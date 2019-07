Satire Bundestag bekommt Festungsgraben

21. Juli 2019

Politiker müssen vor Wählern geschützt werden

von Augustin Stenger

Wie am Donnerstag bekannt wurde, soll rund um das Reichstagsgebäude in Berlin eine neue Sicherheitszone entstehen. Nachdem politische Entscheidungsträger in jüngster Vergangenheit über die zunehmende Belästigung durch aufdringliche Bürger geklagt hatten, soll das Reichstagsgebäude ab sofort durch einen Festungsgraben und eine hohe Mauer gesichert werden.

Am Rande der traditionellen Sommerpressekonferenz sagte Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel am Freitag, dass die zunehmende Verwahrlosung der „Menschen da draußen im Lande“ besorgniserregend sei. Nur durch einen tiefen Graben und eine hohe Mauer könne weiterhin gewährleistet werden, dass Politiker ungestört für eine offene Gesellschaft eintreten können.

Große Unterstützung erfährt das Bauvorhaben aus Wissenschaft, Medien und Kultur. Aufgrund der überaus weitsichtigen Politik unserer Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel leben wir heute im besten Deutschland aller Zeiten. Um politische Entscheidungsträger vor der unsachlichen Kritik unqualifizierter Wähler zu schützen, sollte deshalb der Graben zwischen Politikern und Bürgern noch tiefer und breiter werden. Die Aberkennung des Wahlrechts für populistische Nörgler und Querulanten wäre eine mögliche Option.

Dieser Artikel erschien zuerst auf „Morgengagazin“.