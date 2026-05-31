Ethik Freiheit oder Abtreibung

31. Mai 2026

Warum das Nicht-Aggressions-Prinzip bei der Empfängnis beginnt

von Andreas Schnebel

Es gibt einen ultimativen Härtetest für jede politische Philosophie. Er findet nicht an der Wahlurne statt, nicht im Parlament und auch nicht auf dem freien Markt. Er findet in der Grauzone zwischen Leben und Tod statt, dort, wo die menschliche Existenz am verletzlichsten ist.

Die Abtreibungsfrage legt auch die innere …