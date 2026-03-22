Fragenkatalog der „Süddeutschen Zeitung“ Fürstin Gloria im Verhör

22. März 2026

Dokument der Zeitgeschichte mit Vorbemerkung von Michael Klonovsky

von Redaktion eigentümlich frei

Wir danken Gloria von Thurn und Taxis für die erstmalige Genehmigung zur Veröffentlichung der Vernehmung in voller Länge und dem Journalisten Michael Klonovsky für Vermittlung und Vorbemerkung.

Unenteignet und beschäftigt fand Gloria von Thurn und Taxis bedauerlicherweise keine Muße, um die Anklagevertreterin der „Süddeutschen Zeitung“ zum persönlichen Verhör zu empfangen. …