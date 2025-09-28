28. September 2025

Im Visier, die Waffenkolumne Generationsablöse bei Kampfflugzeugen

Je moderner, desto teurer

von Andreas Tögel

Artikelbild
Bildquelle: Miguel Lagoa / Shutterstock Militärflugzeug, das über den Himmel fliegt

Das erste serienmäßig gebaute und erfolgreich in Kampfhandlungen eingesetzte Kampfflugzeug war die zweistrahlige Messerschmitt Me-262, von der zwischen 1943 und 1945 genau 1.433 Exemplare gebaut wurden. Fazit: zu wenige, zu spät.

 Nach dem Krieg kam es zu einer rasanten Entwicklung der neuen Antriebstechnik, die sich in einer Fülle neuer Flugzeugtypen …

Kostenpflichtiger Artikel

Dieser Artikel steht exklusiv Abonnenten der Zeitschrift „eigentümlich frei“ zur Verfügung.

Wenn Sie Abonnent sind und bereits ein Benutzerkonto haben, klicken Sie bitte hier, um sich anzumelden.

Wenn Sie Abonnent sind, aber noch kein Benutzerkonto haben, nutzen Sie bitte das Registrierungsformular für Abonnenten.

Sie sind noch kein Abonnent? Mit einem ef-Abonnement erhalten Sie zehn Mal im Jahr eine Zeitschrift (print und/oder elektronisch), die anders ist als andere. Dazu können Sie dann diesen und viele andere exklusive Inhalte lesen und kommentieren.

Jetzt Abonnent werden.

Anzeigen

drucken

Dossier: ef 256

Mehr von Andreas Tögel

Über Andreas Tögel

Anzeige

ef-Einkaufspartner

Unterstützen Sie ef-online, indem Sie Ihren Amazon-Einkauf durch einen Klick auf diesen Link starten, Das kostet Sie nichts zusätzlich und hilft uns beim weiteren Ausbau des Angebots.

Anzeige