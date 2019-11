Die Parteien nach den Landtagswahlen Machtkampf im Räuberstaat

24. November 2019

Inhalte, Personal, Strategie und Zukunft der politischen Angebote

von Joachim Kuhnle

Zunächst die Zahlen: Dem Aufruf, bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen ein Kreuzchen zu malen, folgten etwas mehr als 4,5 Millionen Wähler. Das ist nur ein kleiner Teil der Deutschen, aber es reicht für eine Trendanalyse. Die meisten Stimmen erhielt die AfD, etwa 25,4 Prozent. Ganz knapp dahinter lag die CDU mit 25,0 Prozent. Dass die AfD insgesamt auf Platz eins liegt, ist weniger wichtig als die Tabellenführung von Borussia Mönchengladbach nach dem zehnten Spieltag in der Fußballbundesliga. Pokale, Schalen oder Medaillen werden in diesen Fällen nicht verteilt. Die Linkspartei konnte sich (dank Thüringen) über 15,5 Prozent Zustimmung freuen, rot oder grün wählten insgesamt nur 21,4 Prozent, davon 13 die SPD (dank Brandenburg) und 8,4 die Grünen (deutlich weniger als erwartet). Die FDP bewegt sich mit 4,5 Prozent der Zweitstimmen am Abgrund der politischen Mitspielberechtigung.

Um die Zahlen einzuordnen, sollte man noch zwei Randbedingungen nennen. Erstens wählt der Osten etwas anders als der Westen. Das hat vielfältige psychologische Gründe, deren Analyse hier den Rahmen sprengen würde. Zweitens war ein in Ost wie West seit Jahren zu beobachtendes, ulkiges Phänomen wahlentscheidend. Es handelt sich um den sogenannten Amtsbonus, der derjenigen Partei zusätzliche Stimmen beschert, die den höchsten staatlichen Repräsentanten stellt. Bei der CDU in Sachsen profitierte davon Michael Kretschmer, in Brandenburg und Thüringen schnitten die Parteien der Ministerpräsidenten Woidke (SPD) und Ramelow (Linke) in „ihrem“ Hoheitsgebiet um ein Mehrfaches besser ab als in den jeweils anderen Bundesländern. Menschen mit libertären Ansichten können das schwer nachvollziehen. Politiker, die die Bürger mit ständig neuen Steuern und Abgaben oder mit zunehmender Bürokratie gängeln, also Dauerräuber und Quälgeister, sollten eher einen Amtsmalus als einen Bonus verdienen. Aber der deutsche Michel folgt seinem Führer gerne bis ins Grab. Er liebt seinen Fürsten, Landesvater, Peiniger, oder wie immer man den Vorturner nennen mag, innig. Und das sogar, obwohl die politischen Machteliten sichtbar immer dämlicher, verlogener, asozialer und unverschämter werden. Möglicherweise ist der sittliche Verfall der politischen Kaste nur ein Spiegelbild einer dekadent degenerierten Gesellschaft insgesamt. Andererseits liefen schon vor 85 Jahren viele Deutsche einem aus der Wiener Gosse entsprungenen Verrückten wie die Lemminge hinterher. Die Stärken der Deutschen liegen in anderen Disziplinen, nicht im eigenständigen politischen Denken.

