Konflikt am Hindukusch Welches Schweinderl hätten’s denn gern? – oder: Was ist Geopolitik?

19. August 2021

Bemerkungen zum Großmacht-Armdrücken in Afghanistan

von Axel B.C. Krauss

Was ist Geopolitik? Höfliche Antwort: ein Menschenfleischwolf. Die umgangssprachliche: eine einzige riesige Schweinerei. Noch mal etwas diplomatischer: ein Kräftemessen, in dem Menschen zerrieben werden. Zumindest so lange, wie sie militärisch beziehungsweise kriegerisch betrieben wird. So wie seit zwei Dekaden in dem Binnenstaat im Dreieck zwischen Süd-, Zentral- und Vorderasien.

Worum ging es in diesem Krieg eigentlich? Dies scheint nämlich weitestgehend in Vergessenheit geraten zu sein, wenn man einen Blick auf die gewohnt geschichtsklitternden bis grob stümperhaften Kommentare des Großteils der Failstream-Märchenmedien zur Lage in Afghanistan wirft. Nein, es war und ist nicht die „Demokratie am Hindukusch“, stupid: Der Krieg wurde von der Koalition der willigen Nutzdeppen unter Führung Roms 2.0 („USA“) aus Gründen hegemonialer Vorherrschaft geführt, der „American Supremacy“, wie Brzezinski sie einst nannte, um in der „zentraleurasischen Region“ bloß niemandem zu erlauben, einen ebenso großen zu haben wie der US-Geopolitporno-Hengst in Sachen imperialer Gang Rapes. Manche Kommentatoren vergriffen sich dabei zu schlicht absurden, der Tatsachen Hohn sprechenden Äußerungen. So schrieb Gabor Steingart in einem Gastbeitrag für den „Focus“ vom 8. August 2021 allen Ernstes: „Bush, Obama, Trump und nun Joe Biden: Sie haben nicht nur vergessen, dass Afghanistan ein strategischer Pfeiler im Mittleren Osten ist, sondern auch übersehen, dass das Land ein riesiges Rohstofflager birgt.“ Es dürfte völlig unnötig sein, solchen blühenden Unsinn zu kommentieren.

Aber die Gründe waren natürlich nicht nur geostrategischer Natur.

„Die Liste an mineralischen Bodenschätzen liest sich wie die Wunschliste einer Industrienation“, so ein Bericht des „Institutes für Seltene Erden und Metalle“ vom 17. April 2012. „Lithium, Beryllium, Edelsteine, Seltene Erden, Kupfer, Molybdän, Gold, Niob, Blei, Zink, Öl, Gas und Kohle sind in Afghanistan bereits nachgewiesen. Weiterhin verfügt das Land im gesamten Osten über mehrere Milliarden Tonnen hochwertiges Eisenerz. Von Kabul bis Kandahar verläuft eine sehr reichhaltige Chromader. In Mittelafghanistan sind große Mengen an Bauxit nachgewiesen, dies ist ein Aluminiumerz. Marmor und Granit sind über den Osten und Mittelafghanistan verteilt. Öl- und Gasvorkommen gibt es im Norden. Das Gesamtpotenzial an Öl-Ressourcen in Afghanistan wird auf 1,6 Milliarden Barrel und die Gas-Ressourcen auf 15.690 Milliarden cf geschätzt.“

Weiter heißt es im Artikel des Instituts: „Das Kupfer, welches südöstlich von Kabul liegt, wird bereits von chinesischen Firmen im Detail geortet. Das Investitionsvolumen der Chinesen liegt bei fünf Milliarden US-Dollar, ein Produktionsbeginn ist für das Jahr 2014 geplant. In der Provinz Bamiyan befindet sich ein Weltklasse-Eisenvorkommen. Es sollen über 20.000 Arbeitsplätze geschaffen werden, die Bruttowertschöpfung dieses Vorkommens wird auf 288 Milliarden US-Dollar geschätzt. Ausschreibungen laufen bereits. Es wurde weiterhin eine Eisenmine in Hajigak, eine Goldmine an den Ufern des Amu Darya, die Öl- und Gasförderung im Norden und einige Vorkommen von Kupfer und Molybdän projektiert. […] Es bleibt nun nur noch abzuwarten, wie sich die Situation mit den Taliban entwickelt. In letzter Zeit gab es immer wieder Anschläge dieser Gruppierung. Im Hinblick auf den allgemeinen Truppenrückzug aus Afghanistan, der in den nächsten Jahren erfolgen soll, bleibt das Land für Investitionen ein begehrtes, aber sehr heißes Eisen.“

