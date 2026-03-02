02. März 2026

Neue begriffliche, historische und unternehmerische Perspektiven auf den Liberalismus

In Anspielung – aber auch bewusster Abgrenzung – zu Lenins Schrift „Was tun?“ zeigt dieser Sammelband mit Beiträgen namhafter Autoren aus Wissenschaft und Praxis präzise auf, wie sich im 21. Jahrhundert mehr Freiheit verwirklichen lässt. Klassische liberale Ideen werden dabei um aktuelle Ansätze ergänzt und zu einer Vision für die kommenden Jahre weiterentwickelt. Wer sich für den Liberalismus begeistert, glaubt daran, die Welt zum Besseren verändern zu können – genau dieses Potenzial macht der Band sichtbar. Doch auch Kritiker liberaler Ideen sind eingeladen, sich mit konkreten Vorschlägen auseinanderzusetzen, diese kritisch zu prüfen und historische Erfolge wie Rückschläge des Liberalismus besser einzuordnen. Wenn der Titel an der Schnittstelle von Freiheit und Unternehmertum mit dem Aufruf „Was tun?“ eröffnet, ist dies bewusst als Appell zum Aktivismus gemeint. Methode und Ziel unterscheiden sich jedoch grundlegend vom historischen Vorbild: Die im Buch beschriebene „Revolution“ ist friedlich und freiwillig. Statt kollektiver Zwangslogik stellt sie das aufgeklärte Individuum und seine Freiheit in den Mittelpunkt. Der Verfassungsliberalismus des 18. Jahrhunderts markierte den letzten großen Erfolg eines aktivistischen Liberalismus. Um einer schleichenden Verwässerung freiheitlicher Grundsätze entgegenzuwirken, versammeln die Herausgeber Beiträge innovativer Autoren, die zeigen, wie gesellschaftlicher Wandel durch freiwillige unternehmerische Initiative möglich wird. Dabei wird zwischen politischen Unternehmern, die Einfluss auf Politik nehmen, und Freiheitsunternehmern – sogenannten Freedompreneurs – unterschieden, die gezielt Räume individueller Freiheit schaffen. Die Autoren agieren auf unterschiedliche Weise als Freiheitsentrepreneure: durch begriffliche Klärung, historische Analyse oder Berichte aus der Praxis. Insgesamt bietet der Sammelband über 30 frische Perspektiven auf das Zusammenspiel von Unternehmertum und Freiheit – von Philosophie und Geschichte über Recht, Städteplanung und Geldsysteme bis hin zu kultureller Kritik.

