oder der industriellen Revolution. Diese Dinge waren sekundär. Groß wurde der Westen, weil er an etwas glaubte und nicht an nichts. Solange der Westen das nicht erkennt, verinnerlicht und sich entsprechend reformiert, wird sich sein Sterbeprozess fortsetzen. Derzeit lebt er, hochverschuldet auf dem Weg zum bunten, wind- und solarbetriebenen, durchgeimpften Ökotopia, nur noch von der in vielen Jahrhunderten aufgebauten Substanz, materiell wie moralisch.