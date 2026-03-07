Usedom-Konferenz 2026 Samstag nach dem Mittag

07. März 2026

So muss es sich anfühlen, am Leben zu sein!

von Gabriel Richter

Benebelt und mit leichten Kopfschmerzen wache ich auf. Ich sehe auf meine Armbanduhr aus dem Vietnamkrieg: Das Zifferblatt zeigt 12:49. Ich kann mich nicht auf sie verlassen, weil sie täglich aufgezogen werden muss. Trotzdem kämpfe ich mich aus dem Bett des bequemen Doppelzimmers, das mir durch Andrés Gnaden gestellt wurde. …