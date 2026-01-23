Gold oder Bitcoin? Das eine ist Geld, das andere nicht

23. Januar 2026

Launische Analyse eines „Gold-Bugs“ zur Überbewertung von Bitcoin

von Markus Krall

Redaktioneller Hinweis: Formeln und Graphen sind nur in der Print- und Digitalausgabe von eigentümlich frei 259 enthalten.

Neulich habe ich mir mal wieder so einen uralten Rififi-Streifen aus den 80ern angesehen. Sie wissen nicht, was das ist, Rififi? Dann hier ganz kurz vorweg: Das ist ein Movie der Kategorie Tresor-Knacker-Genre. …