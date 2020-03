Eine politische Typologie unserer Mitbürger Der Ossi

01. März 2020

Ein Lobgesang auf die Verleumdeten

von Günter Scholdt

Deutschlands aufgeschreckte politmediale Klasse treibt bezüglich der neuen Bundesländer, wo ihr inzwischen jeder vierte Wähler entglitt, polemische Ethnographie und bastelt sich im „Ossi“ einen die Demokratie gefährdenden Popanz. Für „Dunkeldeutsche“ beziehungsweise „Jammer-Ossis“, so lesen wir rundum, entfalle jetzt der „Welpenschutz“. Über „falsch“ demonstrierende Sachsen schrieb Jakob Augstein, sie glichen „Pimmeln mit Ohren“, als „das Fleisch gewordene Rülpsen und Tölpeln, das die sozialen Medien durchflutet“. Wer „57 Jahre in den Männergesellschaften der Nazis und Realsozialisten“ aufwuchs, weiß der weise „Stern“, könne dies „nicht einfach abstreifen wie einen alten Mantel“. Er gebe es vielmehr an die nächste Generation weiter, und alle wählten AfD.

Bei so viel Argumentationssubtilität will auch die Geistlichkeit des Erzbistums Köln nicht zurückstehen und übt sich in heiligem Zorn: „Tschechien, wie wär‘s: Wir nehmen Euren Atommüll, Ihr nehmt Sachsen?“ Und eine institutionstypisch feinfühlige NDR-Mitarbeiterin twitterte nach der letzten Landtagswahl, sie möchte in Thüringen „ab morgen bedenkenlos jedem fünften Menschen, der mir begegnet, einfach eine reinhauen“ – ein offenbar rechtsstaatskompatibler Ratschlag, der vor seiner Löschung schnellstens eintausend „Gefällt mir“-Klicks erzielte.

Auch die hehre deutsche Geschichtswissenschaft stellt sich in Dienst. So informiert etwa Münchens Professor Davide Cantoni die „Zeit“-Leser, die begierig solche Botschaften aufsaugen, über (blutsmäßige?) Kontinuität ostdeutscher NSDAP- zu AfD-Wählern. Und auch Magnus Brechtken, stellvertretender Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, kennt seine Aufklärungspflichten gegen Falschwähler. Im „FAZ“-Artikel vom 18.12.2017 („Das Selbstbild der Unberührten“) verlängert er die Kausalität der Misere „Dunkeldeutschlands“ per kühnem historischem Längsschnitt gar bis zum Dreißigjährigen Krieg.

Nun gibt es angesichts manches Politkadertransfers aus der Ex-DDR ja leider Grund, sich mit der Mentalität einiger im Osten Sozialisierter zu beschäftigen: allen voran „unserer“ Kanzlerin, die als Chefdomina die Ideologie der Alternativlosigkeit samt dortigem Blocksystem erfolgreich in ein gesamtdeutsches Kartell programmatisch entkernter Parteien überführte. Auch der anfangs authentisch wirkende Präsident Joachim Gauck trat sein Amt zwar mit Vorschusslorbeeren an, enttäuschte jedoch in Windeseile als von der politischen Klasse geistig korrumpierter Schwadroneur.

Sodann Katrin Göring-Eckardt, die ausschließlich als Typus Beachtung verdient: eine (stilistisch an Friederike Kempner orientierte) nationalmasochistische „Universalistin“ in klassischer Stellvertreterschaft jenes politisierenden Protestantismus, den das Trauma seiner Anpassung in der NS-Zeit umgehend in die nächste Systemkonformität taumeln ließ. Übertrumpft wird die Dame noch vom Kreis um den Dresdner „Aktionskünstler“ Philipp Ruch, der seine Neigungen durch zeitgemäße Revitalisierung des mittelalterlichen Prangers austobt.

Als atmosphärisch belastend erleben wir zudem das Personal der Linkspartei, von neomarxistischen Starrköpfen bis zu den Medienlieblingen Gysi und Wagenknecht. Die Partei fördert Anliegen von Altkadern und westdeutsche Kommunismus-Nostalgien oder protestiert gegen sozioökonomische Verwerfungen seit der Wende. Zu ihren Wahlerfolgen trug makabre Vergesslichkeit ebenso bei wie der nachvollziehbare Schock einer für den Neuaufbau weithin aufgegebenen Übergangsgeneration, die man umgehend mit Arbeitslosigkeit und Abwanderung der Jugend konfrontierte. Auch kompensieren bei Millionen pauschal entwerteter Biographien selbst hohe Milliardentransfers die emotionale Rosskur nur zum Teil.

