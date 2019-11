Persönlicher Rückblick 30 Jahre nach dem Mauerfall Der Alte Fritz, Trabbis, Rambo und jede Menge Abenteuer

09. November 2019

Erinnerung an eine Westberliner Kindheit

von Gérard Bökenkamp

Draußen war es noch dunkel, als meine Mutter mich weckte. Sie weckte mich mit einem Satz, der mir im Gedächtnis geblieben ist: „Die Mauer ist offen.“ Der Satz war von einer unglaublichen Dramatik, die sich mir sofort mitteilte. Ich hatte damals schon ein kleines Tagebuch, in das ich notierte: „Freitags frei.“ Womit ich nicht meinte, dass wir an dem Tag schulfrei hatten, sondern dass unsere Landsleute in Ostdeutschland jetzt frei waren. Noch am selben Tag führte uns unsere Lehrerin als Schulklasse zu den Grenzübergängen, um „Trabbis zu klopfen“, das heißt die Ostdeutschen zu begrüßen, die in ihren Trabants und Wartburgs in langen Schlangen über die Grenze kamen.

Ich war damals neun Jahre alt, und es war zwei Monate vor meinem zehnten Geburtstag, aber 30 Jahre danach kann ich mich noch an dieses Gefühl erinnern, dass etwas ganz Unglaubliches passiert. Denn die Mauer war für mich eine selbstverständliche Alltagsrealität. Ich bin im damaligen Westteil der Stadt aufgewachsen, und zwar nur 100 Meter von der Mauer entfernt. Die Straße, in der ich wohnte, wurde von der Mauer geteilt.

Über die Straße verläuft eine S-Bahn-Brücke, und gleich daneben befindet sich der S-Bahnhof. Die Mauer verlief direkt an dieser Brücke und der S-Bahn-Strecke entlang, so dass der Durchgang unter der Brücke und der Weg auf die andere Seite der Straße durch den grauen Beton verstellt wurden. Wenn man am S-Bahnhof stand, dann konnte man über die Mauer und den Todesstreifen hinwegsehen, über das Niemandsland auf die Wachtürme und den Stacheldraht. Die Häuserfronten auf der anderen Seite waren „der Osten“.

Westberlin war in den 80er Jahren, der Zeit meiner Kindheit, ein eigentümlicher Ort. (Heute ist es auch eigentümlich, aber aus anderen Gründen.) Einerseits waren wir eingemauert, andererseits wuchs ich in dem Gefühl auf, anders als die Menschen hinter der Mauer frei zu sein. Meine Eltern erklärten mir damals die Situation, und die war kompliziert. Wir waren im Westen Berlins. Wenn wir aber aus dem Westen von Berlin nach Westdeutschland wollten, mussten wir durch den Osten. Im Osten waren die Russen. Bei uns waren die Alliierten, die Westberlin vor den Russen verteidigen sollten.

Unser Teil der Stadt war in Sektoren eingeteilt. Wir wohnten im Wedding, einem traditionellen Arbeiterbezirk mit hohem Ausländeranteil, vor allem Türken, Libanesen und Jugoslawen. Der Wedding gehörte zum französischen Sektor. Ich erinnere mich, dass ich irgendwie ziemlich stolz darauf war, im französischen Sektor zu wohnen, schließlich waren unsere Vorfahren Hugenotten. Wenn man damals „in die Stadt“ fuhr, meinte man damit den Kudamm. Das Europacenter und das Kadewe erschienen mir als Kind wie der Mittelpunkt der Welt.

Wir waren durch und durch Berliner, aber wir waren nicht nur Berliner, wir waren vor allem auch Preußen. In der ersten Klasse konnte ich meine Lehrerin im Malunterricht dadurch beeindrucken, dass ich die preußischen Könige zeichnete. Durch meine Eltern, die glühende Lokalpatrioten waren, bin ich mit dem Alten Fritz, der Königin Luise, dem Großen Kurfürsten und dem Soldatenkönig aufgewachsen. Darum waren wir auch schon vor dem Mauerfall oft in Ostberlin, um die Museumsinsel zu besuchen und Schloss Sanssouci.

