22. März 2026

Fragenkatalog der „Süddeutschen Zeitung“ Fürstin Gloria im Verhör

Dokument der Zeitgeschichte mit Vorbemerkung von Michael Klonovsky

von Redaktion eigentümlich frei

Artikelbild
Bildquelle: 8mobili / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0 DE) Gloria von Thurn und Taxis an der Seite ihres Mannes, Johannes Prinz von Thurn und Taxis

Wir danken Gloria von Thurn und Taxis für die erstmalige Genehmigung zur Veröffentlichung der Vernehmung in voller Länge und dem Journalisten Michael Klonovsky für Vermittlung und Vorbemerkung.

Unenteignet und beschäftigt fand Gloria von Thurn und Taxis bedauerlicherweise keine Muße, um die Anklagevertreterin der „Süddeutschen Zeitung“ zum persönlichen Verhör zu empfangen. …

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