Doch das Verhängnisvollste an personellen Ost-„Geschenken“ betrifft jene Fachleute des Tugendterrorismus vom Kaliber Anetta Kahanes („Amadeu-Antonio-Stiftung“), die als IM der Stasi das Schnüffeln, Diffamieren, Zersetzen und Zensieren schon früh erlernte. Überall fahnden sie und andere nach Staats- und Menschenfeinden, was bereits hysterisch wäre, ginge es nur um die begrenzte Zahl wirklicher Neonazis, die sich teils schon zu DDR-Zeiten als unappetitliche Reaktion auf 40 Jahre „Antifaschismus“ einstellten. Nun agitieren unsere „Nazijäger“, von Spenden überschwemmt, auch im Westen, schüchtern ein und prägen die Mentalität demonstrativer Uniformität gegen „rechts“. Mit ausgefeilten Methoden und ideologischen Zwangsvorstellungen mobilisieren sie ganze Regionen, Städte, Diözesen, Betriebe, Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberorganisationen, Orchester, Schriftsteller-, Künstler- oder sonstige Kulturinstitute für die politisch „einzig richtige“ Linie – sogar teils staatsfinanziert.

Michael Klonovsky wies kürzlich in seiner Bilanz nach 30 Jahren Mauerfall auf die phänomenale Hellsicht der Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley hin. Prophezeite sie doch bereits im Frühjahr 1991: „All die gründliche Erforschung der Stasi-Strukturen, der Methoden, mit denen sie gearbeitet haben und immer noch arbeiten, all das wird in die falschen Hände geraten. Man wird diese Strukturen genauestens untersuchen – um sie dann zu übernehmen. Man wird die Störer auch nicht unbedingt verhaften. Es gibt feinere Möglichkeiten, jemanden unschädlich zu machen. Aber die geheimen Verbote, das Beobachten, der Argwohn, die Angst, das Isolieren und Ausgrenzen, das Brandmarken und Mundtotmachen derer, die sich nicht anpassen – das wird wiederkommen, glaubt mir. Man wird Einrichtungen schaffen, die viel effektiver arbeiten, viel feiner als die Stasi. Auch das ständige Lügen wird wiederkommen, die Desinformation, der Nebel, in dem alles seine Kontur verliert.“

Doch nicht diesen Typ des ewigen Unterdrückers wie angepassten Profiteurs, diesmal mit DDR-Vergangenheit, nimmt das Establishment unter Beschuss. Man hofiert ihn sogar, sofern die Linke zur Mehrheitsbeschaffung gebraucht wird, um böse Rechte von der Macht fernzuhalten. „Skandalös“ verhalten sich – aus Wessi-Sicht – lediglich die anderen, die diesen Konformitätszirkus nicht mitmachen: die vermeintlich ewiggestrigen Alternativen mit oder ohne Parteibuch. Wenden wir uns daher ihnen zu, die gewiss größere Aufmerksamkeit verdienen.

Denn richtig ist, was Klonovsky ebenfalls sagte, dass nicht nur jene (mentalen) „FDJ-Sekretärinnen in Führungspositionen, Politkommissare, protestantischen Staatskirchenpfaffen, Spitzel, Stasi-Kader für die Antifa-Ausbildung, Fachkräfte für Zersetzung, Westlinkenfinanzierer“ und „TV-Moderatorinnen“ überlebt haben, sondern auch gegen Sozialismus-Verheißungen immunisierte Normalbürger und ihre „Mentalität des Trotzes, des Aufmuckens, des Sich-nicht-mehr-hinter-die-Fichte-führen-lassens, der Skepsis gegenüber einer moralisierenden und Parolen ausschreienden Führung“: „Nicht nur Maybrit Illner kommt aus der DDR, sondern auch Katrin Huß, nicht nur Durs Grünbein, sondern auch Uwe Tellkamp, nicht nur Wolfgang Thierse, sondern auch Vera Lengsfeld.“

Inzwischen kenne ich Dutzende solcher politisch klug und ideologieresistent Gewordenen auch persönlich, was mein Urteil bestätigt, dass ihnen gegenüber der Durchschnitts-Wessi zur Karikatur eines Staatsbürgers schrumpft. Noch dazu, wo er den schönen Begriff „Zivilcourage“ pervertiert hat. Vor meinen geistigen Augen marschieren etliche dieser Wellenbrecher gegen die Flut abgerichteter Massenmenschen auf: Persönlichkeiten wie ein Arzt aus Mainz, der mit seinen Brüdern aus der DDR geflohen und seither tatkräftiger Förderer der „Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte“ ist. Der Missachtung seiner „honorigen“ Kollegen zum Trotz betätigt er sich seit seiner Pension als nimmermüder alternativer Netzwerker.