Mit dem „Osten“ verbinde ich in der Erinnerung vor allem Schlangen. Schlangen am Grenzübergang und Schlangen vor den Geschäften. Das kannte ich aus dem Westteil der Stadt nicht. Meine Mutter erzählte mir später, wie ich mich in dem Gedränge am Grenzübergang, wo wir das Visum für den Besuch in der DDR vorzeigen mussten, an ihr festgehalten habe und sagte: „Mama, ich habe Angst, dass ich verlorengehe.“ Daraufhin sagte der Volkspolizist, der die Visa kontrollierte: „Hab mal keine Angst, mein Junge, bei uns geht hier niemand verloren.“ Selbst die DDR-Vopos hatten einen gewissen Sinn für Ironie.

Da Westberliner und Westdeutsche bei jedem Ostbesuch eine bestimmte Summe D-Mark in DDR-Mark umtauschen mussten, um die klamme Devisenkasse des SED-Regimes zu füllen, führte uns unser Weg bei jedem Besuch in Ostberlin ins Kaufhaus am Alexanderplatz. Dort gab es immer eine Sorte Kuscheltiere – immer nur eine, aber immerhin bei jedem Besuch eine andere, so dass ich zum Ende der DDR eine größere Sammlung von DDR-Kuscheltieren mein Eigen nennen durfte. Auch wenn meine Eltern nie einen Zweifel daran ließen, dass die Kommunisten von Stalin bis Honecker „Verbrecher“ waren, gefiel mir dennoch die zackige Wachablösung an der Neuen Wache, in der damals noch die „ewige Flamme“ für den unbekannten Antifaschisten brannte.

Meine Mutter stammt aus einer sozialdemokratischen Familie, die schon vor dem Mauerbau von Ost- nach Westberlin geflohen war. Mein Vater hatte eine kleine Werbefirma, ein breites Wissen über Kunst, Architektur und die Geschichte Berlins und begründete seine eigene parteipolitische Präferenz gern ironisierend mit dem Spruch: „Schreckt schwarz dich ab, tut rot dir weh, dann bleibt zum Glück die FDP.“ Beide waren sich in ihrer Unterstützung für die Wiedervereinigung völlig einig. Sie hielten nicht viel von Helmut Kohl, aber die schnelle Einigung, davon waren sie überzeugt, hatte er gut gemacht. Ohne diesen Umbruch wäre ich womöglich links geworden, wie meine zwei älteren Brüder, die in die berühmt-berüchtigte Westberliner Hausbesetzerszene abgetaucht waren und sich ihre Schlachten mit der damals wenig zimperlichen Polizei des CDU-Innensenators Heinrich Lummer lieferten.

Meinem Vater verdanke ich auch meine erste politische Erinnerung. Wie ich heute weiß, muss das 1985 gewesen sein. Ich saß auf dem Rücksitz des Wagens, während im Radio die Nachricht kam, dass ein gewisser Michail Gorbatschow Generalsekretär geworden sei. Mein Vater sagte zu meiner Mutter auf dem Beifahrersitz, das habe der geschickt angestellt und sich Schachzug für Schachzug an die Spitze der Sowjetunion gebracht, das werde die Welt verändern. Das beeindruckte mich, und ich grübelte darüber nach, was das wohl bedeutet, wenn sich plötzlich die ganze Welt ändert. Einige Jahre später sollte ich es erfahren.

Ich wusste damals weder, wer Gorbatschow war, noch, was der Kalte Krieg bedeutete, aber Politik und Geschichte waren bei uns Dauerthemen. Der „Presseclub“ am Sonntag, der „Weltspiegel“, der Museumsbesuch am Wochenende haben bei mir schon sehr früh ein sehr intensives Interesse am Weltgeschehen geweckt. So kam es auch, dass ich mit Erlaubnis meiner Eltern in den Wochen vor dem Mauerfall einen Großteil meiner Zeit nach der Schule vor dem Fernseher verbrachte und mir Massendemonstrationen in Ostberlin, Dresden und Leipzig ansah. Die wogenden Fahnenmeere aus Schwarzrotgold faszinierten mich ebenso wie der Ruf: „Wir sind das Volk.“ Mit der Maueröffnung erlebte ich nun zum ersten Mal, dass ein politisches Großereignis, das ich bis dahin nur in Gesprächen und im Fernsehen verfolgt hatte, sich direkt auf mein Leben auswirkte.

