18. Oktober 2019

Kriminalität, Gewalt und Terror: Wie der Islam unser Land bedroht

Stefan Schubert, Ex-Polizist und Sicherheitsexperte, hat eine erdrückende Fülle von Material zusammengetragen, das seine These stützt, wonach der Islam ein Sicherheitsrisiko darstellt – und zwar nicht nur für Deutschland, sondern für die gesamte westliche Welt. Über viele Seiten und stets mit Quellenangabe listet er Untaten auf, die von jenen Männern verübt wurden, die der westlichen Zivilisation mit tödlicher Feindschaft gegenüberstehen und die mit der Zuwanderung von „Flüchtlingen“ ins Land kamen. Schlimmer als die offenkundig dramatische Verschlechterung der Sicherheitslage wirkt indes die Haltung des politisch-medialen Komplexes, der unbeirrt das Narrativ von der Kulturbereicherung durch muslimische Zuwanderer und von deren Integrationsbereitschaft pflegt. Eisern halten die über die Deutungshoheit gebietenden Dressureliten daran fest – um im Gegenzug jedermann als Hinterwäldler, Unmenschen oder als Nazi zu diffamieren, der einfach keinen Gefallen an der unübersehbaren Ausbreitung von der westlichen Lebensart fremden Parallelgesellschaften und an der Zerstörung bewährter politischer Strukturen finden kann. Wer mit der Sachlage an vorderster Front Bekanntschaft macht, weiß, wo der Hund begraben liegt: Es ist nur und ausschließlich die Religion, der die meisten Zuwanderer anhängen, die eine Integration oder Assimilation nicht nur erschwert, sondern völlig ausschließt. Muslime zweiteilen die Welt kompromisslos in gute Rechtgläubige und böse Ungläubige. Aus ihren von Allah gegebenen heiligen Schriften erhalten sie Vorschriften und konkrete Anweisungen, wie mit Letzteren zu verfahren ist. Eingedenk dessen darf sich keiner über die Probleme wundern, die mit der muslimischen Massenzuwanderung ins Land kommen. Dass Meinungsbildner und politische Eliten mit einer Duldung, ja sogar Förderung der muslimischen Zuwanderung an dem Ast sägen, auf dem auch sie selbst sitzen, ist ein Phänomen, dessen Erklärung in dem Buch etwas mehr Raum hätte gewidmet werden sollen.