Glaubt man den bundesweiten Umfragen, vertrauen der CDU/CSU am meisten Wähler. Auf Platz zwei folgen die Grünen, gefolgt von AfD und SPD, die um Platz drei kämpfen. Außerdem mischen noch die Linken und die FDP mit. Eine solche Zersplitterung führt automatisch zu Bündnissen. Ganz grob gesehen gibt es zwei Lager: Einem großen Parteienkartell, bestehend aus FDP, Grünen, CDU, Linken, CSU und SPD, steht eine ausgegrenzte AfD gegenüber. Der Kampf gegen die Schwefelpartei steht im Zentrum aller politischen Überlegungen. Man darf mit deren Vertretern nicht sprechen, mit ihnen nicht zu Mittag essen, sie nicht grüßen, sie nicht reden lassen, sie nicht einladen, ihnen kein Bier servieren, sie nicht verharmlosen, sondern man muss sie kriminalisieren, muss ihnen die Worte verbieten, darf ihnen nicht zuhören, muss sie mit dem Inlandsgeheimdienst bespitzeln, sie verleumden, sie mit den Nationalsozialisten gleichsetzen und sie persönlich attackieren. Der Umgang der Parteien mit der AfD wird zunehmend brutaler, unmenschlicher, asozialer und gnadenloser. Die ganze Gesellschaft verliert dabei ihren Wertekompass.

Das bemängeln im Publikum viele, und die Wahlerfolge der AfD im Osten sind zum Teil auch eine Trotzreaktion darauf. Würde man mit der AfD fair umgehen, sie nicht mehr dämonisieren, sie nicht ausgrenzen, dann wäre sie möglicherweise noch stärker. Also geht es kompromisslos weiter mit dem Mobbing. Die Verrohung und Spaltung der Gesellschaft schreitet auf diese Weise munter voran, bis zum moralischen Desaster im deutschen Volk. Verschwörungsexperten glauben, genau das sei der Plan.

Warum stehen CDU und CSU gesamtdeutsch immer noch besser da als alle anderen? Inhaltlich sind die Christdemokraten nur noch eine leere Hülle. Man könnte auch sagen, die Unionsparteien sind von innen verfault. Kein Rückgrat, keine Prinzipien, kein Charakter. Trotzdem werden CDU und CSU vor allem wegen ihrer Inhalte gewählt. Wie passt das zusammen?

Zum einen verfolgt die Union eine Agenda der maximalen Gefälligkeit. Maßstab ist die veröffentlichte Meinung. Was immer sich diejenigen, die die linke Medienberichterstattung beherrschen, ausdenken und mit Hilfe der Nachrichtenagenturen und Kulturbetriebe als Propaganda über das Volk kippen, wird eins zu eins nachgeplappert. Auf diese Weise ist jeglicher Widerspruch minimiert. Es ist die Tyrannei der nach Lautstärke gewichteten Mehrheit über die schweigende Masse. Zum anderen gibt es links von der Union, also von Grünen, SPD und Linkspartei, keine ernst zu nehmende Konkurrenz. Vorschläge von dieser Seite werden einfach aufgegriffen, falls positiv darüber berichtet wird. Falls nicht, wird die linke Konkurrenz links liegen gelassen. Das Publikum darf den Kopf schütteln oder die Deppen, die schon wieder über das Ziel hinausschießen, auslachen. Machttaktisch ist das genial.

Personell ist die Fäulnis der Union ebenso fortschrittlich. Die Qualität der Führungsfiguren kann als miserabel bewertet werden. Allerdings hat die Partei eine historisch gewachsene Organisationsstruktur, die besser ist als die der Konkurrenz. Insbesondere in den Kommunen bis hin ins kleinste Dorf sind die Vernetzungen nahezu perfekt. Angela Merkel an der Spitze ist zudem der beliebteste Politiker im Land. Das Image der Kanzlerin ist besser, als manche glauben. Insbesondere ihre ruhige und auch gegenüber Gegnern relativ milde Art kommt beim Publikum gut an. Hintenherum mag sie ein Teufel sein, aber nach außen wirkt sie meistens beherrscht.

