Ich in 25 Jahren Ein richtiges Leben im falschen

21. August 2021

Meine ökonomische Zukunftsperspektive IV.

von Gabriel Richter

Am 27. Mai 1977 beschließt der Bundestag die sogenannte „Wehrdienstnovelle“, der zufolge Menschen, deren Würde angeblich unantastbar ist, nun zwischen der Zwangsarbeit an der Waffe und der Zwangsarbeit als Zivilist wählen dürfen (ein Jahr später wird diese Gesetzesänderung für verfassungswidrig erklärt). Am selben schicksalhaften Tag erscheint das Lied „God Save The Queen“ der Punk-Band „Sex Pistols“. Der Song ist Majestätsbeleidigung und Anklage einer ganzen Generation: „God save the queen. We mean it man. There is no future. In England‘s dreaming. No future. No future. No future for you.“

„No Future“ – „Keine Zukunft“. Diese Zeile sollte das Motto der jungen Punk-Bewegung werden. Wie in Deutschland gibt es in den 70er Jahren auch in Großbritannien eine Wirtschaftskrise. Junge Leute haben weder Arbeit noch eine Zukunftsperspektive. Der Song wird sofort zum Hit-Wunder. Die Behörden greifen regulierend ein und das Lied wird von Platz eins der Charts auf den dritten Platz heruntergestuft, um die Königin in ihrem Jubiläumsjahr „nicht in Verlegenheit zu bringen“. Am 31. Mai 1977 wird der Song vollständig verboten.

„No Future“

In dem Wissen, wie übergriffig der Staat 1977 in England handelte, wie alle Staaten ständig und zu allen Zeiten immer übergriffiger wurden, prognostiziere ich ein nicht unerhebliches Ansteigen staatlicher Übergriffigkeit in meiner persönlichen Zukunft und in meinem Leben.

Die liberale Szene beobachtet nun schon seit Langem die Schnellstraßen, die momentan in Richtung autoritärer Kontrolle errichtet werden. Diese Entwicklungen wurden schon vielfach besprochen, also möchte ich sie an dieser Stelle nicht weiter breittreten. Auch möchte ich mir kein dystopisches Zukunftsszenario ausmalen. Der Vollständigkeit halber werde ich dennoch ein paar Anhaltspunkte geben, warum ich nicht gerade positiv auf meine Möglichkeiten, die Zukunft nach meinen Vorstellungen zu gestalten, blicke.

Zum einen wäre natürlich das Fiat-Geldsystem, das sich schon mehrmals als äußerst instabil erwiesen hat, die völlig wahnsinnige Energiepolitik der BRD, die absolut geistlose Schulbildung, die meinen Kindern zuteilwerden wird, und der immer autoritärer in die Grundrechte der Menschen eingreifende Staatsapparat zu nennen. Hinzu kommen eine immer höhere Abgabenbelastung, das Erstarken der linksextremen Szene und die enorme Staatsverschuldung der Bundesrepublik. Die Liste ließe sich lange fortführen und die angeführten Punkte beeinträchtigen fast jeden Lebensbereich.

Aber würden das die Leute am Stammtisch der Liberalen Hochschulgruppe verstehen, den ich unlängst besuchte? Würden diese Leute, die nicht nachvollziehen konnten, warum zwangsfinanzierter Rundfunk nichts Liberales ist und die noch nie etwas von der Österreichischen Schule gehört hatten, verstehen können, wenn ich keine Zukunft für mich in diesem Land sähe?

Vielleicht würden mich ja die Leute von den Jungen Liberalen verstehen. Bei meinem Besuch dort wurde mir versichert, es sei allgemein bekannt, dass private Unternehmen weniger effizient als Staaten wirtschaften würden. Die also wohl eher nicht. Die waren sowieso zu alt und machten auf mich einen schlaffen, abgeschlagenen Eindruck. Aber in der Jugend, da muss ich doch Individuen finden, die genauso fühlen wie ich.

If the kids are united …

„Take a look around you. What do you see? Kids with feelings. Like you and me. Understand him. He‘ll understand you. For you are him and he is you. (Sham 69, 1978)“ Die Jugend ist die Hoffnung?

Aber wo ist er hin, der gerechte Zorn, die Wut und der Mut zum Gegenschlag in denen, die sich auf der Seite der Freiheit wähnen? Zur Zeit der Punk-Bewegung, da war die Jugend geprägt von Unzufriedenheit. Man war sich auch damals über vieles uneinig, aber wenn man sich in einem einig war, dann darin, dass etwas ganz gewaltig nicht stimmte mit der Elterngeneration und dem von ihnen geschaffenen „Ordnungssystem“. Es scheint nur wenig übrig zu sein vom Sturm und Drang in der Jugend.

Nein, auf einen Aufstand der Jugend habe ich schon zu lange gewartet. Ein paar außergewöhnliche Mitstreiter habe ich gefunden, aber der Großteil der jungen Libertären sitzt noch immer zu Hause am Schreibtisch und postet Memes auf Instagram.

Nein, darauf kann ich das Schicksal meiner persönlichen Zukunft nicht setzen. Wie immer ist das Individuum die Lösung. Vielleicht sind wir als Liberale noch nicht bereit für die politische Arbeit in Kollektiven. Vielleicht müssen die jungen Menschen erst einmal an sich selbst arbeiten. Unzufriedenheit mit dem Leben ist der Grund, auf dem Revolutionen wachsen, aber nicht der Boden, auf dem jemals etwas Gutes erwächst.

Meine größte Kritik an der überwiegenden Mehrzahl der Linksextremisten war nie, dass sie eine faktisch falsche ökonomische und gesellschaftliche Theorie vertreten, sondern dass der Grund dafür, dass sie Linksextremisten sind, nicht intellektueller, sondern emotionaler Natur ist. Oft sind das meiner Erfahrung nach Menschen, die sehr unzufrieden mit ihrem Leben sind und dann die Schuld auf äußere Umstände – den Kapitalismus, den Staat, die Rechten et cetera – abwälzen, anstatt an sich selbst zu arbeiten.

Adornos „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“ ist nur eine Ausrede dafür, ein fauler, träger Nichtsnutz zu bleiben. Mir gefällt auch vieles nicht, was um mich herum passiert. Trotzdem ist nicht der Sturz der Regierung der Schlüssel zu einer guten und lebenswerten Zukunft, sondern die Selbstüberwindung und die Arbeit an mir selbst. Wenn man ständig versucht, eine gewisse Selbstdisziplin aufrechtzuerhalten, seinen Körper durch Sport zu stärken, seine persönlichen Projekte und beruflichen Vorstellungen zu verwirklichen, dann sieht die Zukunft vielleicht nicht mehr so schwarz aus.

Vielleicht ist es dann zumindest für das persönliche Glück nicht wirklich von Belang, was die Regierung tut oder lässt. Und genau das möchte ich allen Liberalen, die wollen, dass sich ihre Gedanken in der Welt durchsetzen, und auch mir selbst raten. Natürlich bedeutet das nicht, dass es erstrebenswert ist, sich ausschließlich in seine kleinbürgerliche Welt zurückzuziehen, ohne weiterhin offen und nach außen hin oppositionell zu sein und politische Projekte auf die Beine zu stellen. Diese Dinge sollten nur nicht zur eigenen Identität und zum Lebensmittelpunkt erhoben werden.

Wie die Typen von meiner lokalen Liberalen Hochschulgruppe werde ich trotzdem niemals werden. Es gibt ein richtiges Leben im falschen.