Man könnte ein verdammt dickes Buch darüber schreiben, wofür in einem Online-Artikel natürlich kein Platz ist. Also möglichst kurz gefasst: Es ist (hoffentlich) unnötig zu erwähnen, dass die derzeitigen „Großen Drei“ der Geopolitik, also die USA, Russland und China, natürlich alle ihre Augen auf diesen gigantischen Ressourcenkuchen geworfen haben. Auch Indien hätte gerne ein Stück. Die Türkei „spielt“ ebenfalls mit. Es handelt sich, wie eingangs bereits erwähnt, eben um „Großmacht-Armdrücken“: Wer erlangt in der Region den größten strategischen Vorteil? Wer sichert sich wertvolle Rohstoffe, die, wie im Artikel des Instituts für Seltene Erden und Metalle ganz richtig erwähnt, für Industrienationen (als auch aufstrebende Schwellenländer) von immenser Wichtigkeit sind, um die Zukunft ihrer industriellen Entwicklung mit ausreichend Futter zu versorgen?

Und, aber das nur am Rande: Handelt es sich mit Blick auf die derzeitige Lage in Afghanistan wirklich um ein „Versagen“, wie derzeit von der Nato-Bündnispresse der Leserschaft einzutrichtern versucht wird? Oder könnte es nicht auch sein, dass man dieses „Scheitern“ bewusst in Kauf nahm, um vor allem China etwas „auszubremsen“ – ein erklärtes geopolitisches/-strategisches Ziel, das man in den Strategiepapieren der US-Außenpolitik Schwarz auf Weiß nachlesen kann?

Angeblich hießen wieder alle „Hase“: Niemand will von etwas gewusst haben. Das konnte niemand kommen sehen. Man konnte es noch nicht mal ahnen. Soso. Dabei hatten führende Berater von Joe Biden bereits vor Monaten, zum Beispiel im April und Mai 2021, vor eben dieser Entwicklung eindringlich gewarnt: dass ein Abzug der US-Truppen für heilloses Chaos sorgen könnte. Andererseits sollte man bei solchen Warnungen auch immer fragen, wer sie ausspricht: Mitglieder des militärisch-industriellen Komplexes vielleicht, die auf weiteren kriegsfahrtsstaatlich-korporatistischen Reibach für ihre „Cronies“ in der Regierung und im Rüstungswesen hoffen?

Festzuhalten bleibt: Geht es um machtpolitische „Ambitionen“, geraten Menschen schnell zu Fußnoten. Das zeigt sich auch jetzt, nach der Einnahme Kabuls durch die Taliban, die für große Fluchtbewegungen in der Zivilbevölkerung sorgte: Peking lud bereits eine Delegation der Truppe zu Gesprächen über die Zukunft des Landes und natürlich Chinas Rolle darin ein; Moskau hatte die Taliban als Terrorgruppe eingestuft, doch zeigt man sich im Kreml jetzt ebenfalls gesprächsbereit; und was die USA betrifft, nun ja: Wer hat’s erfunden?

Zur Verdeutlichung sollen zwei knappe Auszüge genügen: „Während der Irak-Krieg offensichtlich dem Zweck diente, das amerikanische Petrodollar-System zu schützen, schien der Krieg in Afghanistan zumindest etwas gerechtfertigter zu sein. Warum? Weil es eine bekannte Tatsache war, dass Afghanistan Mitgliedern islamischer Terrorgruppen einen Hafen sowie Unterstützung bot. Allerdings wissen nur relativ wenige Amerikaner, dass die Vereinigten Staaten Milliarden von Dollar ausgegeben haben, um die afghanischen Mujahedin während der 1980er und 1990er zu finanzieren. Diese Gelder für afghanische Radikale und islamische Milizen erfolgten im Rahmen eines verdeckten CIA-Programms, bekannt als Operation Cyclone. […] Falls Ihnen die Operation Cyclone noch nicht bekannt ist, empfehle ich Ihnen wärmstens, sich mit diesem interessanten Abschnitt der US-Geschichte einmal auseinanderzusetzen. Diese extrem teure verdeckte CIA-Operation, die mit finanzieller Unterstützung Saudi-Arabiens koordiniert wurde, begann unter Präsident Jimmy Carter und wurde unter Präsident Ronald Reagan stark ausgeweitet. Die Finanzierung und Bewaffnung dieser islamischen Radikalen durch die CIA und die Saudis wurde später gerechtfertigt als Versuch, die sowjetische Armee während der Ära des Kalten Krieges zu demoralisieren und zu erodieren. Die Tatsache, dass die USA islamische Milizen bis an die Zähne bewaffnet und mit Milliardenbeträgen in zweistelliger Höhe ausgestattet haben – in Form sogenannter ‚Entwicklungshilfe‘ –, ist offensichtlich ein peinlicher Abschnitt der US-Geschichte. Es lässt einen grübeln, wie viele US-Soldaten getötet oder verstümmelt wurden durch unsere eigenen Waffen in diesem jüngsten Krieg“ (Quelle: „The Petrodollar Wars: The War in Afghanistan and the New Great Game“, vierteilige Artikelreihe von Jerry Robertson, erschienen auf der Website „Follow the Money“).