Wenn Merkel einmal abtritt, könnte es für die CDU düster werden. Ob Kramp-Karrenbauer oder der Hoffnungsträger Friedrich Merz: Niemand wird den Spagat zwischen dem Gejaule der linken Pressemeute und den Erwartungen der liberalen und konservativen Wähler derart perfekt beherrschen wie die Spaßbremse aus der Uckermark. Natürlich wird man Merkels Machtstrategie weiter treu bleiben (müssen). Den linken Parteien kehrt man den Rücken zu und drängt sie immer mehr an die Wand. Nach rechts wird scharf geschossen, auch mit Munition, die ethisch geächtet ist. Die ganz schlimme Drecksarbeit gegen „rechts“ überlässt man ohnehin den anderen linken Parteien, die in diese Aufgabe so vernarrt sind, dass sie das eigene Profil dafür gerne opfern, bin hin zur völligen Selbstaufgabe. Auf die CDU und ihre bayerische Schwester wird es auch in mittelfristiger Zukunft ankommen. Auch eine Zusammenarbeit mit der Partei Erich Honeckers in Thüringen kann daran nichts ändern.

Kommen wir zur bundesweiten Nummer zwei, den Grünen: Inhaltlich schwimmt diese Partei immer auf dem Gipfel des Zeitgeistes. Die Grünen setzen auf maximale Propaganda, die dank unglaublicher Rückendeckung durch die Massenmedien allgegenwärtig ist. Die Grünen liegen nicht nur im Trend, sie bestimmen ihn. Jedoch ist nicht alles Gold, was glänzt. Ihre kulturmarxistischen Vorstellungen sind nicht nur weltfremd, sondern beim Volk unbeliebt. Um die Diskrepanz zwischen dem, was die Grünen propagieren, und dem, was die Menschen wollen, zu übertünchen, muss die Propagandamaschinerie immer auf vollen Touren laufen.

Ein beliebtes Mittel ist die Verdrehung der Sprache. George Orwell nannte das in seinem Roman „1984“ „Neusprech“. Begriffe werden einfach umdefiniert. Demokratisch heißt totalitär, totalitär demokratisch, grau heißt bunt und bunt ist grau, Liberale sind Nazis und Nazimethoden sind gut gegen rechts, tolerant heißt intolerant und umgekehrt. Offenheit heißt Andersdenkende niederbrüllen, und wer debattieren will, ist nicht offen, und so weiter. Natürlich fallen diese Widersprüche auf. Bei den Landtagswahlen im Osten bekamen die Grünen deutlich ihre Grenzen aufgezeigt, mehr, als ihnen lieb sein konnte. Die wahnwitzige Klimapolitik war im Wahlkampf ein großes Thema, trieb aber die Wähler dieses Mal von den Grünen weg. Der Schock sitzt tief, und man ahnt, dass der Sturm des Zujubelns schnell in einen Sturm der Entrüstung umschlagen kann. Doch in den Bobo-Zonen der Großstädte wird die Party vorerst noch fortgesetzt.

Zum Personal: Die Grünen haben eine ganze Reihe von beliebten Köpfen, dank der wohlgewogenen Massenmedien. Dadurch, dass man wenig Personenkult pflegt und nach innen hin wesentlich toleranter ist als nach außen, konnten sich vielfältige Charaktere herausbilden. Darüber hinaus verfügen die Grünen über ein unerschöpfliches Reservoir an Nachwuchs. Aufbauend auf den traditionell kommunistischen Gruppen an den Universitäten können sich heute angehende Akademiker als linksgrüne Aktivisten für spätere Berufstätigkeiten empfehlen. Im Umfeld der Politik, als Bürokrat oder als Mitarbeiter der unzähligen staatlich bezahlten GmbHs oder NGOs gibt es zahlreiche Karrieremöglichkeiten. Mit vom Steuerzahler alimentierten sinnlosen Projekten oder Forschungsgegenständen kann man heutzutage schnell in die gutverdienende Mittelschicht aufsteigen.

