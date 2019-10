Make love not law Angst und Ohnmacht im Interventionsstaat

19. Oktober 2019

Erst jenseits der Panik kann es wieder friedlich sein

von Carlos A. Gebauer

Man kann sich fragen, wie man „hate speech“ und „fake news“ am besten entgegentritt. Man kann sich aber auch fragen, warum die aktuellen Debatten in Deutschland überhaupt in dieser unfreundlichen und aggressiven Weise ausgetragen werden. Bezeichnend ist doch, dass alleine die hiesige Eingangsformulierung nicht mehr der allgemeinen Formulierungsüblichkeit entspricht. Überall heißt es nämlich, man müsse „hate“ und „fake“ nun „bekämpfen“. Hatte man also hierzulande jahrzehntelang den Eindruck, bei Meinungskämpfen gehe es primär um Meinungen und bei Wahlkämpfen um das Wählen, so verfestigt sich inzwischen die Sorge, den Beteiligten sei es bei allem vornehmlich um das Kämpfen zu tun. Was ist passiert in der traditionell friedliebenden Bundesrepublik, deren Wohlfahrtsstaatlichkeit auf sozialen Ausgleich bedacht, deren Kindererziehung antiautoritär und deren Militär an internationalen Kriegseinsätzen unbeteiligt war? Woher kommt die Aggressivität?

Einer Bemerkung Friedrich Nietzsches zufolge falle der Mensch unter friedlichen Bedingungen oft über sich selbst her. Dieser Beobachtung entspricht die Erkenntnis mancher Psychologen, wonach Menschen meist dann zu Niedergeschlagenheit und – im Extremfall – zum Freitod neigen, wenn es ihnen materiell gutgeht und sie der existentiellsten Sorgen enthoben sind. Ein gewisser Grad an allgemeiner Wohlstandsverwahrlosung könnte demgemäß das Aufkeimen von Aggressionen erklären: In der Gestalt von Depressionen als Angriff auf sich selbst, in der Gestalt von Attacken auf Mitmenschen als Angriff auf die Welt. Einem solchen Befund widerspräche nicht einmal die These derer, die in sogenannten „youth bulges“ die Grundursache für Kampfhandlungen gegen andere Staaten sehen: Es mag eine Nation der Ein-Kind-Ehen unterdurchschnittliche Kriegsneigungen haben. Doch ist die durch Geschwisterlosigkeit gleichsam erzwungene Friedfertigkeit zugleich auch Garant und Verstärker für Konfliktscheu nach innen?

Generationen, die weithin in materiellem Überfluss gelebt haben, standen nie vor der „Perspektivlosigkeit“, die manche Experten für soziale Verwerfungen verantwortlich machen. Die Welt der letzten Jahrzehnte war jedenfalls in Deutschland eine Welt der fast unzählbaren Möglichkeiten. Sie stand jedem sperrangelweit offen, wenn er nur den Impuls verspürte, durch ihre Tore auf den Globus hinauszutreten. Die gegenläufige Tendenz zu dieser Offenheit lag indes zunehmend in der Überverwaltung aller Lebenswelten. Irgendwann war jeder Schritt geregelt, jede Bewegung reguliert und jede Handlung reglementiert. Die Botschaft war deutlich: „Du kannst machen, was du willst – solange du es nur so tust, wie wir es dir sagen!“

Man muss keine Mauern um Menschen bauen, um ihre Bewegungsmöglichkeiten einzuschränken. Es reicht, ihnen Regeln aufzuerlegen, deren Einhaltung flächendeckend zu überwachen und Normverletzungen mit massiven Konsequenzen zu verbinden. Wer auf diese Weise gelenkt wird, wem seine Handlungsspielräume verengt und seine Erledigungsgeschwindigkeiten verlangsamt werden, der mag mit allen Zielen seiner wachsenden Fremdbestimmung noch so einverstanden sein. Er entwickelt jedoch bei allem irgendwann ein übergreifendes Gespür für seine Gesamtlage: Nicht mehr der Bürger im Interventionsstaat ist der Schmied seines Glückes, sondern sein Wohl und Wehe hängt an den Marionettenfäden derer, die die Definitionsgewalt über ihn ausüben. Dieser Mensch verliert die Kontrolle über sein Leben. Mit dem Gefühl des Ausgeliefertseins erwächst Aggression.

