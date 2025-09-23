23. September 2025

Wie eine gescheiterte Ideologie Europa ins Chaos stürzt!

Allein in Deutschland sind innerhalb von zehn Jahren über 17,3 Millionen Menschen eingewandert. Dieses wie auch jedes andere im Buch festgehaltene Faktum ist mit nachprüfbaren Quellenangaben versehen. Dass eine Gesellschaft angesichts dieses Massenansturms von völlig kulturfremden, der autochthonen Bevölkerung oft ablehnend oder sogar feindlich gegenüberstehenden Menschen – meist aus dem Islamgürtel oder aus Afrika stammenden Männer im wehrfähigen Alter – ihren Charakter grundlegend verändern muss, liegt auf der Hand. Darauf, dass die Mehrheit der Deutschen, die mit importierter Gewalt (gegenwärtig finden im Schnitt täglich 72 Messerattentate statt) konfrontiert ist, das ablehnt, nimmt die inzwischen völlig abgehoben agierende politische Elite keine Rücksicht. Ganz im Gegenteil folgt sie begeistert der Ideologie linker Globalisten, die eine Zerstörung der als Hort des Faschismus denunzierten Nationen auf ihre Fahnen geschrieben hat. In acht Kapiteln beschreibt der Autor anhand einer Fülle von manifesten Tatsachen den bisher nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Westeuropa beschrittenen Weg, der nirgendwo anders als in Niedergang, Chaos oder Bürgerkriegen enden wird. Der von den nach ihrem erfolgreichen Marsch durch die Institutionen über die uneingeschränkte Deutungshoheit gebietenden Linken vorangetriebene Multikulti-Kult läuft faktisch auf eine Islamisierung unserer vormals aufgeklärten Zivilisation hinaus. Selbst ein – ohnehin nicht vorgesehenes – Ende der Masseneinwanderung von „Rechtgläubigen“ kann daran nichts ändern. Die überragenden Fertilitätsraten der bereits eingewanderten Muslime reichen dafür völlig aus. Wer – wie die Linken und die Grünen – seine eigene Kultur nicht nur nicht schätzt, sondern zutiefst hasst und dafür in allem Fremden etwas Gutes sieht, handelt entsprechend. Ab einem gewissen, in Frankreich, England und Deutschland bereits erreichten Kipppunkt ist die Entwicklung unumkehrbar. Eine augenöffnende, deprimierende Lektüre.