Auch ohne Studienabschluss werden getreue Aktivisten später versorgt. Man kann auch als Studienabbrecher Bundestagsvizepräsidentin oder Fraktionschefin der Grünen werden. Grünen Müll zu verbreiten, zahlt sich also finanziell aus. Ein Nebeneffekt ist, dass das grüne Personal zum großen Teil aus Menschen mit einfach gestricktem Horizont besteht, die sich außerhalb ihrer Phrasenblase wenig auskennen. Dass die Grünen und ihr Umfeld finanziell so gut versorgt sind, ist eine Folge davon, dass sich die Parteien den Staat zur Beute gemacht haben und das Geld der produktiv arbeitenden Menschen als ihren Besitz betrachten. Es wäre die wichtigste politische Aufgabe einer Opposition, diese Anreize zu beenden und die staatliche Geldverschwendung zu stoppen oder zumindest einzudämmen. Anarchisten und Pessimisten glauben, dass dies nicht möglich ist.

Wie wird es mit den Grünen weitergehen? Sie sind die Armee mit den stärksten Waffen. Machtpolitisch sind sie fast am Höhepunkt. Nach der nächsten Bundestagswahl werden sie vermutlich im Bund Ministerposten bekommen. Danach könnte der Absturz folgen, denn die grüne Politik ist derart realitätsfremd und moralisch widersprüchlich, oft gar niederträchtig, dass das Scheitern vorprogrammiert ist. Die Ostdeutschen haben es jetzt schon mehrheitlich erkannt. Chapeau!

Bundesweit nur auf Platz drei liegt der Herbst-Wahlsieger AfD. Inhaltlich ist diese junge Partei am besten aufgestellt. Die Phrasendreschereien der Konkurrenz hat die AfD nicht nötig. Im Bewusstsein, dass die eigene Agenda im Volk mehrheitsfähig ist, benötigt man weniger Nebelkerzen und kann eine klare Sprache sprechen. Insbesondere auf den in Zukunft wichtigsten Politikfeldern liegt sie im Vorteil. Beim Thema Klima und Energie singt die AfD das Lied des Weltuntergangs nicht mit, was die Gegner zunehmend in Erklärungsnot bringt, insbesondere dann, wenn sich der Glaube an die Apokalypse abschwächt. Schon jetzt scheint ein Großteil der Bevölkerung auch in Westdeutschland genervt vom Greta-Wahn oder von der Extinction-Rebellensekte. Bei den Wahlen im Osten konnte bei den Themen Klimaschutz, Dieselautos oder Windmühlenplage die AfD punkten.

Das zweite Thema, die Kritik an der Einwanderungspolitik, bei der der Missbrauch des Asylrechts das zentrale Hilfsmittel zur Durchsetzung der Regierungsagenda ist, dürfte ebenso der AfD langfristig in die Hände spielen. Im Nahen Osten, in Afrika, Indien, Pakistan und Bangladesch träumen Milliarden Menschen von der Einwanderung ins deutsche Paradies. Die mit der Masseneinwanderung verbundenen Probleme werden zwangsläufig zunehmen – und damit auch die Zustimmung zur AfD. Dass die Partei keine absoluten Mehrheiten erzielt, liegt an der Schwierigkeit, die im Volk beliebten Inhalte zu verbreiten. In den Massenmedien kommt die AfD inhaltlich nicht vor, und wenn über die Partei gesprochen oder geschrieben wird, dann ausschließlich diffamierend und unter die Gürtellinie prügelnd. Im Osten sieht es für die AfD auch deshalb besser aus, weil die Menschen dort interessierter sind und sich genauer informieren. Die noch junge Demokratie wird dort ernst genommen.