Kaum war die Mauer gefallen und kaum war es möglich, ohne große Probleme in den Osten zu fahren, setzten mich meine Eltern auf den Rücksitz unseres Wagens, und es ging „rüber“ an Orte, die bis dahin schwer erreichbar waren. Die Fahrten führten uns nicht mehr nur in die Vorzeigestadtteile der DDR-Hauptstadt, sondern in das Berliner Umland, in die Dörfer und die kleinen Städte, an Industrieruinen und verfallenen Häusern und Ställen vorbei. Meine Mutter höre ich noch sagen: Das sehe ja aus wie nach dem Dreißigjährigen Krieg. Sie – oft mutiger als mein Vater – ließ es sich nicht nehmen, in das ein oder andere verfallene Haus zu steigen und Relikte daraus zu bergen.

Hätten sich damals einige westdeutsche Politiker die Mühe gemacht, sich diese Ecken der DDR anzusehen, sie hätten weder die DDR für eine funktionierende Volkswirtschaft gehalten noch geglaubt, die Einheit lasse sich aus der Portokasse finanzieren. Meinen Eltern bin ich bis heute für diese Erfahrung dankbar, weil ich tatsächlich anders als viele meiner späteren Kommilitonen an der Freien Universität niemals auch nur im Traum daran gedacht hätte, der Sozialismus könne für irgendein Problem auf der Welt die Lösung sein. Ich verband den Sozialismus seitdem mit Industrieruinen und verfallener Bausubstanz. Wäre der Zusammenbruch des Sozialismus erst zehn Jahre später erfolgt, wäre die noch vorhandene alte Bausubstanz völlig zerstört gewesen.

Die Zeit um die Maueröffnung war eine Zeit starker Gefühle. Für uns war immer klar, dass die „Ossis“ unsere Leute sind und Ostberlin und Brandenburg unser Land. Die Teilung, die DDR und der Sozialismus waren eben ein Unfall der Geschichte, der möglichst schnell beseitigt werden musste. In den Wochen und Monaten nach der Maueröffnung begann ich, in den Büchern meiner Eltern zu schmökern. Mit großer Begeisterung las ich Fischer-Fabians „Preußens Gloria“ und dachte, so müsse man ein Land regieren, mit Sparsamkeit und Disziplin. Mir gefiel, dass sich der Alte Fritz als „erster Diener seines Staates“ bezeichnete.

Meine Eltern hatten mir damals auch ein anderes Buch geschenkt, das nachhaltige Wirkung auf mich hatte, weil es mich für Wirtschaft und Zahlen begeisterte. Ich glaube, das Buch hieß „Die Welt in Zahlen“ oder so ähnlich. Ich habe das Buch verschlungen, und ich studierte die Graphiken und Diagramme. Besonders hatten es mir die Balken angetan, die die Exporte und Importe der großen Wirtschaftsnationen gegenüberstellten. Was ich sah, machte mich sehr zufrieden: Mit „uns“ konnten es nur noch die Japaner aufnehmen.

Vor den Japanern hatte ich großen Respekt, konnte ich dem Buch doch entnehmen, dass sie die größten Banken besaßen und in den neuen Computertechnologien führend waren, in denen Deutschland keine Rolle spielte. Aber ich machte mir darüber wenig Sorgen. Wenn Deutschland erst wieder ein Land war, würden wir auch die Japaner überholen, schließlich gewann Beckenbauer ja auch die Fußballweltmeisterschaft.

Mit meinem nach dem Mauerfall erwachenden Nationalgefühl konnten die anderen Schüler wenig anfangen. Die meisten klagten über das teure Begrüßungsgeld, das die Ostdeutschen erhielten, und die durch die Ossis verstopften Supermärkte. Das war wohl das, was sie täglich zu Hause von ihren Eltern hörten, so wie sich die Begeisterung meiner Eltern auf mich übertrug. Der Einzige, der meine Begeisterung für Geschichte und Vaterland teilte, war ein türkischer Schulfreund aus meiner Klasse. Wir saßen einmal zusammen bei mir zu Hause, und er erzählte mir große Geschichten über Atatürk und ich ihm über Friedrich den Großen. Wobei wir uns mit der Begeisterung über die wirklichen und angeblichen Leistungen unserer Nationen an Überschwang gegenseitig übertrumpften.

