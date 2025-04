Neue Bundesregierung Warum die Union gefährlicher als die Grünen ist

30. April 2025

Der grüne Wolf im schwarzen Schafspelz?

von Jan Mehring

Die Grünen sind mit circa elf Prozent in aktuellen Umfragen auf ihre extremistische Kernwählerschaft komprimiert. Doch die wirkliche Gefahr schlummert nicht in den Ideologen, sondern in den unaufgeregten Krawattenträgern.

Das ganze Hickhack rund um die womöglich skurrilsten bundesdeutschen Koalitionsverhandlungen aller Zeiten, die mehr an einen melodramatischen GZSZ-Marathon als an systemisch notwendige Organisationsprozesse erinnern, geht mittlerweile in den dritten Nachwahlmonat.

An früherer Stelle hatte ich bereits eingeräumt, mich mit meiner Prognose geirrt zu haben, die Grünen würden Teil der nächsten Bundesregierung. Spätestens mit der peinlichen De-facto-Integration grünen Transformationswillens in Grundgesetz und Neuschuldenpläne, für deren Umsetzung eine Zweidrittelmehrheit in beiden Parlamentskammern notwendig wurde, relativierte sich dieser Irrtum hingegen wieder. Seit Wochen können die Grünen in einem Schwebezustand zwischen Formalopposition und Realregierung angesehen werden, der es beinahe unmöglich macht, abschließend zu beurteilen, ob mein Irrtum denn tatsächlich ein solcher war.

Wer die Zügel wirklich zieht

Doch völlig unabhängig von deren institutionellem Gewicht ist viel bedeutender, wer die über allem (Politik, Medien, gesellschaftliche Meinung, Moralempfinden et cetera) schwebenden Narrative der letzten Jahre bis Jahrzehnte kreieren oder erfolgreich umdeuten und so den nimmermüden Kulturkampf für das erste Viertel des 21. Jahrhunderts für sich entscheiden konnte – und hier ist zweifellos feststellbar, dass der vielzitierte „Marsch durch die Institutionen“ gelungen und mit dem schrill-aggressiven Kreisch-Faktor der modernen und durch Social Media verstärkten Empörungsindustrie auf die Spitze getrieben worden ist.

Mittlerweile mag der Bogen mancherorts zwar so weit überspannt worden sein, dass dessen Sehne zuweilen müde und ausgeleiert am Bogen herunterbaumelt: In Argentinien und den USA werden Radikalkuren durchgeführt, in erheblichen Teilen Europas schwingen die Pendel seit Jahren zunehmend zurück und selbst im stets immer etwas später zündenden Musterknabenstaat Deutschland weicht der Kadavergehorsam immer stärker auf.

Nichtsdestotrotz ist der Block der Unbelehrbaren hierzulande noch immer härter als jeder Bunkerbeton: bereute Parteispenden, Parteiaustrittsschübe, offene Brandbriefe, Streit in den Spitzenreihen, Gespött in und aus den Medien, hinschmeißende Beinahe-Minister, kollabierende Umfragewerte, indirekte Rehabilitierungsrufe in Richtung AfD. Die Indikatoren eines gewissen Umbruchs mögen zahl- und variantenreich sein, doch ein nicht unerheblicher Teil der (Wahl-) Bevölkerung in Höhe von derzeit circa 25 Prozent und mittelfristig circa 20 Prozent scheint für jegliche Notwendigkeitseinsicht mit Blick auf einen solchen radikalen Kurswechsel unerreichbar. Fakt ist: Die Wagenburgmentalität hält auch unter vielen Wählerinnen und Wählern.

Deutschlands politisches Urproblem: Politische Nostalgie

Dabei liegt auf der Hand, weshalb die Union so viel gefährlicher für den Fortbestand unseres Landes und dessen Errungenschaften ist, als es die Grünen oder vergleichbare Ideologen jemals sein könnten. Letztere sind schrill, unnachgiebig, emotional, maximalfordernd, dreist, extremistisch und regelrecht tollwütig, doch so manches sind sie eben auch nicht: diffus, unberechenbar und verlogen. Sie sagen ausdrücklich und unmissverständlich, dass sie sich nicht nur eine andere Republik, sondern auch eine ganz andere generelle Geisteshaltung in allen wichtigen Fragen unserer Zeit wünschen und diese mit repressiv-volkspädagogischen Mitteln zu erzwingen bereit sind. Für so viel Ehrlichkeit kann man eigentlich nur dankbar sein.

Bei der Union hingegen liegen die Dinge anders: Aller Lügen-Marathons der letzten Wochen zum Trotze wird diese noch immer von vielen für bodenständig, stabil, verlässlich, prinzipienfest, unaufgeregt, maßvoll, pragmatisch und staatstragend gehalten. Für viele ist sie noch immer der Ruheanker, das historisch verdienstvolle Korrektiv zu den tatsächlich oder vermeintlich radikalen Rändern um sie herum, welche die gute alte Bundesrepublik in die Zange zu nehmen versuchten.

Dass sich die Union besagten Narrativen allerdings bereits vor Jahren mit Haut und Haaren übergeben hat und dies auch durchaus offen heraushören und -lesen lässt, geht eben an jenen vorbei, die sich einerseits mit selektiv ausgewählten Ton- und Videoausschnitten zwischen 20 und 20.15 Uhr umfassend und unverzerrt informiert fühlen und andererseits – typisch europäisch – vor allem in Parteien, Farben und Logos denken, doch dabei den Blick für das Wesentliche verlieren: die kursangebenden Einzelpersonen. Und diese sind eben längst ganz andere als in den kuscheligen 80ern, 90ern oder früheren 2000ern.

Die größte bewusste und unbewusste Unions-Wählergnade speist sich demnach zweifellos aus dem unerschütterlichen Bonner Image der Solidität, von dem Merz und Partei heute noch immer zehren – exakt so, wie die öffentlich-rechtlichen Hofmedien von ihrem tatsächlich zu Recht verdienten Image als nicht perfekte, aber definitiv bessere Medienwahl während des Kalten Krieges, als diese von sozialistischen Propagandaformaten regelrecht umzingelt waren. Zwar bröckelt auch deren Image seit Jahren in rasantem Tempo, doch brauchte es hierfür mindestens 15 bleierne Jahre quälend langsam einsickernder Tatsachenerkenntnis, welch Prinzipienschlachtung in den deutschen Qualitätsmedien zulasten von Ausgewogenheit, neutralem Wording und sonstigen journalistischen Grundwerten stattgefunden hat.

Bis die aktuellen 25 Prozent und mittelfristigen 20 Prozent selbiges mit Blick auf ihre vermeintliche politische „Heimat“ ebenfalls gerafft haben, können durchaus noch einmal 15 bleierne Jahre ins Land gehen, denn der Deutsche ist und bleibt eben nicht der Schnellste, wohl aber der Nostalgisch-Bequemste.

Insofern lege ich mich erneut fest: Viel gefährlicher als der grüne Wolf selbst ist dessen Nacheiferer unter einem schwarzen Schafspelz, der für dessen wahres Fell gehalten wird.