Personell ist die blaue Partei erstaunlich gut aufgestellt, obwohl für den Spießrutenlauf durch die vergiftete Öffentlichkeit schon heldenhafter Mut dazugehört. Auf der anderen Seite kann man sich mit klaren Botschaften profilieren und den Charakter schärfen. Wenn die anderen lauter sind, muss man besser sein. Dieser Mechanismus steigert auf Dauer die Qualität der Darsteller. Das mediale Dauerfeuer gegen die AfD führt allerdings dazu, dass sich nur wenige zu dieser Partei bekennen wollen. Für viele wäre das die soziale und wirtschaftliche Existenzvernichtung. Vermutlich ist das genau so vom politischen Gegner beabsichtigt. Im Ergebnis bleibt die Personaldecke viel zu dünn, um all die Posten von den Landesparlamenten bis hinein in die Kommunen qualitativ vernünftig zu besetzen. Auch bei der AfD gibt es sehr viel Mittelmaß und darunter. Obgleich im geistigen Nichtschwimmerbecken der Parlamente sich hauptsächlich grüne, rote, gelbe und schwarze Trottel tummeln, ist das für die AfD besonders heikel, denn die Massenmedien sind bei der Konkurrenz deutlich nachsichtiger. Strategisch ist der Weg der jungen Partei eine sichere Sache. Die Inhalte sind prinzipiell mehrheitsfähig, und die fulminanten Wahlerfolge im Osten könnten sich auch bald im Westen einstellen. Sogar deutlich bessere Resultate sind in Zukunft möglich. Allerdings bleibt der Machtkampf hart. Was der Partei schaden kann, sind interne und unsachlich gegen Personen gerichtete Streitereien. Mit anderen Worten: Die AfD hat gute Zukunftsaussichten, wenn sie sich nicht selbst zerfleischt. Letzteres ist nicht unrealistisch.

Was kann man zur SPD sagen? Viel Spaß beim Grabesgang? Inhaltlich steht man inmitten der Positionen von CDU, Grünen und Linkspartei ohne jede Orientierung da. Mit etwas Wohlwollen könnte man sich gegenüber den Grünen und der Linkspartei als gemäßigt verkaufen. Die Inhaltsleere hat mehrere Gründe: Zum einen gelingt es nicht, den inneren Widerspruch zwischen linken Utopien und der Realität aufzulösen. Das Problem ist nicht neu, aber mit den Persönlichkeiten, die vor 1967 die Universitäten verließen, konnte man beim Wähler noch punkten. Darüber hinaus fehlt der Mut, eigene Wege zu finden und zu beschreiten.

Insbesondere beim Umgang mit der AfD zeigt sich das ganze Elend der Partei. Das permanente Schwingen der Nazikeule gegen einen Gegner, der von vielen gewählt wird, die früher einmal SPD-Anhänger waren, wirkt derart befremdlich und übertrieben, dass das Publikum den Eindruck hat, die SPD habe sonst keinerlei Inhalte. Vermutlich ist es auch mehr als nur ein Eindruck. Der Spruch „wer heutzutage den politischen Gegner einen Nazi nennt, ist ethisch ein Lump, historisch ein Verharmloser und intellektuell eine Null“ (Michael Klonovsky) betrifft nicht nur Einzelne, sondern charakterisiert die gesamte SPD. Die Qualität des Personals ist dermaßen unterirdisch, dass dagegen die CDU-Größen in Gold glänzen. Das Trauerspiel um die Nahles-Nachfolge ist eine Offenbarung. Zum Ärger der Satiriker lag das Traumpaar Ralf Stegner und Gesine Schwan auf dem letzten Platz, obwohl dieses Duo als letztes Aufgebot gut gepasst hätte. Allerdings sollte man die Partei, die noch immer die größte in Deutschland ist, nicht unterschätzen. Traditionell ist man bestens in der Gesellschaft verankert und auch auf kommunaler Ebene mit einer ungeheuren Machtfülle ausgestattet. Ja, die SPD ist scheintot, doch Tote leben länger. Immerhin konnte man den Spitzenplatz in Brandenburg verteidigen. Dass die Partei eine des Abstiegs ist, ist dennoch offensichtlich. Viel mehr gibt es zur SPD kaum zu sagen. Vorerst bleibt sie vermutlich über fünf Prozent. Immerhin.

