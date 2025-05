„Musterknabe“ Deutschland Die Wettbewerbsflüchtlinge

15. Mai 2025

Wie sich Politik und Justiz ihrer Verantwortung zu entziehen versuchen

von Jan Mehring

Die Demokratie als Machtverteilungs- und Organisationsprinzip ist eigentlich nirgends, wo man ernsthaft von „Demokratie“ sprechen kann, auf jenen simplen Dualismus beschränkt, dass regierende Kräfte nicht-regierenden Kräften im Rahmen eines permanenten Ringens um Regierungsbefugnisse gegenüberstehen, nach dessen Ausgang Letztere Ersteren mit Haut und Haar ausgeliefert sind. Stets gibt es Bereiche und Angelegenheiten, die dem Politischen aus guten Gründen kaum oder gar nicht unterworfen, sondern „der Gesellschaft“ beziehungsweise deren privaten (Individual-) Entscheidungen überlassen sind. Anders formuliert: Der Politik, egal, wie stark diese legitimiert sein mag, obliegt kein Gestaltungsmonopol, sondern ein zwar durchaus variabler, aber begrenzter Bereich, während alles außerhalb diesem Liegende die Politik wenig oder überhaupt nichts angeht.

Sie sollen nicht sagen, sie hätten es nicht gewusst

Dies bedeutet einerseits, dass ich der Politik in all jenen ihr kaum oder gar nicht zugeordneten Bereichen und Angelegenheiten keine (nennenswerte) Anspruchshaltung zumuten, das heißt, meine eigene Verantwortung beliebig anderen Akteuren ohne entsprechende Pflichten und Zuständigkeiten aufladen darf. Und dies ist gut so, denn kein öffentlicher Funktionsträger ist in der Lage (oder überhaupt willens), sich in jede noch so kleine Einzelangelegenheit einzuarbeiten und diese bestmöglichen Ergebnissen zuzuführen. Andererseits darf sich die Politik aber auch nicht über rauen Gegenwind in Form von Kritik, Widerrede und politischen Ablösungsversuchen beklagen, wenn sie in Angelegenheiten und Bereichen versagt, die ausdrücklich ihren (bereits im Voraus klar definierten) Pflichten und Zuständigkeiten zuzurechnen sind. Deren Jobbeschreibung war und ist allgemein bekannt und darf niemandem einräumen, den plötzlich Überraschten, Überrumpelten und Überwältigten zu spielen.

Politikern, die dem legitimen gesellschaftlichen Erwartungsdruck, fortdauernd gute und mandats- beziehungsweise auftragsgerechte Sacharbeit abzuliefern, nicht standhalten, steht es frei, zu gehen. Dies ist ein Grundgedanke der variablen Machtvergabe in mehrdimensional gewaltenteiligen Systemen, in denen Bausteine (Personen, Detailregeln et cetera) ausgetauscht werden können, wenn sie der Erreichung von Einzel- oder Gesamtzielen nicht dienlich sind.

Die Welt ist nicht genug

Was in der Bundesrepublik allerdings zunehmend geschieht, ist, dass man sich zur eigenen Willens- und Machtdurchsetzung längst nicht mehr mit der Modifikation von Detailregeln (Gesetze, Verordnungen et cetera) aufhält, sondern sich längst an übergeordneten Generalregeln, sprich etwa niedergeschriebenen Verfassungsrechtsnormen oder ungeschriebenen Grundsätzen vergreift, auf denen die charakteristischen Wesenszüge unseres gesamten Gemeinwesens basieren – und zu diesen gehört unter anderem das Prinzip des (politischen) Wettbewerbs in Abgrenzung zur autokratischen Festvergabe von Regierungsmacht.

So wie mittlerweile am Verfassungsrecht herumgedoktert wird, als handele es sich um ein Kartenspiel unter Niederlagen nicht ertragenden Elfjährigen, dessen Regeln je nach Grad der Bockigkeit großzügig umgedeutet werden, wird nun versucht, sich ebendiesem urdemokratischen Wettbewerbsprinzip anhand juristischer Abenteuer zu entziehen. Und dies ist, was es ist: Wettbewerbs-, Mandats- und Verantwortungsflucht. Nennen Sie es, wie Sie möchten.