Aber der Mauerfall führte nicht nur dazu, dass ich mich mit vielen neuen Fragen beschäftigte und anfing, mich mit Geschichte und Wirtschaft zu befassen, die Maueröffnung machte auch den Weg frei zu einem großen Kindheitsabenteuer. Wir waren vier Jungen aus der fünften Klasse der Grundschule, die sich auf den Weg in den Osten machten. Wir fühlten uns wie Entdecker einer unbekannten Welt. Der Todesstreifen, inzwischen befreit von den Minen, dem Stacheldraht und den Selbstschussanlagen, lag vor uns wie eine düstere Mondlandschaft.

Der Anführer war der Sohn eines deutschen Vaters und einer philippinischen Mutter, der in Poesiealben der Mädchen als Berufswunsch „Pilot“ oder „Soldat“ eintrug. Von seinem Vater war er mit amerikanischen Militaria aller Art ausgerüstet worden. Zu der Ausrüstung gehörten ein tarngefleckter Anzug in Kindergröße, ein „Katschi“ (Katapult) und ein Wurfhaken mit Seil, mit dem wir uns an Mauern hochziehen konnten. Wir anderen konnten da nicht mithalten, aber auch so musste der kleine Trupp Zehnjähriger, die im Nachhinein noch einmal den Kalten Krieg gewannen, ziemlich skurril gewirkt haben. Es waren eben die letzten Ausläufer der Reagan-Ära, in der noch ein Jahr zuvor die Wiesbadener Filmbewertungsstelle dem Film „Rambo III“ das Prädikat „wertvoll“ verliehen und ihn als „Abenteuerfilm mit märchenhaften Zügen“ als besonders jugendtauglich bewertet hatte.

Für Kriegs- und Manöverspiele war die Umbruchphase nach der Maueröffnung geradezu ideal. Die Zone hinter der Mauer glich einem riesigen Spielplatz. Da gab es ein großes Feld aus den Überbleibseln der Mauer, die Mauerteile waren über- und untereinander gestapelt, Hunderte von Metern in jede Richtung. Der ideale Ort, um sich dahinter zu verstecken, darauf zu klettern, darunter durchzukriechen und von einem Teilstück zum nächsten zu springen. Dann gab es da tiefe Erdlöcher. Der Todesstreifen war über Teilen eines Friedhofs errichtet worden. Offenbar wurden die Gräber jetzt umgebettet. Wir verschanzten uns in den Erdgruben, stießen auf Knochen und sogar auf einen Schädel.

Und dann gab es natürlich noch das Hauptquartier. Wir krochen durch die Öffnung eines Zaunes, und hinter der bewaldeten Fläche lag ein alter Bahnhof, verlassen und abgesperrt. In dem Wäldchen schlugen wir das Lager auf, wie ein Stoßtrupp, der sich darauf vorbereitet, eine militärische Anlage zu erobern. Dahin kehrten wir immer wieder zurück. Wenn dann doch in der Ferne Wachpersonal oder Bahnarbeiter auftauchten, ergriffen wir die Flucht und versteckten uns in den Stellungen. Da wir im einst feindlichen „Osten“ waren, schien alles gefährlich und aufregend und wir umso mutiger. Es hatte etwas von einer surrealen Traumwelt, in die wir eintauchten, sobald wir die Linie überschritten, an der früher die Mauer stand.

Der Höhepunkt dieser Zeit war für mich der Tag der Wiedervereinigung selbst. Mit meinen Eltern war ich zu den Wiedervereinigungsfeierlichkeiten unter den Linden in Berlin. Da hätte ich wirklich Sorge haben können, dass ich verlorengehen könnte, aber die Stimmung war unglaublich, fröhlich, begeistert, ausgelassen. Schließlich kamen wir vom Osten aus gesehen auf der linken Seite vom Brandenburger Tor zum Stehen, wenige Hundert Meter von der Tribüne entfernt, auf der Kohl, Brandt und die politische Prominenz stand, die wir allerdings nicht sehen konnten. Umso besser konnte ich das Feuerwerk anschauen, so groß und prachtvoll, wie ich es noch nie vorher gesehen hatte. Ich hörte den Jubel, sah überall schwarzrotgoldene Fahnen und hörte das Deutschlandlied. So stand ich da als Zehnjähriger mit leuchtenden Augen und hatte das Gefühl, alles sei gut und die Zukunft könne nur noch besser werden. Ich denke gerne daran zurück.