Die Linkspartei? Hier gibt es inhaltlich keine Tabus. Abgrenzungen finden nicht statt. Die DDR ein Unrechtsstaat? Nö, war doch alles prima. Linke Gewalt? Das ist aus linker Sicht Zivilcourage. Von den vielen Förderprogrammen für den Kampf gegen rechts profitieren die Partei und ihr Umfeld auf allen Ebenen. Darüber hinaus können die Linken staatliche Wohlfahrt für alle und unbegrenzt fordern. Geldleistungen für ökonomisch Schwache, höhere Renten, höhere Mindestlöhne, staatliches Recht auf Wohnung und Arbeit, geringe Miete – und alles andere auch. Derlei Versprechungen und Verlockungen finden beim Publikum immer eine Anhängerschaft. Der Glaube an das sozialistische Paradies auf Erden stirbt nie.

Im Ergebnis bringt die Politik der Linken aber gerade für Benachteiligte nichts. Vor allem bietet diese Politik keinerlei Perspektiven, von Nachhaltigkeit ganz zu schweigen. Der eskalierende Kampf gegen rechts oder die Forderung nach deutlich mehr Zuwanderung in die Sozialsysteme nutzt weder dem Rentner noch dem Arbeitslosen irgendetwas. Auch die schon Zugewanderten haben kein Interesse an immer mehr Zuwanderung. Einzig gewisse extremistische Organisationen wie die PKK, die Hisbollah, die Hamas oder andere erfreuen sich an der Kooperationsbereitschaft der deutschen Linken. Aus diesen Kreisen gibt es auch Wählerstimmen von Eingebürgerten.

Personell sieht es bei der Linkspartei schlecht aus. Frühere Zugpferde wie Gysi und Lafontaine sind pensioniert, die beliebte Sahra Wagenknecht wurde an den Rand gedrängt. Die alten SED-Kader sind noch aktiv, werden aber immer älter. Die personellen Perspektiven sind daher eher schlecht. Letztlich kann man nur aus dem gleichen Becken fischen wie Grüne und SPD. Das wiederum ist eine Gefahr für die Eigenständigkeit. Die Existenz der Partei oberhalb der Fünfprozenthürde scheint aber mittelfristig gesichert. Viel Luft nach oben gibt es nicht. Der Wahlerfolg in Thüringen war eine Ausnahme und dem erwähnten Landesvatereffekt zu verdanken.

Schlusslicht unter den Konkurrenten ist mittlerweile die FDP, die bei der letzten Bundestagswahl noch vor den Grünen auf Platz vier lag. In Sachsen und Brandenburg hatte es nicht gereicht, in Thüringen gab es bei 1,1 Millionen Wählern ein Überspringen der Fünfprozenthürde um gerade einmal sechs Kreuzchen. Bei redaktionsschluss wird noch nachgezählt, jetzt wird es gefährlich. Dabei hat die FDP inhaltlich durchaus vernünftige Ansätze. Allerdings fällt sie in der Praxis immer wieder um und macht den Kniefall vor den marxistischen Kräften. Hauptprobleme sind Glaubwürdigkeit und Durchsetzungsfähigkeit. Nach links gibt es so gut wie keine Abgrenzung, während auf der anderen Seite nur das Aussprechen des Kürzels „AfD“ unmittelbar zu unheilbaren Tobsuchtsanfällen führt. Das ist schlimmer als im Kindergarten und führt dazu, dass die FDP nicht ernst genommen werden kann.

Personell steht es um die kleine Partei nicht so schlecht. Christian Lindner ist der unangefochtene Star der Partei. Er ist ein rhetorisches Supertalent, schlagfertig und wortgewaltig, so dass seine inhaltlichen Schwächen kaum auffallen. Darüber hinaus gibt es einige vorzeigbare Figuren in der zweiten Reihe, insbesondere auch weibliche, die zwar etwas oberflächlich, aber nicht so extremistisch wirken wie die Konkurrentinnen von den linkeren Parteien. Die mangelnde Glaubwürdigkeit ist jedoch auch ein Problem für die Personen.