Der bedrängte Bundesrepublikaner findet sich plötzlich in einer Situation, die er bislang nicht kannte. Die ungezählt geglaubten Chancen der Vergangenheit schwinden. Das ist doppelt bitter, wenn es in einem emotionalen Rahmen geschieht, der von dem Versprechen der Selbstverwirklichung geprägt war. Versuche, der Einengung zu begegnen, um Mitgestaltungs- und Teilhabeversprechen einzulösen, scheitern an den inzwischen felsenfest gewachsenen Regelstrukturen der Gesellschaft. Zum Kontrollverlust kommt das Gefühl, das Rahmengefüge der Interventionen nicht mehr beeinflussen zu können. Neben das Ausgeliefertsein treten Gefühle der Angst und der Ohnmacht. Menschen in der Umgebung werden nicht mehr ausnahmslos als mögliche Partner zur Umsetzung eigener Ideen verstanden, sondern sie erscheinen als hemmende Faktoren für die eigene Weltgestaltung.

Dem daraus erwachsenden Schwächegefühl begegnet der Mensch mit weiterer Aggression und mit der Suche nach Gleichgesinnten. Plötzlich zerfällt die Umgebung in Freunde und Feinde, in Mitstreiter und Gegner, in Unterstützer und Widerständler des eigenen Lebensplans. Die Wut über unabänderliche Zustände, die Verzweiflung, Realitäten nicht nach eigenen Vorstellungen gestalten zu können, und die Einsicht, auch mit Freunden an den stahlharten Gitterstäben des Interventionsstaates zu scheitern, verschärft die verbale Stimmungslage. Das Vokabular ändert sich, es wird bedingungsloser, unnachsichtiger, immer kategorischer. Die rhetorischen Angriffe auf Sachverhalte entwickeln sich immer mehr zu Attacken auf Menschen mit anderen Ansichten. Die Verhärtung der Fronten macht es stetig unmöglicher, mit den eigenen Botschaften noch Gehör zu finden. Die eigene Wahrheit dringt zum anderen nicht mehr durch. Der Verzweifelte versucht es dann mit Täuschungen – in guter und bester Absicht. Doch auch diese Manipulation findet ihren Adressaten schließlich nicht mehr. Aus Worten werden Rufe, aus Rufen Schreie und zuletzt, sinnentleert, Gebrüll. Kampfesgebrüll.

Wie findet eine Gesellschaft aus diesem Spaltungsmodus wieder zurück in den Kooperationsmodus? Ganz wesentlich scheint mir zu sein, den Beteiligten ihre Ängste zu nehmen. Es gibt viele Situationen, in denen Angst ein überlebenswichtiges Gepäck ist, das Menschen auf ihren Lebensweg mitgegeben ist. Angst hindert vor allzu großer Waghalsigkeit und bietet ein effektives Regulativ gegen zerstörerischen Übermut. Wenn sie jedoch überhandnimmt, wenn sie jenseits ihrer Lähmungspotentiale in ein wildes Umsichschlagen übergeht, dann muss der Verstand die Arme wieder unter seine Kontrolle nehmen. Und weil dies dem, der in Panik geraten ist, nicht alleine gelingt, muss man ihm helfen, sich zu beruhigen. Diese Hilfe besteht aber nicht darin, ihm inmitten seiner Panik immer neue und bessere Welterklärungen anzubieten. Sie besteht – ganz im Gegenteil – in einer Kommunikation in anderer Richtung: Die Schlüssel zu den Ideen und Vorstellungen anderer Menschen heißen: geduldiges Zuhören und wirkliches Verstehen.

Im gegenwärtigen Stimmungszustand nicht nur Deutschlands, sondern wohl weitester Teile der Welt zeigt der Interventionsstaat mit seinen Vorgaben und Restriktionen, seinen Befehlen und seinen Verboten, die hässliche Seite des lenkenden Eingreifens: Er bevormundet. Er teilt die Menschen in die beiden Kategorien der Vormünder und der Bevormundeten. Indem er es den Bevormundeten damit prinzipiell unmöglich macht, nach ihrer eigenen Vorstellung glücklich zu werden, treibt er alle Beteiligten gegeneinander und stachelt Aggressionen an. Die gespaltene und kämpferische Gesellschaft ist so die Spätform des immer funktionsunfähiger werdenden Interventionsstaates. Die einen ziehen die Zügel an, da sie fürchten, ihre Gestaltungsmacht zu verlieren. Die anderen halten dagegen, weil sie den Druck der Eingriffe immer stärker verspüren. Erst wenn es gelingt, die allgegenwärtigen Ängste zu überwinden und die Panik zu durchbrechen, können wieder befriedende Ruhe und Nüchternheit als Voraussetzung für einen inhaltlichen Dialog eintreten. Wer nicht ohnmächtig von anderen beherrscht werden will, der darf nicht andere beherrschen wollen. Und er muss ihnen vor allem auch glaubhaft die Botschaft senden, dass er es wirklich nicht will. Make love not law!

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv dort publizierten Beiträgen in der November-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 197.