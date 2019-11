Liberaler Einwurf Keine Demokratie ist auch keine Lösung

23. November 2019

Im Wettbewerb der Entscheidungssysteme

von Sascha Tamm

Oft – und oft zu Recht – werden demokratische Entscheidungsverfahren kritisiert. Sie seien zu langsam und umständlich, und die Entscheider verfügten nicht über die notwendigen Kompetenzen. Hinzu kommt, dass immer Menschen in die Entscheidungsprozesse einbezogen sind, deren politische Vorstellungen man für absurd und gefährlich halten kann. Jedenfalls geht mir das so.

Ein weiter gehendes Argument lautet, dass Umverteilungsmechanismen in demokratischen Staaten notwendigerweise immer weiter ausgebaut werden, da sich Interessengruppen auf Kosten anderer bereichern können, ohne sich den Mühen freiwilligen Austauschs unterziehen zu müssen. All das sind wichtige Kritikpunkte. Doch es stellen sich zwei Fragen:

Erstens: Muss die Kritik für jedes demokratisch verfasste Staatswesen immer gelten, oder gibt es wenigstens Mechanismen, die Mängel abzumildern? Zweitens: Sind die Alternativen, also Systeme, die Autoritäten oder Experten wesentlich mehr Entscheidungen überlassen, tatsächlich besser?

Zur ersten Frage: Ja, es gibt Mechanismen, demokratische Staaten vor einigen der Fehlentwicklungen zu bewahren, die sie kennzeichnen. In Demokratien können Menschen erkennen, dass sie ihre eigenen kurzfristigen Umverteilungsinteressen durch langfristige Regeln bändigen können und bändigen müssen, um in Zukunft in Freiheit und mit wachsenden Wohlstandschancen leben zu können. Schuldenbremsen für den Staat sind nur ein Beispiel dafür. Insgesamt sollten alle Freiheitsliebenden für Regeln eintreten, die staatliche Umverteilung und Regulierung auf ein Minimum beschränken. Das ist zugegebenermaßen nicht einfach, der Zeitgeist bewegt sich gerade immer mehr in eine andere Richtung, und an der Nadel der Umverteilung lebt es sich nicht so schlecht. Aber die Alternativen garantieren langfristig weder Wohlstand noch Freiheit.

Ist es denn wirklich so schlecht, wenn viele staatliche Projekte nur stockend umgesetzt werden? Ist der Verweis auf China und andere Staaten, wo zum Beispiel viel schneller staatlich gebaut wird, überzeugend? Derartige Argumente greifen viel zu kurz. Wer sagt denn, dass es ökonomisch sinnvoll ist, was in China alles gebaut wird?

Staaten investieren nicht, sie geben Geld für die Erreichung vor allem kurzfristiger politischer Ziele aus. Da ähneln sich Demokratien und andere Herrschaftssysteme stark. Doch in Demokratien haben die Menschen wenigstens die Möglichkeit, Entscheidungssysteme nach den Kriterien zu verändern, die für sie wichtig sind. In nichtdemokratischen Systemen müssen die Menschen darauf vertrauen, dass sie schlaue Herrscher haben. Doch so schlau autoritäre Führer auch sein mögen – sie verfügen nicht über das Wissen, zum Beispiel Investitionsentscheidungen sinnvoll treffen zu können.

Letztlich ist es in jedem Herrschaftssystem schwer, die Macht der Herrschenden dauerhaft durch institutionelle Lösungen einzuschränken. Doch in einer Demokratie haben die Menschen dazu wenigstens eine Chance. Oder anders formuliert: Sie sind selber schuld, wenn sie sich ruinieren. Und das könnte zumindest zum Nachdenken anregen.

