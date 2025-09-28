Im Visier, die Waffenkolumne Generationsablöse bei Kampfflugzeugen

28. September 2025

Je moderner, desto teurer

von Andreas Tögel

Das erste serienmäßig gebaute und erfolgreich in Kampfhandlungen eingesetzte Kampfflugzeug war die zweistrahlige Messerschmitt Me-262, von der zwischen 1943 und 1945 genau 1.433 Exemplare gebaut wurden. Fazit: zu wenige, zu spät.

Nach dem Krieg kam es zu einer rasanten Entwicklung der neuen Antriebstechnik, die sich in einer Fülle neuer Flugzeugtypen …