Die Existenz der FDP ist stark gefährdet. Momentan profitiert sie im Bund von der Unzufriedenheit der Wähler mit den anderen etablierten Parteien. Die FDP hat damit aber keinen eigenen Einfluss auf ihr Fortbestehen. Nachhaltiger wäre es, sich als klassisch liberale Alternative zur Alternative (also zur AfD) anzubieten, insbesondere wenn die AfD sich stärker in Richtung einer patriotischen SPD entwickelt, was wahrscheinlich ist. Dazu müsste sie aber offener werden, ihre Berührungsängste gegen die AfD aufgeben und die Annäherung an die kulturmarxistischen Grünen beenden. Mit der derzeitigen Führung ist das unwahrscheinlich.

Wie wird es weitergehen? Das Parteiensystem ist im Umbruch. Vergleiche mit früheren Wahlergebnissen, als Union oder SPD noch absolute Mehrheiten erzielten, bringen nichts. Diese Zeiten sind vorbei und kommen nicht wieder. Wenn man über die Parteien spricht, geht es immer und überall fast nur um die AfD. Politische Debatten zwischen den Kartellparteien sind praktisch unmöglich, weil bei jeder Kritik sofort der Vorwurf kommt, die Argumente der AfD zu verwenden – was als kriminell bewertet wird. Außerdem führt der Schwur, niemals mit der AfD zu reden oder gar zusammenarbeiten zu wollen, dazu, dass man zur Kooperation im linken Lager (einschließlich CDU, CSU und FDP) auf ewig verpflichtet ist.

Immer wieder gibt es in der CDU und in deren Umfeld Stimmen, die eine Abkehr vom linken Kurs fordern. Man solle nicht immer den Grünen hinterherlaufen, sondern wieder wertkonservative oder marktwirtschaftliche Ansätze in den Vordergrund stellen. Gleichzeitig betont man, alles konsequent abzulehnen, was von der AfD vorgeschlagen wird. Außerdem möchte man es sich nicht mit der linken Presse verscherzen. Wird es nach den dramatischen Stimmenverlusten zu einer Revolution innerhalb der CDU kommen? Wird man sich von den Grünen abwenden und sich der AfD zuwenden?

Das ist momentan nicht vorstellbar. Würde zum Beispiel ein Friedrich Merz Kanzlerkandidat und würde er sich der AfD annähern (gegen seine derzeitigen Überzeugungen), wäre das eine Wende um 180 Grad. Als Koalitionspartner müsste er sich aber zwischen den Grünen und der AfD entscheiden. Nimmt er die Grünen, dann bliebe alles beim Alten. Nimmt er die AfD, dann gäbe es so etwas wie einen Bürgerkrieg. Der in vielen Jahren gewachsene Sumpf von der Asyl- bis zur Klimaindustrie müsste trockengelegt werden. Gegen alle Widerstände, von den Kirchen über mächtige Finanz-Milliardäre, Gewerkschaften, Medien, Zigtausende staatlich finanzierte GmbHs und so weiter, kommt man nicht so leicht an. Dazu gibt es seit 14 Jahren aufgebaute Merkel-Seilschaften in der CDU.

Hätte ein Friedrich Merz das Rückgrat, diesen Kulturkampf zu führen? Wie schwer das ist, kann man in den USA beobachten. Donald Trump schert sich nicht um die Berichterstattung gegen ihn und wirkt oft hemdsärmelig und undiplomatisch. Die Methode Rammbock ist vermutlich die einzige Möglichkeit, die verkrusteten Strukturen aufzubrechen. Einen deutschen Trump gibt es aber nicht, schon gar nicht in der CDU. Daher wird vermutlich das derzeitige Politspektakel, einschließlich Kampf des Parteienkartells gegen die AfD, noch eine Weile fortgesetzt werden, mit allen damit verbundenen Nebeneffekten. Die Landtagswahlen im Herbst 2019 waren nur ein kleiner Vorgeschmack auf noch bevorstehende große Beben. Personalrochaden innerhalb der CDU ändern daran nichts. Es bleibt spannend.

