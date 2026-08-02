Der Einkommensinvestor Strive Preferred Share (SATA)

02. August 2026

Tägliche Ausschüttungen sind ab sofort Realität

von Luis Pazos

Märkte haben eine bemerkenswerte Eigenschaft: Sie verwandeln über die Zeit Bedürfnisse in Gewohnheiten und Gewohnheiten in Erwartungen. Das gilt selbstverständlich auch für die Börse und den Wunsch nach einem stetigen Kapitaleinkommen. Einst haben sich europäische Anleger über eine Jahresdividende gefreut. Später entdeckten sie in Übersee quartalsweise Ausschüttungen als Standard. Dann …

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