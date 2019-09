Der König der Löwen und der Liberalismus, Teil 1 Monarchistische Minimalstaatskunde für die ganze Familie

05. September 2019

Psychopathisches Machtstreben und kreative Zerstörung

von Jean Modert

Der 1994 erschienene Film „Der König der Löwen“ aus dem Hause Disney gilt als erfolgreichster Zeichentrickfilm der Kinogeschichte. Des Weiteren schuf er die Grundlage für ein international renommiertes Musical. Zu den weniger beachteten Aspekten dieser cineastischen Fabel zählt jedoch auch eine brillante, kindgerechte Illustration der Grundlagen libertärer Staatskritik. Der Film bietet insbesondere Eltern, die sich mit der Herausforderung konfrontiert sehen, ihrem Nachwuchs die politische Realität ohne allzu komplizierte Umschweife nahezubringen, reichlich Anschauungsmaterial.

Die Handlung des Films dreht sich um den jungen Löwenprinzen und designierten König Simba, mit dessen Taufzeremonie das cineastische Spektakel eröffnet wird. Die Geschichte spielt in einer sozial hoch ausdifferenzierten Tiergesellschaft irgendwo in der afrikanischen Savanne. Zu Anfang befinden sich die unterschiedlichsten Tierspezies auf dem Weg zum Königsfelsen. Dort soll die Taufe des neugeborenen Prinzen öffentlich zelebriert werden. Der Priester, ein alter Mandrill namens Rafiki, genießt bei den anderen Tieren hohes Ansehen. Er wird im Laufe des Films die Rolle des lebenserfahrenen Mentors für den zeitweise desorientierten Nachwuchsmonarchen übernehmen. Die Zeremonie geht feierlich vonstatten, und sämtliche Tiere nehmen pflichtgemäß daran teil.

Sämtliche Tiere? Nein, einer fehlt. Scar (so genannt wegen seiner charakteristischen Narbe über dem linken Auge), der Bruder von König Mufasa und Onkel des kleinen Prinzen, sah sich nicht genötigt, der Zeremonie beizuwohnen. Der König macht sich deshalb auf, das säumige Familienmitglied zur Rede zu stellen. Während Rafiki wie gesagt die Rolle des Mentors anheimfällt, avanciert Scar im Laufe des Films zu Simbas Antagonisten, der so ziemlich alle Facetten eines machtbesessenen Psychopathen verkörpert, die Staatsmänner und Politiker im Laufe der Menschheitsgeschichte unter Beweis gestellt haben. Bei seinem ersten Auftritt lernt der Zuschauer ihn als frustrierten und neidzerfressenen Miesepeter kennen, der durch die Geburt der „kleinen Nervensäge“ nun selbst jede Aussicht auf den Thron verloren hat. Es kommt zu einem heftigen Streit zwischen den Brüdern, bei dem Scar mangels Alternative vorläufig klein beigibt. Danach wechselt die Szene.

Das Löwenbaby Simba ist mittlerweile zu einem aufgeweckten Kind herangewachsen. Sein Vater führt ihn durch das Königreich und erklärt ihm das empfindliche Gleichgewicht der Natur. Ein König muss ein Gespür für dieses Gleichgewicht haben und alle Geschöpfe gleichermaßen respektieren. Mufasa verkörpert hier den tugendhaften Nachtwächterkönig, der lediglich die Gleichheit vor dem Recht sicherstellt. Der kleine Prinz bringt dagegen den Einwand des Rechts des Stärkeren. Beispielsweise würden Antilopen Löwen doch nur zum Fraß dienen. Darauf antwortet ihm sein Vater mit einer wissenschaftlich etwas ungenauen, aber schönen Illustrierung der evolutionären Ordnungen inhärenten kreativen Zerstörung. Wenn die Löwen sterben, würden ihre Körper zu Gras, das wiederum von den Antilopen gefressen wird. Insofern befindet sich alles Leben immer wieder in einem Gleichgewicht aus „Checks and Balances“.

Der kleine Prinz ist beeindruckt von der Größe seines Königreichs und kann es kaum erwarten, dass all das einmal in seinen Besitz übergeht. Zugleich entdeckt er jedoch eine finstere Stelle im Norden. Sein Vater warnt ihn, dass sie jenseits der Grenze liege, und verbietet ihm, sie aufzusuchen. Ansonsten hält er sich diesbezüglich mit Informationen äußerst bedeckt. Kurz darauf ereignet sich ein Zwischenfall. Mufasa muss sich um einen Notfall kümmern, da Hyänen in sein Königreich eingedrungen sind. Wie man im Laufe des Films erfährt, handelt es sich bei diesen Aasfressern um Aussätzige, denen das Überqueren der Grenze streng verboten ist. Simba würde der Grenzsicherung am liebsten beiwohnen, aber sein Vater schickt ihn unter Begleitung seines Hofmeisters, des Nashornvogels Zazu, nach Hause. Simba zeigt nun, wie so viele Kinder in seinem Alter, dass er Probleme damit hat, seinen Willen nicht durchsetzen zu können. Frustriert besucht er erst mal seinen Onkel Scar, der nun langsam anfängt, seine bösartige Psychopathie zu zeigen, die er den ganzen Film über beibehalten wird.

Für den erwachsenen Zuschauer offensichtlich, beginnt er, eine Intrige zu spinnen. Scheinbar verplappert er sich gegenüber seinem Neffen, dass es sich bei dem verbotenen Ort jenseits der Grenze um einen Elefantenfriedhof handelt. Prompt hat er die Faszination des kleinen Prinzen geweckt und warnt ihn nun weiter, sich auf keinen Fall dorthin zu begeben. Eine derartige Expedition würden nur die mutigsten Löwen wagen. Natürlich protestiert der junge Mann sofort, doch auch mutig zu sein. Nichtsdestotrotz lässt sich sein Onkel auf der Basis umgekehrter Psychologie das von seinem Neffen offensichtlich nicht ernst gemeinte Versprechen abnehmen, sich nicht dort hinzubegeben und Stillschweigen über seinen kleinen Versprecher zu bewahren. Als der junge Prinz sich davonmacht, grinst Scar noch einmal kurz kalt in die „Kamera“.

Simba begibt sich unterdessen zusammen mit seiner besten Freundin Nala auf den Friedhof. Dort haben sich jedoch auch drei ausgehungerte Hyänen niedergelassen, die für die angrenzende Monarchie nur Verachtung empfinden und den unerwarteten Besuch kurzerhand zum Mittagessen erklären. Sie werden im Laufe des Films das Element des asozialen Mitläufers verkörpern, der die Erfüllung primitivster Triebe stets über jede Form von Moral stellt. Nach kurzer Verfolgungsjagd umzingeln sie die beiden Jungtiere, und nur das Eingreifen von König Mufasa rettet diese in letzter Sekunde. Nun kann man anhand dieser Szene natürlich durchaus diskutieren, inwiefern man Kinder die Herdplatte einmal berühren lassen sollte. Durch die Manipulation seines Onkels getrieben, hätte Simba sie aber um ein Haar unwiderruflich ein Stück zu intensiv angefasst.

Wie sich das königliche Familiendrama im Tierreich weiterentwickelt, erzähle ich Ihnen im zweiten Teil dieser Reihe.