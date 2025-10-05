Javier Milei Ein Betrüger?

05. Oktober 2025

Eine persönliche Abrechnung nach so vielen libertären Vorschusslorbeeren

von Andreas Tank

Hallo, liebe Demokraten, liebe Tagträumer und liebe Bauchlibertäre. Hier kommt ein Eimer voller schwarzer Pillen, die den vermeintlichen libertären Helden Javier Milei infrage stellen werden.

Zunächst aber: Die folgenden drei Sätze sage ich oft, und ich will an der Stelle auch gleich deutlich machen, dass das kein persönliches Glaubenscredo darstellt, …