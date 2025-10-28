28. Oktober 2025

Ursprünge, Erscheinungsformen, Ausswirkungen

13 Autoren beleuchten das Phänomen Wokeness aus vielen Perspektiven. Kulturrelevante Bereiche wie Musikbetrieb, Theater, Literatur, Architektur und Filmkunst stehen heute im Dienst der Vermittlung eines woken Gesellschaftsbildes. Wer aus der Reihe tanzt, wird mundtot gemacht, erhält keine öffentlichen Ämter oder Fördermittel. Im Triumph der Wokeness erfüllt sich der von Antonio Gramsci entwickelte Gedanke der „kulturellen Hegemonie“, die zu erringen er für eine unabdingbare Voraussetzung für die Überwindung der bürgerlich-liberalen Gesellschaft hielt. Kunst und Kultur können ihren Auftrag indes nur erfüllen, wenn ihre Schöpfer frei sind – ohne nach Merkmalen wie Geschlecht, Hautfarbe, Religion oder ethnischer Herkunft kategorisiert und entsprechend gefördert oder diskriminiert zu werden. Wer kulturelle Vielfalt fördern will, darf Künstler nicht wegen ihrer Gruppenzugehörigkeit als förderungswürdige Opfer oder als zu benachteiligende Täter behandeln. Genau das aber tut woke Kulturpolitik. Die Traumfabrik Hollywood bildet ein besonders krasses Beispiel. Künftig werden nur noch Filme in der Kategorie „Bester Film“ für den Oscar nominiert, wenn sie bestimmte „Repräsentationsstandards“ erfüllen. Demnach sind für die Besetzung von Filmrollen Quoten für Angehörige von Minderheiten (zum Beispiel Menschen mit Behinderung oder Angehörige der LGBTQ+-Gemeinde) zu erfüllen. Auch die Themen und die moralischen Botschaften der Filme müssen woken Standards genügen. Zu erwarten ist also eine öde Uniformierung der Filmkunst. Ein Umdenken wird erst dann erfolgen, wenn woke Produktionen an den Kinokassen scheitern. Auch Sport ist Teil der in einer Gesellschaft herrschenden Kultur. Auch auf diesem Terrain tobt der woke Kult. In Regenbogenfarben angestrahlte Fußballstadien, Trikots in tuntigen Farben und gebeugte Knie vor einem Spiel gehören inzwischen zum Standard.Woke Politik will alles Althergebrachte und jede Tradition zerschlagen und setzt an die Stelle kalter Vernunft warme Gefühle.