Nummer zwei stammt von einem ehemaligen britischen Umweltminister namens Michael Meacher: „Keiner dieser angehäuften Beweise, die aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen, verträgt sich mit der Idee eines echten, entschlossenen Krieges gegen den Terrorismus. Die Liste der Beweise passt jedoch sehr gut, hält man sie gegen die Pläne des PNAC [„Project for a New American Century“, US-Denkfabrik der „Neocons“, also der „Kriegsfalken“, meine Anmerkung]. Aus dieser Sicht scheint es, dass der sogenannte ‚Krieg gegen den Terrorismus‘ größtenteils als Deckmantel aus Lügen genutzt wird, um größere US-strategische, geopolitische Ziele zu erreichen. In der Tat deutete Tony Blair das sogar selber an, als er dem Commons Liaison Committee sagte: ‚Um ehrlich zu sein, hätte ohne die Geschehnisse vom 11. September so gut wie keine Möglichkeit bestanden, die öffentliche Zustimmung für eine plötzliche Kampagne in Afghanistan zu bekommen‘ (‚Times‘, 17. Juli 2002). Analog dazu war Rumsfeld so entschlossen, eine Begründung für einen Angriff auf den Irak zu finden, dass er bei zehn verschiedenen Gelegenheiten die CIA darum bat, Beweise zu finden, die das Land mit 9/11 in Verbindung bringen; die CIA kam allerdings jedes Mal mit leeren Händen zurück (‚Time Magazine‘, 13. Mai 2002). […] Ähnliche Beweise existieren mit Blick auf Afghanistan. Die BBC berichtete (am 18. September 2001), dass Niaz Niak, einem ehemaligen pakistanischen Außenminister, von leitenden amerikanischen Beamten bei einem Treffen in Berlin Mitte Juli 2001 mitgeteilt wurde, ‚Mitte Oktober‘ begännen ‚militärische Aktionen gegen Afghanistan‘. Bis zum Juli 2001 betrachtete die US-Regierung die Taliban als Quelle der Stabilität in Zentralasien, die die Konstruktion von Pipelines von den Öl- und Gasfeldern in Turkmenistan, Usbekistan und Kasachstan durch Afghanistan und Pakistan bis zum Indischen Ozean gewährleisten könne. Als die Taliban sich weigerten, die von den USA gestellten Bedingungen zu akzeptieren, antwortete man ihnen, ‚entweder ihr akzeptiert unser Angebot eines goldenen Teppichs, oder wir werden euch unter einem Bombenteppich begraben‘ (‚Inter Press Service‘, 15. November 2001).“ (Quelle: „This war on terrorism is bogus“, Michael Meacher, „The Guardian“, 6. September 2003, zitiert aus meinem Buch „Die Welt auf Kriegskurs“).

Wie gesagt: Die historische Genese der heutigen Situation in Afghanistan lässt sich nicht im Rahmen eines Artikels erschöpfend erklären. Fakt ist und bleibt aber, dass hier die „Große Geopolitik“ mehrerer „Global Player“ maßgeblich zu diesem Chaos beitrug.

Es ist ja gar nichts daran auszusetzen – im Gegenteil –, ein Land entwickeln oder ihm dabei helfen zu wollen. Schließlich könnte der Rohstoffreichtum Afghanistans für eine wirtschaftliche Blüte sorgen, von der nicht nur das Land selbst, sondern auch viele Nachbarstaaten profitieren könnten. Es könnte die Region sicherer, stabiler machen, es könnte zahllose Menschen in Lohn und Brot bringen, es könnte eine prosperierende Infrastruktur aufgebaut werden.

Stattdessen gibt es seit 20 Jahren sinnloses Gekämpfe, Blutvergießen, Machtgerangel. Die Scherben dieser Art von Geopolitik liegen nun offen zutage. Glückwunsch, ihr Idioten. Ein besonders Andersbegabter aus der Riege der „Neocon“-Blutsäufer, John Bolton, sagte in einem Interview mit NPR, die USA sollten nun erneut eingreifen (sic!), um die Taliban zu vertreiben. Im Englischen würde man dazu wohl sagen: „You can’t make this shit up.“ So was kann man sich einfach nicht ausdenken. Als wäre nicht schon mehr als genug Unheil gestiftet worden.

Wie sieht nun die Zukunft des Landes aus? Nun, die Taliban gaben sich bisher betont „friedlich“ und „konstruktiv“. Kein Wunder, denn sie sind gewiss nicht so dumm, ihre Verhandlungsposition dadurch zu schwächen, sofort Massaker anzurichten. Wissen Sie doch, dass ein „goldener Teppich“ auf sie wartet …

Ob ihr Regime der Bevölkerung Afghanistans nutzen wird, vor allem den Frauen, sei dahingestellt.