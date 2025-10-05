05. Oktober 2025
Javier Milei: Ein Betrüger?
Eine persönliche Abrechnung nach so vielen libertären Vorschusslorbeeren
von Andreas Tank
Hallo, liebe Demokraten, liebe Tagträumer und liebe Bauchlibertäre. Hier kommt ein Eimer voller schwarzer Pillen, die den vermeintlichen libertären Helden Javier Milei infrage stellen werden.
Zunächst aber: Die folgenden drei Sätze sage ich oft, und ich will an der Stelle auch gleich deutlich machen, dass das kein persönliches Glaubenscredo darstellt, …
Kostenpflichtiger Artikel
Dieser Artikel steht exklusiv Abonnenten der Zeitschrift „eigentümlich frei“ zur Verfügung.
Wenn Sie Abonnent sind und bereits ein Benutzerkonto haben, klicken Sie bitte hier, um sich anzumelden.
Wenn Sie Abonnent sind, aber noch kein Benutzerkonto haben, nutzen Sie bitte das Registrierungsformular für Abonnenten.
Sie sind noch kein Abonnent? Mit einem ef-Abonnement erhalten
Sie zehn Mal im Jahr eine Zeitschrift (print und/oder elektronisch), die anders ist als andere.
Dazu können Sie dann diesen und viele andere exklusive Inhalte lesen und kommentieren.
Jetzt Abonnent werden.