Debatte im abgewählten Bundestag Erwischte Verbrecher schweigen

05. April 2025

Die Totenstille im Parlament während Alice Weidels Rede spricht Bände

von Robert Grözinger

Alices Weidels Rede im – abgewählten – Bundestag Mitte März 2025 war, wie immer, beachtenswert. In der Debatte um die Aufnahme von fast einer Billion Euro Schulden und den damit in Rekordgeschwindigkeit, -zahl und -höhe gebrochenen Wahlversprechen der CDU griff sie den Noch-nicht-und-bald-nicht-mehr-Bundeskanzler Friedrich Merz frontal an. Sie zerriss ihn …