Satire Großer Rauschangriff

02. August 2019

Verstaatlichung von Brauereien gefordert

von Holger Finn

Nach dem Vorschlag von Linken-Chef Riexinger zur Verstaatlichung von Airlines hat das politische Berlin trotz Sommerpause verblüffend schnell reagiert: Die Grünen applaudierten, forderten eine Enteignung aber noch vor der Rückkehr der zahlreichen deutschen Urlauber aus dem Auslandsurlaub. CSU-Chef Markus Söder zeigte sich ebenfalls einverstanden, schlug aber vor, zudem in allen Schulen morgens ein Klimagebet für alle Kinder verpflichtend zu machen. Der Staat sei immer der bessere Unternehmer, hieß es in der Arbeitnehmerunion.

Aus dem Klimakabinett kam zudem die Forderung der SPD, Haushaltsstromgroßverbraucher wie Wasch- und Spülmaschinen zu privatisieren. Die Linke erweiterte ihre in Berlin gemeinsam mit der SPD verfolgten Privatisierungspläne von Immobilien auf private Pkw. Aus der CDU kamen erste Stimmen, die es dabei nicht belassen wollen – wichtig sei jetzt vor allem, hieß es unter Verweis auf den nahe bevorstehenden Untergang der Welt, dass große und durchgreifende Lösungen gefunden würden. „Da hilft eine Verstaatlichung von Fluglinien allein nicht, da müssen wir auch an Busse, Lkw und Motorräder, an Bäckereien, Brauereien und Supermärkte ran“, sagte ein mit den Verhandlungen vertrauter Abgeordneter.

Höhere Preise nutzen allen

Das Thema Verstaatlichung polarisiert – alle Politiker fordern inzwischen, Tätigkeiten, die „Kohlendioxid verbrauchen“, wie es die als SPD-Notvorstand amtierende rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ausgedrückt hat, mit spürbar höheren Preisen zu versehen. So könnten Flüge zugunsten der Bahn teurer gemacht werden, gekochtes Essen würde preislich anziehen, so dass gesunde Rohkost billiger erscheint, und durch die Einführung von Klimazöllen, wie sie Grünen-Chefin Annalena Baerbock angekündigt hat, könnten auch die Preise für importierte Kleidung in einem Maße steigen, dass es wieder lukrativ würde, selbst zu stricken, per Hand zu nähen und abgetragene Kleidung mit anderen zu tauschen, wie es Baerbocks Grünen-Kollegin Robert Habeck vorgeschlagen hatte.

Linken-Chef Bernd Riexinger geht aber nun noch weiter: Er fordert nun auch eine Verstaatlichung von Brauereien. Bierherstellung gilt als sehr energieintensiv, weshalb die richtigen energetischen Maßnahmen eine beträchtliche Reduktion der großen Kostenblöcke bewirken könnten. Der Anteil der Energiekosten im Brauereiwesen liegt derzeit etwa bei zehn Prozent der Gesamtkosten; in kleinen Brauerbetrieben sind es sogar 20 Prozent. Eine Verstaatlichung dieses wichtigen Lebensbereiches könne unter Berücksichtigung kluger staatlicher Investitionen Effizienzeinsparungen von 30 bis 60 Prozent erzielen.

Riexinger verwies zudem auf die gesellschaftliche Bedeutung des Brauereiwesens für die Biernation Deutschland: Brauer lieferten die Einstiegsdroge für rund 1,77 Millionen alkoholabhängige Männer und Frauen im Land, und sie töteten alljährlich etwa 74.000 Menschen. „Was so dramatische gesellschaftliche Folgen haben kann, darf nicht marktwirtschaftlich und unreguliert bleiben“, sagte Riexinger. „Brauereien gehören in staatliche Hand – genauso wie die Energieversorgung oder die Bahn.“

Alkohol ist Klimaschädling Nummer eins

Dass das ebenso klima- wie gesundheitsschädliche Herstellen und Trinken von Alkohol unverantwortlich billig geworden seien, hänge auch damit zusammen, dass Brauereien sich in privater Hand befänden und auf Profitmaximierung orientiert seien. Umsatzrenditen von 29 Prozent seien dadurch keine Seltenheit, die Rechnung aber zahle unser geplagter Planet, argumentierte Riexinger. „Saufen war ja mal besser reguliert und überwiegend in öffentlicher Hand“, erinnerte er an gute Erfahrungen der volkseigenen Alkoholproduktion, die dafür sorgte, dass es vor allem im Sommer bei hohen Temperaturen kein Bier in den Läden gab. Nun aber „hat man einen wilden Konkurrenzkampf auf dem Biermarkt zugelassen – zum Nachteil der Trinkenden und zu Lasten des Klimas.“

Widerspruch kam unter anderem vom stellvertretenden SPD-Fraktionschef Karl Lauterbach, der sich auch um den Parteivorsitz bewirbt. Als Gesundheitspolitiker sei er grundsätzlich gegen den Alkoholgenuss, und als Klimaschützer verurteile er die klimaschädlichen Praktiken im Brauereiwesen. Aber Klimaschutz in Gastronomie und bei privaten Feiern könne besser erreicht werden, indem der Staat Bier teurer und gesunde Alternativen billiger mache, „nicht indem man Brauereien verstaatlicht“, schrieb er auf Twitter. „Wir brauchen grüne Marktwirtschaft, keinen grünen Staatskapitalismus.“ Der Staat sollte besteuern, um zu steuern. „Kohlendioxidfreie Alternativen sind notwendig.“

Klimagift in des Deutschen liebstem Getränk

Ein Glas Bier enthält derzeit bis zu neun Gramm des Klimagiftes Kohlendioxid – wer sein Leben lang regelmäßig Bier trinkt, verursacht nach Berechnungen des Umweltbundesamts pro Person eine Klimawirkung von fast einer halben Tonne Kohlendioxid. Damit könne man mit einem Mittelklassewagen mehr als 1.000 Kilometer fahren. Dennoch gab es auch Kritik an Riexingers Vorschlägen. CSU-Generalsekretär Markus Blume nannte die Pläne „gruselig“, die „DDR 2.0“ scheine durch. „Die SED lässt grüßen“, schrieb AfD-Vize Georg Pazderski auf Twitter. Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP im Bundestag, Marco Buschmann, warf Riexinger vor, er missbrauche „die ökologische Sensibilität der Menschen für neosozialistische Gedankenspiele“.

Dieser Artikel erschien zuerst auf „Politplatschquatsch“.