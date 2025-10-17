Geschichtenerzähler J. R. R. Tolkien Der konservative Anarchist

17. Oktober 2025

Freiheit und der Griff nach der Macht schließen sich gegenseitig aus

von Andreas Schnebel

J. R. R. Tolkien schrieb am 29. November 1943: „Meine politischen Ansichten neigen sich immer mehr der Anarchie zu (philosophisch verstanden, also im Sinne der Abschaffung von Kontrolle, nicht bärtiger Männer mit Bomben). Die unpassendste Aufgabe, die einem Menschen – selbst einem Heiligen – zufallen kann, ist es, andere Menschen zu beherrschen.“

Man stelle sich vor: Ein tiefgläubiger Katholik, Vater von vier Kindern, Philologe und Kriegsversehrter schreibt in einem Brief, dass er sich politisch immer mehr zum Anarchisten hin entwickle. Nicht als jugendlicher Provokateur, sondern als altgedienter Oxford-Professor – das ist kein Witz, sondern eine historische Realität. J. R. R. Tolkien, der Schöpfer von Mittelerde, sah das Problem der Macht nicht als theologischen Nebenaspekt, sondern als zentrales Lebensthema. Und seine Lösung war radikaler, als viele seiner Leser es bis heute ahnen.

Ein konservativer – aber kein obrigkeitshöriger – Geist

Tolkien war kein Revolutionär, kein Aufrührer und schon gar kein Freund des modernen Liberalismus. Seine Welt war durchdrungen von Tradition, Liturgie, Heldensagen, Familie, Land und Kirche. Doch er war zugleich durchdrungen vom Misstrauen gegenüber jenen, die „andere führen“ oder „zwingen“ wollen. In seiner Welt ist das Streben nach Macht – selbst im Dienst des Guten – immer ambivalent. Der Ring ist nicht nur ein Werkzeug der Herrschaft, sondern ein Symbol für die Anmaßung des Menschen, sich über andere zu erheben.

Diese Sichtweise ist zutiefst konservativ – aber nicht obrigkeitshörig. Sie stellt das Gewissen über die Struktur, die Familie über das Imperium, die Verantwortung über die Verordnung. Es ist eine Ordnung von unten, aus dem Innersten des Menschen heraus – nicht von oben, durch Verordnung, Gewalt und Kontrolle.

In einer Zeit, in der manche Konservative glauben, man müsse den „Kulturkampf“ durch die Rückgewinnung der Macht gewinnen – wie etwa der Autor Josef Jung in seinem Aufruf „Mehr Ideologie wagen“ andeutet –, erinnert Tolkien daran, dass Macht keine neutrale Waffe ist. Sie verformt den, der sie benutzt.

Der Wunsch, das Richtige mit den Mitteln der Herrschaft durchzusetzen, verkehrt das Richtige selbst. Das macht Tolkien zum besseren Realisten.

Glauben, Familie, Geschichte und Kultur – Quellen der Freiheit

Tolkien war kein politischer Philosoph im engeren Sinn, aber seine Grundhaltung könnte heute als libertär-konservativ beschrieben werden. Freiheit ist für ihn keine rein rationale Konstruktion, sondern erwächst aus der Verwurzelung in der Ordnung Gottes, der Geschichte des Volkes, der familiären Verantwortung und der kulturellen Überlieferung.

In einer Welt, in der Kollektivismen – ob rot, braun oder grün – alles Private zerstören wollen, bleibt Tolkien dabei: Das Eigene ist kein Feindbild, sondern Quelle der Kraft. Frodo verlässt das Auenland, nicht, um die Welt zu retten, sondern um ein kleines Stück Heimat zu bewahren – und geht dabei fast selbst zugrunde. Das ist keine Hollywood-Rettungsgeschichte, sondern ein zutiefst westliches, christliches Verständnis von Opfer, Berufung und Treue.

Anarchie als Absage an das Herrschaftsmonopol

Wenn Tolkien sich selbst als Anarchisten beschreibt, meint er nicht Chaos, sondern das genaue Gegenteil: eine Ordnung ohne Herrschaftsanspruch – und mit moralischer Selbstbindung. Eine Gesellschaft, in der nicht der Stärkere, sondern der Treuere geehrt wird. Kein „Recht des Stärkeren“, sondern Stärke im Dienst des Rechts – eines Rechts, das höher steht als jede Regierung.

Diese Haltung ist für den modernen Libertarismus nicht nur interessant, sondern grundlegend. Denn zu oft verliert sich der säkulare Freiheitsdiskurs in bloßer Selbstverwirklichung. Tolkien zeigt: Wahre Freiheit hat Wurzeln. Sie erwächst aus Demut, Geduld, Hingabe und der Fähigkeit, Dinge zu lieben, die nicht einem selbst gehören.

Was Tolkien uns heute sagt

J. R. R. Tolkien würde heute kein Parteiprogramm schreiben. Er würde jeden misstrauisch beäugen, der mit großen Plänen die Menschheit erlösen will. Er würde sagen: Lasst die Hobbits in Ruhe. Lasst die Völker in Ruhe. Lasst die Kinder in Ruhe. Lasst die Wahrheit leben. Sein libertärer Katholizismus ist keine Kampfansage, sondern eine Einladung zur Ordnung ohne Gewalt. Für eine Gesellschaft, die sich aus der Tiefe der Familie, aus der Schönheit der Sprache, aus der Tragik der Geschichte und aus der Verbindlichkeit des Gewissens speist.

Der Autor Tolkien wäre heute kein Linker, kein Rechter, kein Parteigänger. Sondern einer, der in der kleinen Gemeinschaft, in der Freundschaft, in der Verantwortung das Heil gegen den Fluch der Macht sucht.

Wer die Macht liebt, hasst die Freiheit. Wer die Freiheit liebt, darf die Macht nicht lieben. Tolkien wusste das. Wir sollten es beherzigen.