Ein ähnlich Gesonnener mit einschlägigen Erfahrungen im „realen Sozialismus“ wohnt in Sachsen. Seine Tüchtigkeit verhalf ihm zum Aufbau einer Firma, die zwei Dutzend Mitarbeitern Brot gibt. Zudem opfert er viele Stunden seiner Freizeit und Tausende Euros konservativen Kultur- und Freiheitsbelangen, was ihn ins Denunziationsvisier geistiger Plattmacher mit Methoden aus Vorwendezeiten brachte. Ihm zur Seite steht ein heute in Bayern lebendes Ehepaar (sie Augenärztin, er Agraringenieur), fürs Thema „Freiheit“ (durch Verhöre und Haft infolge von Ausreiseanträgen) schon früh sensibilisiert. In den Westen, versichern sie glaubhaft, zog es sie gewiss nicht „der Bananen wegen“ – wie seinerzeit Minister Otto Schily (durch Hochhalten dieser Wohlstandsfrucht im Fernsehen) zynisch andeutete. Heute engagieren sich beide als Wahlbeobachter und registrieren mancherorts, wie das Rechtsbewusstsein verkümmert, und zwar gerade unter Einfluss derer, die uns momentan die „helldeutsche“ Variante ihres Demokratieverständnisses vorspielen. Eine AfD-Landtagskandidatin berichtete mir, dass ihre gerade eingeschulten Neffen oder Nichten nach mütterlichem Rat ihre „anrüchige“ Tante öffentlich verleugnen sollen, um Ausgrenzungen zu vermeiden. Ihr Mann besitzt ein mittelständisches Unternehmen und hat vor ihrer Entscheidung zur Kandidatur ganz nüchtern die wirtschaftlichen Verluste durch wegfallende kommunale Aufträge taxiert. Die Schätzung lag bei 30 Prozent, was beide gemeinsam zu tragen bereit waren.

Weitere echte Charaktere lernte ich schon vor Jahren kennen. Nach etlichen Jahren Bautzen amtiert einer von ihnen heute als AfD-Kassenwart in NRW. Ich traf ihn im Kreis von Gleichgesinnten, als seinerzeit die Lucke-Fraktion handstreichartig den Parteitag nach Essen verlegt hatte, um die Teilnahme von Ostdelegierten zu minimieren. Weit gefehlt! Unvergessen bleibt mir der dort herrschende Kampfgeist, kulminierend im Gegenruf: „Essen, wir kommen!“ Ich ahnte damals sofort, dass die Lucke-Fraktion mit ihrem Versuch, die Partei zur FDP 2.0 zu verstümmeln, scheitern würde. Bereits vor sieben Jahren erreichten mich nach meinem Aufruf zur Wiederbelebung des aufrechten Gangs (siehe ef 131) besonders vom Osten her zahlreiche Hilfs- und Spendenangebote im Tenor: „Wir wollen unseren Nachfahren ersparen, was wir bereits aus Ulbrichts oder Honeckers Tagen kennen.“

Öffentlich spektakulär zeigten zudem Courage die Buchhändlerin Susanne Dagen wie der Autor Uwe Tellkamp mit ihrer Buchmessen-Resolution für kulturelle Offenheit. Dass dies Polemik und wirtschaftliche Einbußen nach sich zog, nahmen sie in Kauf wie der „Tumult“-Verleger Frank Böckelmann, der gerade aktuell peinlichen Lesungsboykotten ausgesetzt ist. Felix Menzel, dem Chefredakteur der „Blauen Narzisse“, trug sein Nonkonformismus bereits als Schulsprecher die Fürsorglichkeit von Schlapphüten ein. Erik Lehnert, Geschäftsführer des Instituts für Staatspolitik, trägt seine etablierte Ausgrenzung, die von kirchlicher Seite auch seine Frau einschließt, mit der stoischen Haltung des philosophisch und historisch Gebildeten.

