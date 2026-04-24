24. April 2026
ef-Konferenz 2026 (ef-TV) Teil 7Markus Vahlefeld: Angst und Herrschaft
Die mediale Diskursverengung und die Krise des Liberalismus
Markus Vahlefeld auf der ef-Konferenz 2026:
Angst und Herrschaft: Die mediale Diskursverengung und die Krise des Liberalismus
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Vielen Dank an Robert Neuber: panorama-videoproduktion.de
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