13. Dezember 2019

Was jede(r) über Geld jetzt wissen muss!

In Zeiten allgemein zunehmender Instabilität sollte man über jenes Phänomen Bescheid wissen, das für große, arbeitsteilige Gemeinschaften lebenswichtig ist: Geld. Herkunft, Wesen und Bedeutung des Geldes zu erklären, ist der Zweck dieser kleinen Streitschrift aus der Feder eines Mannes, der sich wie nur wenige darauf versteht, selbst komplexeste Sachverhalte, über die auch in Kreisen von Experten häufig Verwirrung besteht, einem Laienpublikum klar und auf leicht verständliche Weise darzustellen. Nach einer kurzen Betrachtung der Entstehung des Geldes und der verschiedenen Geldarten kommt der Autor zum Kern der Sache: der Funktionsweise des herrschenden Geld- und Zentralbanksystems. Er benennt dessen Schwächen und zeigt auf, wie die ganze Welt sukzessive in eine „Nullzinsfalle“ manövriert wurde, aus der es kein Entrinnen zu geben scheint – jedenfalls keines, das ohne schwere Blessuren für die überwiegende Mehrheit der Geldnutzer abgehen wird. Während der Mainstream sich mit Vorliebe der Kritik des „Turbokapitalismus“ widmet, der die Gräben zwischen Armen und Reichen angeblich stetig vertieft, sieht Taghizadegan im Gegenteil den „Geldsozialismus“ am Werk, den er als „Umverteilung für Reiche“ brandmarkt. Absicht und tatsächlich erzielte Wirkung sind eben zwei Paar Schuhe, und leider bewirken in bester Absicht ins Werk gesetzte Interventionen häufig das exakte Gegenteil des Gewünschten – so auch in der Geldpolitik. Die nach der Finanzkrise von 2007/2008 auf den Weg gebrachten Regulierungen dienen am Ende der weiteren Bereicherung der bereits Reichen und stürzen die weniger Begüterten in immer größere Probleme. Der Spielraum der Zentralbanken ist nach Erreichen der Zins-Nulllinie schmal. Zwar werden immer kreativere Ideen zur Belebung der Märkte kolportiert. Doch wie Eugen von Böhm-Bawerk schon vor mehr als 100 Jahren erkannte, ist gegen die Gesetze der Ökonomie langfristig nichts auszurichten. Zehn Empfehlungen für Anleger bilden den Abschluss des Büchleins.