Dabei ist es erwähntermaßen die ausdrückliche Aufgabe der Mächtigen – ob der regierenden oder der nicht-regierenden –, die eigene Position und gesellschaftliche Gunst durch überzeugende Sacharbeit jeden Tag aufs Neue zu erwerben, wie es jeder Arbeitgeber und -nehmer im Rahmen der kompetitiven Marktwirtschaft auch Tag für Tag zu tun gewohnt ist. Jeglicher Versuch des Entziehens durch arrogante Grundsatz-Klempnerei ist neben dessen latent autoritär-regelfeindlichem Sound in allererster Linie ein Indikator politischer und charakterlicher Nichteignung zur Bekleidung (öffentlicher) Machtpositionen.

Deutschland ist wieder Musterknabe

Die Losung, die AfD „(inhaltlich) stellen“ zu wollen, ist längst zur Versuchsvorbereitung geworden, sich selbst nie wieder (dem Wettbewerb) stellen zu müssen, was so viel mehr über die Gegner der AfD aussagt als über diese selbst. Dabei existiert diese offensichtliche Angst vor dem Kampf der Argumente im Politischen, dem keine Halbierung, sondern im Zuge der Vernachlässigung elementarster Kernaufgaben des Staates eine Verdoppelung der AfD gefolgt ist, in ähnlicher Form auch im Rechtlichen.

Sieht man nämlich genau hin, erkennt man auch in der Rechtssphäre den Versuch, einem Kampf auf Augenhöhe aus dem Weg zu gehen und deren übergeordnete Grundsätze zu unterminieren, für dessen Erkenntnis eine simple Testfrage ausreicht: Gibt es angesichts des ewigen „Es ist fünf vor zwölf“-Geraunes mit Blick auf die AfD heute auch nur einen einzigen Richter, dem nicht der reflexhafte Vorwurf im Nacken sitzt, „unsere Demokratie“ im Stich gelassen zu haben, wenn er seine juristischen Deutungsspielräume nicht maximal contra die AfD ausreizt?

Seit Jahren wird die gesamte einschlägige Rechtskultur der Bundesrepublik unter einen zähnefletschenden Erwartungsdruck gesetzt, dem sie kaum dauerhaft standhalten kann, wenn Rechtspersonal im Privaten bedroht, auf Social Media angeprangert oder durch politische Dienstherren abgesägt oder zumindest intern kaltgestellt wird. Wie erging es Richtern in der Corona-Zeit, die es wagten, sich dem Panic Train nicht anzuschließen? Folge eines solchen drohungsreichen Dauerbeschusses kann nur sein, dass einseitige politische Erwägungen im Zuge gebetsmühlenartiger Behauptungen, dass es jetzt „ums Ganze gehe“, langsam aber sicher zur neuen latenten Konstante unserer Rechtskultur werden. Dabei sollte diese doch ausdrücklich niemals politisch eingefärbt, sondern nur den ordentlich zustande gekommenen Rechtsprodukten unserer Institutionen verpflichtet sein und auf deren Basis unpolitische Urteile fällen.

Dass etwa Staatsanwälte politisch weisungsgebunden (dem Justizministerium unterstehend) oder beide Senate des Bundesverfassungsgerichts von eigentlich dem Recht unterstehenden Politikern gewählt werden, wovon ein Senat vom ausschließlich durch Landesregierungen besetzten Bundesrat gewählt wird, sei – auch wenn es dem Gedanken der unpolitischen Justiz maximal zuwiderläuft – hier nur nebensächlich erwähnt.

Hier geht es demnach zusammengefasst um die Aushöhlung von etwas noch viel Grundlegenderem, einer tragenden Säule der liberalen Demokratie: die Aushebelung des Prinzips des (Argumente-) Wettbewerbs im Politischen und Rechtlichen durch Versuche des Entziehens, indem Konkurrenzparteien ausgeschaltet und die Rechtskultur durch Erwartungsdruck erpresst werden.

Wo ist der Verfassungsschutz, wenn man ihn mal braucht?