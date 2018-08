Kampf gegen die „politische Klasse“ Im Kreml brennt noch Licht

13. August 2018

Mehr Differenzierung wäre angesagt

von Stefan Blankertz

„Klassenkampf“ ist einerseits eine verpönte Vokabel, weil sie nach Marxismus riecht. Andererseits feiert der Klassenkampf fröhliche Urständ in der Systemopposition, meist verankert in dem Begriff der „politischen (statt marxistisch: herrschenden) Klasse“ oder „Elite“, gegen die es zu kämpfen gelte. Die Konstruktion der „politischen Klasse“ verbleibt dabei in einem Stadium, das ...