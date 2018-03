Lars Løkke Rasmussens 22-Punkte-Plan gegen Parallelgesellschaften Es ist etwas faul im Staate Dänemark

09. März 2018

Angriff auf staatsferne Räume

von Stefan Blankertz

Am Donnerstag, den 1. März 2018, legte der dänische Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen einen 22-Punkte-Plan unter dem Titel „Ein Dänemark ohne Parallelgesellschaften“ vor. Der Plan benennt Maßnahmen, mit denen die Regierung erreichen will, dass es bis 2030 keine Ghettos mehr in Dänemark gibt.

Der Plan, eine Art dänische „Agenda 2030 ...