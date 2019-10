Extinction Rebellion und Fridays for Future Gruseln mit Greta

10. Oktober 2019

Die große Klima-Horrorshow

von Gérard Bökenkamp

Die Kunst eines guten Horrorfilms besteht darin, ein unbestimmtes Grauen aufzubauen. Die Unbestimmtheit dieses Grauens liegt darin, dass unklar ist, wovor sich der Zuschauer eigentlich gruselt. Es gibt Actionfilme, bei denen der Zuschauer aufhört, die Zahl der Toten zu zählen, und bei denen einen jeder einzelne Tote so kaltlässt wie die Cola, an der man gerade nippt. Und dann gibt es Filme, bei denen man sich vor Angst in die Lehne seines Sessels krallt, weil ein einzelner Typ durch einen dunklen Raum geht.

Der Kern eines guten Horrorfilms besteht in der Dämonisierung des Banalen. Die Kunst besteht darin, den Zuschauer daran zu hindern, sich Gedanken darüber zu machen, was er eigentlich sieht. Würde man einen Moment darüber nachdenken, was da in dem Film eigentlich passiert, würde man sofort aufhören, sich zu gruseln, weil es so banal ist: Da ist ein dunkler Raum mit einem kalten Lufthauch und düstere Musik, und am Ende springt ein Monster heraus, das einen fressen will. Sicher für den Protagonisten keine schöne Situation, aber letztlich ist das Schlimmste, was passieren kann, dass der Protagonist am Ende tot ist. Das kann ihm allerdings auch passieren, indem er im Badezimmer auf einer Seife ausrutscht.

Der Film „Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ (1979) ist ein Klassiker des Genres, der einem das Blut in den Adern gefrieren lassen kann. Wenn man einen Moment darüber nachdenkt, ist die Geschichte jedoch ziemlich einfach gestrickt: Eine übergroße Echse versteckt sich auf dem Raumschiff, und die Besatzung hat genau zwei rationale Handlungsoptionen: das Ding umzubringen oder sich mit einem Rettungsraumschiff abzusetzen. Sich zu gruseln oder in Panik zu geraten bringt der Besatzung wenig. Was sie braucht, ist eine rationale Risikoabwägung zwischen diesen beiden Optionen und ein vernünftig zusammengebauter Flammenwerfer.

So wie bei „Alien“ läuft das auch mit den Horror-Visionen von der globalen Klimaerwärmung. In den Schauer-Videos von Extinction Rebellion sehen wir schmelzende Gletscher, Sturmfluten, brennende Wälder, ausgetrocknete Böden, Stürme, die Gebäude hinwegfegen. Was die Effekte angeht, heißt es bei Extinction Rebellion eben nicht kleckern, sondern klotzen. Eins ist klar: Da will uns jemand einen richtigen Schrecken einjagen. Um Himmels willen, die Apokalypse naht. Ich werde nicht nur in den Sturmfluten ertrinken, ich werde auch noch verdursten, verbrennen und vom Wind weggeweht werden. So viel Hölle gibt es sonst nur in Gemälden von Hieronymus Bosch.

Wenn man sich die Filme einige Male ansieht, erlebt man denselben Effekt wie bei dem Film „Der Exorzist“ (1973), in dem ein Dämon sich des Körpers eines Mädchens bemächtigt. Als dieser zum ersten Mal im Kino gezeigt wurde, mussten Leute vor Schock den Saal verlassen, manche hatten danach schlaflose Nächte, und einige sollen sogar einen Psychiater aufgesucht haben. Wenn man den Film mit einigen Jahren Abstand wieder sieht, fällt einem erst einmal auf, wie albern das Ganze ist. Oh… ein Kind, das seinen Kopf einmal herumdrehen und Möbel bewegen kann – wie spektakulär. Man fragt sich unwillkürlich: Hat ein Dämon nichts Besseres zu tun?

Wenn man sich darüber klarwird, was man da eigentlich sieht, könnte man sich kugeln vor Lachen. Die Übergänge zwischen einem Horrorfilm und einer Satire sind ausgesprochen fließend, das ist auch bei den Videos von Extinction Rebellion so, die man auf Youtube findet. Auch in diesem Fall hat die Darstellung ihre gruselige Wirkung nur so lange, wie sich der Zuschauer nicht genau die Frage stellt, was er da eigentlich sieht und ob die zusammengeschnittenen Sequenzen irgendeinen Sinn ergeben.

Da beginnt ein Film mit dem obligatorischen Knuddel-Eisbären, der gleich ertrinken wird, weil ihm praktisch das Eis unter den Pfoten wegschmilzt. Oh… der arme kleine Eisbär, der sich wahrscheinlich auch in Jahrzehnten nicht an die veränderten Umweltbedingungen anpassen wird, weil die Schneegrenze sich praktisch noch nie verschoben hat und eine Anpassung einer Spezies an ihre Umwelt in der Natur so gut wie niemals stattfindet. Jede Kreatur in der Welt sollte genau unter denselben Bedingungen an derselben Stelle leben, wo sie vor 4.000 Jahren von der Arche Noah abgesetzt wurde.

Die Szene wechselt zu gewaltigen Feldern voller Müll. Da drängt sich die Frage auf, ob ein naturgesetzlicher Zusammenhang zwischen der Erwärmung der Erde und dem Umstand besteht, dass keine vernünftige Müllentsorgung existiert. Dann sehen wir diese furchtbaren Sturmfluten… Da die Menschen des Jahres 2050 es offenbar in Jahrzehnten nicht schaffen werden, einen vernünftigen Deich zu bauen, eine Kunst, die die Niederländer immerhin schon im 16. Jahrhundert beherrschten, werden meine Beine wahrscheinlich eines Tages auch so aus dem Wasser ragen wie die des armen Kerls, den man da gerade wegtreiben sieht. Da könnte man auf die Idee kommen, dass das Hauptproblem der Menschheit weniger im steigenden Meeresspiegel als im fallenden Intelligenzquotienten liegt.

Wenn wir uns vorstellen, welche Welt die Anhänger von Greta und Extinction Rebellion sich für den Fall vorstellen, dass wir die Klimaerwärmung nicht aufhalten können, dann landen wir wohl bei einem anderen Filmgenre, dem Genre des Endzeitfilms. Da erinnern wir uns an die großen Klassiker dieses Genres wie „Mad Max“ (1980), „Die Nacht der lebenden Toten“ (1968), „Die Zeitmaschine“ (1960) und „Planet der Affen“ (1968). Das wäre dann wohl unsere grausame Zukunft, ein Leben unter ständiger Bedrohung durch Affen, Irre, Zombies und Morloks. Das heißt – wenn man genau darüber nachdenkt, wäre die Welt dann auch nicht so viel anders als heute. Also kein Grund, sich Sorgen zu machen.