31. Mai 2026
Ethik: Freiheit oder Abtreibung
Warum das Nicht-Aggressions-Prinzip bei der Empfängnis beginnt
von Andreas Schnebel
Es gibt einen ultimativen Härtetest für jede politische Philosophie. Er findet nicht an der Wahlurne statt, nicht im Parlament und auch nicht auf dem freien Markt. Er findet in der Grauzone zwischen Leben und Tod statt, dort, wo die menschliche Existenz am verletzlichsten ist.
Die Abtreibungsfrage legt auch die innere …
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