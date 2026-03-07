07. März 2026
Usedom-Konferenz 2026: Samstag nach dem Mittag
So muss es sich anfühlen, am Leben zu sein!
von Gabriel Richter
Benebelt und mit leichten Kopfschmerzen wache ich auf. Ich sehe auf meine Armbanduhr aus dem Vietnamkrieg: Das Zifferblatt zeigt 12:49. Ich kann mich nicht auf sie verlassen, weil sie täglich aufgezogen werden muss. Trotzdem kämpfe ich mich aus dem Bett des bequemen Doppelzimmers, das mir durch Andrés Gnaden gestellt wurde. …
Kostenpflichtiger Artikel
Dieser Artikel steht exklusiv Abonnenten der Zeitschrift „eigentümlich frei“ zur Verfügung.
Wenn Sie Abonnent sind und bereits ein Benutzerkonto haben, klicken Sie bitte hier, um sich anzumelden.
Wenn Sie Abonnent sind, aber noch kein Benutzerkonto haben, nutzen Sie bitte das Registrierungsformular für Abonnenten.
Sie sind noch kein Abonnent? Mit einem ef-Abonnement erhalten
Sie zehn Mal im Jahr eine Zeitschrift (print und/oder elektronisch), die anders ist als andere.
Dazu können Sie dann diesen und viele andere exklusive Inhalte lesen und kommentieren.
Jetzt Abonnent werden.