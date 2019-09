Gravierende Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland Warum der Osten anders ist

07. September 2019

Auch 30 Jahre nach dem Mauerfall gibt es Spuren der deutschen Teilung

von Gérard Bökenkamp

Die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg haben erneut die Debatte über den Unterschied zwischen West- und Ostdeutschland befeuert. In ihrem Wahlverhalten gleichen die Ostdeutschen eher den Bürgern der Visegrád-Staaten als ihren westdeutschen Landsleuten. Die deutsche Teilung hat Spuren hinterlassen, und das dauerhaft. Ein guter Grund, 30 Jahre nach dem Mauerfall Bilanz zu ziehen und auf die Unterschiede einzugehen, die historisch gewachsen zwischen den alten und neuen Bundesländern existieren. Diese erklären auch, warum politische Kommunikation und Strategien, die in Ostdeutschland funktionieren, nicht im Westen funktionieren und umgekehrt.

Der Zusammenbruch des Sozialismus hat in Ostdeutschland zu radikalen Brüchen in den Erwerbsbiographien geführt, zu langjähriger Arbeitslosigkeit und dem Verlust von sozialem Status. Dementsprechend ist der Wunsch nach materieller Sicherheit stärker ausgeprägt als nach „postmateriellen“ Orientierungen wie in Teilen der westdeutschen Wohlstandsgesellschaft.

Die Westdeutschen haben in der Adenauer-Republik ein hohes Maß an Vertrauen in ihren Staat aufgebaut, was zum Beispiel auch durch das „Wunder“ begründet war, dass trotz totalem Zusammenbruch sogar die Beamtenpensionen weiter ausgezahlt wurden. Währenddessen haben die Ostdeutschen Jahrzehnte unter einem System gelebt, dessen Existenz allein durch die sowjetischen Panzer garantiert wurde und dessen Mangelökonomie meilenweit von den sozialistischen Heilsversprechungen entfernt war.

Die Ostdeutschen haben in Jahrzehnten gelernt, der Presse ihres Staates zu misstrauen und zwischen den Zeilen zu lesen. Die Nachrichten im „Neuen Deutschland“ und in der „Aktuellen Kamera“ wurden mit den Berichten im Westfernsehen abgeglichen. Dagegen haben die Westdeutschen eine jahrzehntelange Bindung an das öffentlich-rechtliche Fernsehen und ihre Wochen- und Tageszeitung aufgebaut, die sich erst mit dem Aufkommen der neuen Medien langsam löst.

Mit der friedlichen Revolution von 1989 haben die Ostdeutschen die Erfahrung gemacht, dass Massenproteste ein politisches System in die Knie zwingen können. In westlichen Demokratien waren Demonstrationen immer erlaubt, aber gerade auch deshalb im Endeffekt in den meisten Fällen wirkungslos wie etwa die Proteste gegen den Nato-Doppelbeschluss in Westdeutschland und gegen die Homo-Ehe in Frankreich, bei der immerhin bis zu einer Million Menschen auf die Straße gingen.

In Ostdeutschland ist die untere Mittelschicht größer als in Westdeutschland. Früher hätte man gesagt: das „Kleinbürgertum“. Also Bürger, die einem Beruf nachgehen, ihren Lebensunterhalt verdienen, aber keine Akademiker sind. Diese unteren Einkommensgruppen haben sich einen bescheidenen Lebensstandard erarbeitet, der aber schon durch kleinere Belastungen wie höhere Energiepreise schnell bedroht ist.

Ostdeutschland ist das Gebiet mit dem größten Anteil bekennender Atheisten in der ganzen Welt. In keinem anderen Teil Europas außer in Tschechien ist die Kirchenbindung geringer. Das heißt, dass auch der Einfluss der Amtskirchen auf die politische Einstellung anders als in großen Teilen Westdeutschlands gegen null tendiert. Moralische Belehrungen von Seiten der Amtskirchen und der Versuch, den Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen, laufen damit weitgehend ins Leere.

Auch andere in der westdeutschen Gesellschaft mächtige Verbände wie Parteien, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und so weiter sind in Ostdeutschland im Vergleich zum Westen mitgliederschwach und weisen einen weit geringeren Organisationsgrad auf. Ihre Möglichkeit, in die Gesellschaft hinein zu wirken, ist deshalb sehr begrenzt.

Ostdeutschland weist in vielen Regionen einen erheblichen Männerüberschuss auf. Solche Ungleichgewichte finden sich in Europa sonst nur in Nordskandinavien. Viele Frauen sind nach der Wende in den Westen gegangen, und die Männer sind geblieben. Das heißt, die Wahlentscheidung der Männer wiegt besonders schwer.