Prominenz im Rahmen der Mainstream-Blockade erlangten die Bürgerrechtlerinnen Angelika Barbe, Bärbel Boley, Vera Lengsfeld oder die Creme de la Creme des deutschen Journalismus: Thorsten Hinz, Michael Klonovsky und Alexander Wendt (siehe mein Artikel in ef 195). Sie alle samt weniger Bekannten gehören zum geistigen Reservoir einer so notwendigen Gegenaufklärung. Da man ihnen nun erneut die harte Schule der Dissidenz aufnötigt oder sie gar erleben, wie eine weitere Erziehungsdressur Mentalitätsgräben zu Kindern und Enkeln zieht, imponiert mir besonders, dass sie Verbitterung keineswegs lähmt. Schließlich ist ihr Einsatz deshalb so wertvoll, weil ihren heutigen Analysen bereits reiche Erfahrungen zugrunde liegen.

„Ich komme“, schrieb Klonovsky, „aus der DDR, ich komme aus der Zukunft.“ Aufgeweckte Ossis haben nämlich fraglos einen Informationsvorsprung in Sachen Unterdrückung, wissen, wie sich eine ausgereifte (Meinungs-) Diktatur anfühlt, auf die wir in rasendem Tempo zusteuern. Wenn aktuell etwa „Hass und Hetze“ verfolgt werden, kennen sie aus DDR-Tagen bereits die Formel der „staatsfeindlichen Hetze“. Sie wissen, was Alternativlosigkeit („Klimareligion“) praktisch bedeutet und haben Erfahrungen mit unumstößlichen staatlich-medialen „Wahrheiten“ gemacht. Sie kennen die Herrschaftstechnik, alle dem offiziellen Politikkurs Widersprechenden zu „Faschisten“ zu erklären. Ihre Diagnosen enthalten (in Anlehnung an Maaßen) „Westfernsehen für Deutsche“ im aktuellen „Tal der Ahnungslosen“.

Angesichts der flapsigen Verlautbarung des Harvard-Schnösels Yascha Mounk in den „Tagesthemen“, wir hätten uns widerstandslos einem Multikulti-„Experiment“ mit ungewissem Ausgang zu unterwerfen, antwortete Thorsten Hinz in der „Jungen Freiheit“: „Die Menschen und Völker östlich der Elbe sind schon einmal die Objekte eines ‚einzigartigen Experiments‘ gewesen, das von 1945 bis 1989 dauerte. Es ist tief in ihnen und im Gedächtnis ihrer Nachkommen eingeschrieben.“

Statistisch gesehen erweist sich somit der Ossi mit seinem selbstbewussten Kampfruf „Wir sind das Volk!“ als Gegentyp zum häufig unwissenden Wessi, der Diktatur nur theoretisch aus volkspädagogisch verkürzenden Schul- und Geschichtsbüchern oder einer von Interessen, Kommerz und Klischees gesteuerten Unterhaltungsindustrie kennt. Er hat von der Kita bis zur Uni (durch diverse Zentralen für politische Verbildung) immer nur gehört, dass er frei und damit allen überlegen sei, die jemals ohne Protest Zwang erduldeten. Die Autoritätshörigen wiederum leben angeblich nur „hinten fern in der Türkei“, früher im Ostblock, heute in Russland, China oder gegenwärtig gar in den USA.

Dass der Wessi selbst, Schritt für Schritt, in eine zumindest halbtotalitäre Staatsform überglitt, in der Sprachdekrete der Political Correctness, meinungsknebelnde Gesetze und nicht zuletzt der „Verfassungsschutz“ den Raum des angeblich nur mehr Sagbaren ständig verkleinern, liegt außerhalb des Fassungsvermögens von Leuten, die sich dem Verdacht aussetzen, man habe ihnen das fürs Freiheitsbewusstsein zuständige Organ herausoperiert. Den Staatsfunk konsumieren sie mit der freiwilligen Hörigkeit von Glaubenssüchtigen, die noch 1945 die Verkündung von „Wunderwaffen“ als Bestätigung ihres Weltbilds empfanden. Um so grotesker wirkt gerade ihr Geschwätz vom zurückgebliebenen, autoritätshörigen, unterkomplex urteilenden Ossi.

In Wahrheit weiß jedoch gerade der kritische Ossi, dass hierzulande soeben Furchtbares passiert beziehungsweise vorbereitet wird, das er prinzipiell schon kennt. Dies besonders motiviert wenigstens eine respektable Minderheit der Wähler und Intellektuellen, den kommerziellen oder politischen Verlockungen der gängigen Medienclerks und Kulturclowns zu widerstehen. Und falls Deutschland in 50 Jahren überhaupt noch mehr sein sollte als ein geographischer Begriff, werden einzig sie (und nicht die Masse der heute Gefeierten) im Gedächtnis bleiben wie einst die „Göttinger Sieben“, die Protagonisten der Wartburg oder des Hambacher Fests.

