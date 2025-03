Deutschland nach der Wahl Die sieben Frechheiten des Friedrich Merz

06. März 2025

Neuer Rekordschulden-Kanzler?

von Jan Mehring

Ja, noch ist Friedrich Merz weder sicher im Amt, noch ist die nun im Raum stehende und historisch rekordhohe Netto-Weiterverschuldung sein alleiniges Projekt – dessen Helfershelfer sitzen in den eigenen Reihen, in „anderen“ Parteien, in trotz dieser Zahlendimensionen abermals unkritischen oder gar mitjubelnden Medien. Und doch war es eben gerade …