Das transatlantische und (west‑) europäische Zugehörigkeitsgefühl ist schwach ausgeprägt, wenn überhaupt vorhanden. Die starke emotionale Bindung an das Bündnis mit den USA oder die deutsch-französische Freundschaft, die für die westdeutsche Elite große Bedeutung besitzt, findet in Ostdeutschland kaum Resonanz.

Als „antifaschistischer“ Staat standen die Bürger der DDR in ihrem Selbstverständnis auf der „richtigen“ Seite der Geschichte. Eine Übernahme von „Schuld“ für „Faschismus, Imperialismus und Kolonialismus“, die die westlichen Diskurse seit den 60er Jahren prägte, war aufgrund des von der SED propagierten Klassenstandpunktes quasi schon per Definition ausgeschlossen.

Anders als der westliche Neomarxismus hat der Alt-Marxismus sowjetischer Prägung die Existenz von Völkern und Nationen nicht in Frage gestellt. In der DDR drückte sich das etwa mit der Pflege der „Weimarer Klassik“ und der Betonung „fortschrittlicher“ nationaler Traditionen vom Bauernaufstand über die preußischen Reformer bis zur Arbeiterbewegung aus. In der Schlussphase der DDR berief sich diese sogar auf monarchische Traditionen wie in den Filmen über „Sachsens Glanz und Preußens Gloria“.

Die DDR hat von Anfang an stark auf die Vollzeitbeschäftigung von Frauen in der Produktion gesetzt, gerade das proletarische Gleichheitsideal der Geschlechter hat dem bürgerlichen Feminismus oder akademischen Vorstellungen von „Geschlechtervielfalt“, die seit den 70er Jahren in Westdeutschland immer mehr Bedeutung erlangt haben, kaum Entfaltungsspielraum gelassen.

Entgegen der antibürgerlichen Rhetorik der DDR hat sich in dieser ein traditionelles bürgerliches Kulturverständnis erhalten. In der Malerei blieb der Realismus der vorherrschende Stil, der bürgerliche Bildungskanon wurde einfach durch kommunistische Schriftsteller und Künstler wie Brecht und Maxim Gorki ergänzt, und auch in Theater, Oper und Musik blieb das traditionelle bürgerliche Kunstverständnis vorherrschend.

Die sogenannte „Bildungsrevolution“, das heißt die breit angelegte Akademisierung, der Ausbau der Hochschulen und der enorme Zuwachs an Geistes- und Sozialwissenschaftlern, die seit den 60er Jahren die Bildungspolitik und den Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik prägten, hat es in der DDR nicht gegeben. Die Ausbildung in der DDR blieb berufsorientiert. In der akademischen Ausbildung dominierten die Natur- und Ingenieurswissenschaften.

Die Psycho‑, Esoterik- und Selbstfindungswelle, die seit den 80er Jahren über die Bundesrepublik gerollt ist, mit ihren neuen Kommunikationsformen („Ich bin okay, du bist okay“), antiautoritäre Experimente, Anthroposophie, fernöstliche Weisheitslehren, „neue Spiritualität“ und so weiter sind an der kleinbürgerlichen Gesellschaft Ostdeutschlands mit Ausnahme sehr kleiner Milieus weitgehend unbemerkt vorbeigelaufen, so dass sich insgesamt in Ostdeutschland ein nüchterner Denkstil und zum Teil ein ruppigerer Umgangston erhalten hat.

Trotz aller antimilitaristischen Rhetorik hat sich in der DDR nie ein mit Westdeutschland vergleichbarer Massenpazifismus durchgesetzt. Für die DDR galt Lenins Satz: „Pazifismus ist gut – in anderen Ländern.“ Der Dienst in NVA und Volkspolizei war angesehen. Eine Aversion gegen alles Militärische, gegen Uniformen und Landesverteidigung allgemein, wie in breiten Kreisen Westdeutschlands üblich, hat sich im Osten nie durchgesetzt.

Die westdeutsche Gesellschaft hat im Gegensatz zum Osten seit den 60er Jahren mehrere große Einwanderungswellen erlebt. Im Laufe der Jahrzehnte haben sich die Westdeutschen an die Existenz von Parallelgesellschaften gewöhnt und daran, mit den negativen Folgen zu leben, sie zu ignorieren, zu verdrängen oder durch Anpassung zu umgehen. Die Mehrheit kann sich an die Zeit vor dieser Entwicklung kaum noch erinnern, weshalb in Westdeutschland Vorkommnisse, die im Osten einen Kulturschock auslösen, oft nur von einem müden Schulterzucken begleitet werden.