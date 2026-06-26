26. Juni 2026

Roland Baader-Treffen 2026Laudatio auf Stefan Blankertz von André Lichtschlag und Martin Moczarski

aus Kirrlach

eigentümlich frei dankt allen Beteiligten, insbesondere Steffen Krug sowie dem Aufnahmeteam der PHANTASMA mit Jacques Uhlemann.

https://phantasma.eu/

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Bild: PHANTASMA GmbH / Preisträger Titus Gebel (m.) mit Rahim Taghizadegan (l.) und Steffen Krug (r.)

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